Las preciosas imágenes de la celebración del Diwali en India: un festival de luz y color
Las preciosas imágenes de la celebración del Diwali en India: un festival de luz y color / EFE/EP

Las preciosas imágenes de la celebración del Diwali en India: un festival de luz y color

Un viaje por el color y la luz de esta celebración que conmemora el triunfo del bien sobre el mal

Diwali es el Festival de la Luz y una de las celebraciones más importantes del hinduismo, el sijismo, el jainismo y algunas comunidades budistas, que dura cinco días y conmemora el triunfo de la luz sobre la oscuridad. Se celebra encendiendo lámparas de aceite y velas para simbolizar la victoria del bien sobre el mal, la ignorancia y la oscuridad espiritual. La festividad coincide con el año nuevo hindú y se celebra entre mediados de octubre y mediados de noviembre.

