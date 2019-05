La vivienda del opositor venezolano Leopoldo López fue allanada y robada este miércoles por varios sujetos a quienes diversos testigos identificaron como miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

"Fue el Sebin, el Sebin de los malos porque hay sebines patriotas que quieren la libertad de Venezuela", dijo Lilian Tintori, esposa de López, al entrar a su domicilio por primera vez para revisar los desperfectos.

Tintori y López se encuentran en la residencia del embajador de España en Caracas, Jesús Silva Fernández, donde han sido acogidos, si bien no han solicitado asilo político.

López, que se encontraba bajo arresto domiciliario, fue liberado este martes por un grupo de militares y funcionarios del Sebin que se habían unido al jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido por 54 países como presidente interino.

Participó con Guaidó en un levantamiento militar junto a cerca de 40 militares que se dirigieron a la base de La Carlota, que volvió a prender la mecha de las manifestaciones opositoras en Venezuela.

Cuando se encontraban en la embajada, al matrimonio le "informaron que allanaron la casa", comentó Tintori al entrar por primera vez en su domicilio para revisar su estado.

"No sé por qué vinieron, porque ellos ya sabían, el régimen, la dictadura, que Leopoldo no estaba aquí en la casa. Leopoldo fue liberado de forma constitucional, de forma legal la madrugada de este martes salió de la casa rodeado de la Fuerza Armada Nacional y del Sebin", agregó.

En este sentido, hizo hincapié en que quienes acudieron a su casa "se robaron televisores, equipos de sonido, todos los aparatos (electrónicos), computadoras, se robaron los teteros (biberones) de mi hija Federica y la leche que tenía guardada".

En una primera revisión de su hogar, Tintori comprobó que los libros de la biblioteca que recibe a los visitantes se encontraban todos por los suelos, así como los elementos de cocina, ropa de las habitaciones, los juguetes de sus hijos e incluso fotografías personales.

"No he revisado todavía mi cuarto, pero esta destruido, no sé que ganan con esto porque este Primero de Mayo la gente salió igual a la calle y la gente quiere un cambio y viene un cambio y ya va a cesar la usurpación", aseguró Tintori, quien denunció que los funcionarios del Sebin entraron a su casa "de forma ilegal, como unos ladrones".

En su opinión, "Maduro mandó a unos ladrones" a entrar en su casa porque "él es un ladrón, un corrupto, un dictador, una persona que tiene destruido a un país que tiene hambre" y vive "la peor crisis de la historia"

Aseguró que había "patrullas del Sebin alrededor" de la casa, que le siguieron cuando salió de la residencia del embajador con destino a su hogar para revisar los desperfectos.

"Ellos quieren perseguir a los que estamos luchando por la libertad, es difícil pero estoy en mi casa y la voy a ordenar, voy a ordenar cada cosa que tumbaron al piso. Cada cosa que destrozaron la voy a poner en su lugar. Esta es una casa firme como Venezuela", señaló.

Al ser preguntada por López, afirmó que fue liberado gracias a "un documento constitucional que existe y está firmado" por Guaidó y que será extensible "para los policías metropolitanos que van a salir en libertad, así como "para los presos políticos" que también serán liberados.

"Son indultos presidenciales. Leopoldo no salió de aquí ilegalmente, salió de forma constitucional", añadió.

Asimismo, recalcó que López "está muy firme (...), orgulloso de Venezuela, conmovido de lo que sintió y lo que ha sentido en la calle".

"Salió después de cinco años de prisión injusta, es liberado por la Fuerza Armada Nacional, el Sebin y un indulto presidencial de nuestro presidente Juan Guaidó y está seguro que esta dictadura se va a acabar, confiado de que hay mas patriotas que corruptos, más venezolanos que aman la tierra que venezolanos que simplemente quieren seguir destruyéndola", mencionó.

Acerca de lo que prevé que va a pasar los próximos días, expuso que van "a lograr el cese de la usurpación" que considera que Nicolás Maduro hace del gobierno.

"La gente está muy cansada en Venezuela, pero estamos llenos de esperanza, la gente está con muchísimas ganas de superar esta dictadura, superar esta adversidad que nos ha superado a todas las familias de diferentes formas: a todos nos ha pasado algo muy duro pero lo vamos a superar", concluyó.