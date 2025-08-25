La sorprendente sanción que puedes recibir al pagar en peajes: seis puntos y 200 euros en juego

En España, utilizar el móvil detrás del volante se ha convertido en una de las acciones más perseguidas por las autoridades, especialmente tras la reforma de la Ley de Tráfico en vigor desde marzo de 2022. No solo realizar llamadas o responder mensajes, sino también gestos tan cotidianos como intentar efectuar un pago en un peaje con el teléfono móvil pueden terminar en una multa contundente. La normativa es clara: tener el móvil en la mano cuando se está en plena circulación o incluso detenido en vías activas está prohibido y sancionado.

Esta regla contempla escenarios que para muchos conductores pueden resultar insólitos. El simple acto de aproximarse a una barrera de peaje, detener el vehículo para abonar la tarifa, y aprovechar ese momento para sacar el móvil para pagar, puede convertirse en una infracción grave. A pesar de que el coche esté parado, la manipulación del móvil en esa situación puede acarrear 200 euros de multa y la pérdida de seis puntos del carnet de conducir, según reitera cada vez con más frecuencia la Dirección General de Tráfico (DGT) a lo largo de 2024 y este 2025.

La interpretación estricta de la ley persigue evitar distracciones que puedan poner en riesgo la seguridad vial, al considerar que el entorno de un peaje no es equiparable a una zona de descanso o estacionamiento seguro. Los conductores se exponen a sanciones, pues las cámaras y agentes de tráfico vigilan ahora con más celo estos comportamientos en las autovías y autopistas.

La normativa de 2022 y su impacto actual

La reforma de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial que entró en vigor en marzo de 2022, constituye el fundamento jurídico para que las autoridades sancionen el uso manual del móvil en todos los escenarios posibles al volante. Según el artículo 76, queda terminantemente prohibido sujetar con la mano el teléfono móvil en cualquier momento de la conducción, incluso si el vehículo está parado en un atasco, semáforo o peaje. Bajo este precepto, la DGT ha intensificado a lo largo de 2024 y este 2025 tanto las campañas de concienciación como los controles en puntos críticos.

El argumento de la norma se basa en que la manipulación manual del teléfono reduce la capacidad de atención del conductor, lo que incrementa notablemente el riesgo de incidentes. Las distracciones tecnológicas han crecido en los últimos años: más del 25 % de los accidentes leves y graves en carretera en España durante 2024 estuvieron provocados, según la propia DGT, por conductores que usaban dispositivos móviles.

Por qué pagar con el móvil en los peajes es sancionable

En un escenario tan controlado como un peaje, muchos usuarios se sorprenden al saber que el uso del móvil tampoco está permitido para pagar, incluso estando detenidos momentáneamente. La legislación considera que la acción de sostener el teléfono y manipularlo dentro de la vía sigue siendo conducción activa, aunque el coche se encuentre parado momentáneamente.

El motivo principal es que cualquier distracción supone un peligro potencial en lugares donde hay circulación y vehículos esperando detrás. Si, por ejemplo, algún conductor tarda más de lo esperado en reanudar la marcha tras el pago, puede generar retenciones o situaciones de peligro en accesos y salidas de la autopista. Por ello, la norma, de aplicación desde hace tres años, no prevé excepciones para este tipo de pagos puntuales.

Alternativas para los usuarios y casos permitidos

A pesar de la dureza de la sanción, existen formas legales y seguras para quienes desean abonar el peaje sin recurrir a monedas o tarjetas físicas. La recomendación de la DGT es abonar el importe con sistemas automáticos homologados, como el clásico VIA-T, que permite pasar sin detenerse, o bien efectuar el pago móvil desde el interior del vehículo solo si el motor está apagado, el coche está completamente fuera de la vía y estacionado en un área de descanso.

Otra alternativa autorizada es usar aplicaciones de móvil o sistemas contactless, pero siempre que el dispositivo esté instalado en un soporte homologado y que no requiera manipulación manual durante la conducción. Si el conductor necesita utilizar el móvil de modo manual, debe hacerlo únicamente con el vehículo correctamente estacionado y el motor apagado fuera de la vía.

Dudas frecuentes de los conductores y recomendaciones

Las asociaciones de automovilistas han alertado en diversas ocasiones sobre la confusión que la norma genera, especialmente entre quienes desconocen los detalles de la reforma de 2022. Según la plataforma RACE, en el primer semestre de 2024 se comunicaron más de 320 casos de multas por pagar peajes o estacionamientos usando el móvil manualmente mientras el coche estaba detenido dentro de la vía. Ante la duda, los expertos aconsejan extremar la precaución y consultar fuentes oficiales como la web de la DGT para estar al día de posibles actualizaciones normativas en 2025.

La recomendación principal es optar siempre por las opciones automáticas o aplazar el pago móvil hasta estar fuera de la carretera. Recordar que la sanción no solo implica un coste económico relevante, sino que tras perder seis puntos los conductores podrían verse obligados a realizar cursos de reeducación vial para recuperar la vigencia de su carné de conducir en España.

