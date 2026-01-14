Los grupos palestinos acuerdan en El Cairo el comité tecnócrata que administrará Gaza

Los grupos palestinos reunidos en El Cairo, incluido el islamista Hamas, se acercan a un consenso sobre el comité tecnócrata que administrará Gaza en la segunda fase del alto el fuego que estipula el plan de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informaron este miércoles a Efe fuentes egipcias y palestinas.

Según las fuentes, ya estarían acordados los nombres del jefe y los componentes del comité, que proponen Egipto, mediador clave, en coordinación con la Autoridad Nacional Palestina (ANP), de Mahmud Abas, que gobierna en áreas limitadas de Cisjordania ocupada, y otros mediadores -Estados Unidos, Catar y Turquía-.

"El comité está casi completamente formado, a la espera de la decisión del responsable a cargo del expediente de seguridad y policía, y se anunciará dentro de pocas horas", dijo una fuente palestina que pidió el anonimato.

Confirmó que Ali Shaath, ex viceministro palestino de Planificación, fue elegido para dirigir el comité, cuya formación definitiva "se espera que sea anunciada este miércoles".

Se espera también que el comité esté compuesto por 18 miembros, todos residentes en Gaza y "sin afiliación política ni ideológica a ninguna facción de la resistencia".

Al menos cuatro de los miembros propuestos "se encuentran en Egipto desde el inicio de la guerra" de Israel en Gaza, en octubre de 2023, añadió la misma fuente.

Las fuentes no descartaron que El Cairo albergue la primera reunión del comité y subrayaron que las autoridades egipcias, así como el candidato de Trump para dirigir la Junta de Paz en Gaza, el búlgaro Nikolay Mladenov, "están en contacto con Israel para facilitar el viaje de algunos miembros del comité que se encuentran actualmente en Gaza".

Por su parte, una fuente de seguridad egipcia, afirmó que algunos miembros del comité "ya han sido informados de sus puestos", y "de hecho han llegado hoy a El Cairo".

"Los miembros del comité que se encontraban en Cisjordania llegaron hoy, hace poco, a El Cairo", afirmó a Efe la fuente egipcia que también pidió mantener el anonimato.

Agregó que "tienen previsto reunirse con Mladenov", y que "los miembros presentes en la Franja de Gaza participarán en ese encuentro por videoconferencia", sin dar a conocer más detalles.

Las fuentes palestina y egipcia subrayaron, por otro lado, que la reunión de las facciones palestinas iniciada el martes en la capital egipcia continuará este miércoles, sin la presencia de representantes del movimiento Fatah, principal integrante de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y de la ANP.

Posteriormente, las delegaciones mantendrán conversaciones con las autoridades egipcias sobre "los pasos para completar la implementación de la primera fase del acuerdo de alto el fuego, incluida la apertura en ambas direcciones del cruce de Rafah", que conecta Gaza con Egipto, y que Israel controla desde mayo de 2024, dijo a Efe un miembro de la delegación de Hamas, que pidió el anonimato.

La delegación de Hamas "también abordará la aceleración de la segunda fase, que incluye la retirada israelí de la Franja de Gaza".

En las reuniones de El Cairo participan, además de Hamas, representantes de la Yihad Islámica, el Frente Popular para la Liberación de Palestina, el Movimiento de Reforma Democrática dentro de Fatah, el Frente Popular para la Liberación de Palestina - Comando General, la Iniciativa Nacional Palestina y los Comités de Resistencia Popular.