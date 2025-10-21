Las preciosas imágenes de la celebración del Diwali en India: un festival de luz y color

Diwali es el Festival de la Luz y una de las celebraciones más importantes del hinduismo, el sijismo, el jainismo y algunas comunidades budistas, que dura cinco días y conmemora el triunfo de la luz sobre la oscuridad. Se celebra encendiendo lámparas de aceite y velas para simbolizar la victoria del bien sobre el mal, la ignorancia y la oscuridad espiritual. La festividad coincide con el año nuevo hindú y se celebra entre mediados de octubre y mediados de noviembre.