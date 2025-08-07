Ya está a la venta la versión eléctrica del Opel Frontera de 408 km de autonomía

El Opel Frontera incorpora una segunda versión eléctrica a su oferta. Se trata de la Extend Range y, como su nombre indica, respecto a la inicialmente comercializada, que contaba con el motor de 113 CV (83 kW) ligado a una batería con química LFP con una capacidad de 43,8 kWh y que proporcionaba una autonomía homologada de hasta 305 km, ésta nueva ofrece un kilometraje mayor.

Lo consigue mediante el reemplazo de esa batería por otra con 10 kWh, lo que lleva el total de capacidad de la misma hasta los 54 kWh y, consecuentemente, permite a Opel homologar un alcance con una carga de hasta 408 km.

Con una carga de su nueva batería, de mayor tamaño, estos Frontera Electric Extended Range homologan un alcance por encima de 400 km.

Esas cargas pueden realizarse, al igual que con la versión con la batería más pequeña del Opel Frontera Electric con potencias de 100 kW si se usa corriente continua y 11 si se opta por alterna.

La oferta de este nuevo Frontera, para el que no hay cambios en lo que atañe al motor, también se sigue estructurando con dos acabados: Edition y GS. En el primer caso, el precio es de 27.000 euros y en el segundo de 30.200, lo que supone un incremento de 2.100 euros por los 10 kWh adicionales, ya que tampoco se producen cambios en cuanto a la dotación de equipamiento de los acabados.

Entre los servicios incluidos con la compra de este SUV está el Electric All In, un paquete que incluye el cargador doméstico, el planificador de recorridos específicamente eléctricos, ocho años de asistencia en carretera que incluye la carga de la batería durante un máximo de tres veces cada año, así como la garantía para la batería de por ocho años o 160.000 km, periodo o kilómetros durante los cuales se debería mantener, al menos, un 70 por ciento de la capacidad de carga original.