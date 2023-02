Así es la técnica de TikTok para aparcar el coche que se ha viralizado

Hay algunos huecos de garaje que requieren de más de una maniobra complicada para aparcarlo. Dejar el coche en la plaza asignada, en la que en ocasiones las paredes están demasiado cerca no es fácil, pero de hacerlo a diario se normaliza y se realiza casi 'de forma automática'.

Aunque el caso que ha compartido Teresa Fernández en TikTok es demasiado exagerado, por lo que se ha viralizado rápidamente y el vídeo publicado ya supera el millón y medio de 'me gustas' y se acerca a los 20 millones de visualizaciones.

Teresa muestra un coche aparcado que, viéndolo desde fuera, parece imposible que el conductor haya sido capaz de 'encajarlo' en ese pequeño hueco, pues no parece que haya ningún centímetro de espacio, ni delante ni detrás. "No me preguntéis cómo porque yo tampoco lo sé. Pero así aparca mi vecino su coche", dice la usuaria en el vídeo publicado en la red social, en el que deja escrito "esto tiene que ser algún tipo de arte" tras enseñar el vehículo en la ajustada plaza.

En los comentarios del vídeo, multitud de usuarios dan su versión sobre cómo el vecino ha podido aparcar el coche en ese pequeño hueco. Alexis cree que la técnica es quitar la pared de enfrente y luego volver a colocarla, OmegaMF que baja el vehículo por la escalera y Juan Carlos directamente apunta que "construyeron la casa estando ya el coche ahí".

El vídeo llegó al vecino, que enseñó la técnica

Uno de los casi 10.000 comentarios que acumula el vídeo resultó ser del conductor, diciendo que era "famoso sin saberlo". Y como cuenta Teresa en un vídeo en la plataforma, lo primero que hizo fue "escribirle" para "comprobar si era el dueño del coche". Y lo era.

La usuaria explica la conversación que mantuvo con su vecino, en la que este cuenta que tanto él como su padre aparcan ahí el coche y que "no es tan complicado". Algo que ha querido demostrar subiendo un vídeo a su cuenta, estacionando el vehículo en su pequeña plaza.

En su publicación, Pano enseña con unas fotos lo cerca que queda el coche de las paredes una vez estacionado para luego mostrar cómo hace su maniobra y aparca el vehículo en ese pequeño espacio.

"Desde la barrera todo es super sencillo", publica Pano en la descripción del vídeo, a la vez que "desafía" en tono bromista a todos los usuarios que estaban deseosos de ver cómo el vecino era capaz de dejar el coche en ese espacio: "Si queréis lo intentáis, os grabo y os dejo el número del chapista más cercano".