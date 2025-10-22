TRASLADO
El Cristo Negro de Portobelo es venerado por sus milagros en Panamá
El Cristo Negro de Portobelo es venerado por sus milagros en Panamá / EFE

El Cristo Negro de Portobelo es venerado por sus milagros en Panamá: "Me ha sacado del abismo"

Fe, veneración, amor y devoción por esta imagen de la localidad caribeña

22 de octubre 2025 - 08:50

Miguel Rodríguez, un panameño de 40 años, camina cada año los casi cien kilómetros que hay entre una barriada popular de la Ciudad de Panamá y la localidad caribeña de Portobelo, para agradecerle al Cristo Negro el milagro de sacarlo de las pandillas. Este hombre delgado y espigado explica a EFE -cerca de la iglesia de San Felipe, donde está el altar del Cristo Negro- que comenzó a venerar esta advocación cuando tenía 14 años gracias a la influencia de su abuelo, pues "estaba bien descarrilado por la parte de las pandillas" juveniles.

"Mi abuelo me inculcó la devoción al Nazareno. Él partió y yo la he mantenido (...) Me ha sacado de ese abismo (del pandillerismo), poco a poco, con la devoción al Nazareno. Ya vengo es a agradecerle solamente", afirma Rodríguez, quien lleva en sus manos una figura en madera del 'Naza', como muchos llaman al Cristo Negro, con sus ropajes púrpura y cargando la cruz. El feligrés cuenta que este año ha venido a Portobelo acompañado "como de 20 pelaos (jovencitos) que tienen entre 15 y 17 años", a los que considera la generación de relevo en esta tradición de venerar al milagroso.

"Es bonito porque nosotros, que ya somos viejos en esto, ya no vamos a resistir mucho", valora Rodríguez, quien afirma con orgullo que forma parte del comité del Santuario de San Felipe de Portobelo encargado de vestir y colocar al Nazareno en su altar.

