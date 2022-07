Un 40 por ciento de los vehículos que deberían pasar por las ITV no lo hacen

Del 1 de enero al 30 de junio de 2022 se produjeron 487 accidentes con víctimas mortales en las carreteras españolas, mientras que en el mismo periodo se registraron 418.

Según la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV) este incremento de ese tipo de accidentes tiene que ver con que las cifras de absentismo en la ITV no disminuyen. Así, al cierre del primer semestre del año se estima que alrededor de un 40 por ciento de los vehículos obligados a pasar la inspección no la tienen al día.

Guillermo Magaz, director gerente de AECA-ITV, asegura que “es un hecho probado que el elevado absentismo en la ITV trae consigo un aumento de la siniestralidad, pues significa que hay vehículos que están circulando por nuestras carreteras sin que se haya garantizado que cumplen con los estándares mínimos de seguridad y, por ende, tienen una mayor posibilidad de ocasionar siniestros viales o de estar involucrados en ellos”.

Datos recientes del estudio “Contribución de la ITV a la seguridad vial y al medioambiente” realizado por el Instituto de Seguridad del Vehículo Automóvil Duque de Santomauro (ISVA) de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), concluyen que, gracias a las inspecciones técnicas realizadas durante el año 2021, al menos se evitaron 15.641 siniestros viales, 13.110 heridos y 148 muertes. Además, si los vehículos que no han pasado la inspección lo hubieran hecho, se habrían evitado, adicionalmente, 13.517 siniestros viales, 11.643 heridos y 146 muertes adicionales.

Por otro lado, y según el mismo estudio, las estaciones de ITV han evitado, por exposición a partículas 575 víctimas prematuras en 2021. Si todo el parque móvil pasase las revisiones, esta cifra podrían evitarse 207 muertes prematuras más por la exposición a partículas durante un año.

Las razones del absentismo están, sobre todo, en el conocimiento de muchas personas de que su vehículo no superará la prueba de la ITV por el mal estado de su vehículo y porque no quiere o no puede pagar el coste de la reparación que sería necesaria para el aprobar en el paso de la revisión. Estos conductores prefieren correr el riesgo de seguir circulando con un vehículo que sabe que no está en buen estado.