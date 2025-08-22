Dos atentados provocan al menos 18 muertos y 65 heridos en Colombia

Integrantes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) inspeccionan un vehículo afectado tras la explosión en Cali.

Colombia fue sacudida el jueves por dos atentados dirigidos contra un helicóptero de la Policía y una base aérea que dejaron al menos 18 muertos y pusieron en el punto de mira del Gobierno al Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), señalada como posible autora de los ataques.

El primer ataque ocurrió en El Chispero, una zona rural de Amalfi, en el departamento de Antioquia (noroeste), donde 12 policías antinarcóticos murieron al recibir un impacto el helicóptero en que se transportaban para una operación de erradicación de cultivos ilícitos.

Horas después en Cali, capital del departamento de Valle del Cauca (suroeste), un camión cargado con explosivos fue detonado en las inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, donde se forman los miembros de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), dejando seis personas muertas y 65 heridas, todas civiles que pasaban por el lugar, según el último balance de la Alcaldía.

"Colombia merece vivir en paz. Lo ocurrido hoy en Cali frente a la Base Aérea Marco Fidel Suárez es un acto cobarde y criminal que rechazamos de manera absoluta", manifestó la vicepresidenta, Francia Márquez.

La explosión dejó además una enorme destrucción en un tramo de la Carrera Octava de Cali, una transitada avenida llena de comercios donde está situada la base contra la cual iba dirigido el atentado. Las autoridades confirmaron la detención en el lugar de un hombre que, al parecer, forma parte de las disidencias de las FARC.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, publicó una fotografía del capturado en Cali, de quien dijo que "es alias Sebastián y pertenece a las estructuras del EMC, dirigidas por alias Marlon, subordinado a la Junta del Narcotráfico", un grupo del que supuestamente forman parte varios organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

Las medidas del Gobierno

Petro atribuyó el ataque contra el helicóptero policial "al llamado frente 36 del EMC" y, tras el atentado en Cali, dijo que declarará a ese grupo entre las organizaciones "terroristas" junto con la Segunda Marquetalia, también disidencia de las extintas FARC, y el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país.

"He tomado una decisión: nuestras investigaciones muestran que el mal llamado Clan del Golfo, la Segunda Marquetalia y las disidencias de alias Iván Mordisco (el EMC) son la Junta del Narcotráfico y deben ser consideradas organizaciones terroristas perseguibles en cualquier lugar del planeta", expresó el mandatario durante un acto de entrega de tierras en la ciudad de Valledupar (norte).

El presidente, muy criticado por el aumento de la violencia en el país, se trasladó por la noche a Cali junto con la cúpula militar y policial y, según versiones de prensa, prepara un decreto para declarar el estado de conmoción interior, una medida de excepción para afrontar las perturbaciones graves del orden público que pongan en riesgo al seguridad del Estado y la convivencia ciudadana.

"Este ataque constituye una afrenta directa a la vida y la dignidad humana y una infracción clara al Derecho Internacional Humanitario, que prohíbe de manera absoluta los ataques contra civiles", manifestó la defensora del pueblo, Iris Marín.

Con respecto al ataque contra el helicóptero policial, la defensora señaló que Amalfi está entre los municipios de Antioquia incluidos desde 2022 en una de sus alertas tempranas "por la presencia de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), facciones disidentes de las FARC, el Clan del Golfo y otros grupos armados organizados vinculados a economías ilegales como el narcotráfico y el contrabando".

Rechazo a la violencia y peticiones de respuesta

Ante el deterioro de la seguridad en el país, distintos sectores políticos exigieron al Gobierno acciones contundentes contra los grupos armados ilegales.

El ex presidente Iván Duque (2018-2022) señaló en su cuenta de X que "Colombia no puede permitir jamás que el terrorismo vuelva a adueñarse de su destino". "Hoy, más que nunca, se necesita la presencia de la autoridad y de un Gobierno que no sea permisivo con los violentos", agregó Duque.

Su antecesor Juan Manuel Santos (2010-2018) señaló que "es urgente implementar una política de seguridad efectiva" y añadió que las Fuerzas Armadas "necesitan liderazgo, presupuesto y apoyo".

"El terrorismo no nos va a vencer, con más fuerza y más ahínco, hago un llamado para que nos unamos y lo enfrentemos", expresó por su parte la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia también se pronunció para condenar el "ataque indiscriminado" en Cali: "Llamamos al Estado a que atienda a las víctimas y adelante las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos y garantizar justicia", agregó.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, lamentó en un breve mensaje de X los "hechos violentos" en Colombia y expresó sus condolencias a "los familiares afectados y al pueblo colombiano en general".