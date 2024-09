Quién es Ryan Wesley Routh, sospechoso arrestado por el segundo intento de asesinato de Donald Trump

Ryan Wesley Routh, un hombre blanco de 58 años originario de Carolina del Norte y residente actual de Hawai, ha sido identificado como el presunto autor del segundo intento de asesinato del expresidente Donald Trump este domingo, según han informado fuentes policiales anónimas citadas por varios medios estadounidenses. Routh, quien actualmente se encuentra bajo custodia de las autoridades, cuenta con un historial de encuentros con la ley que se remonta a la década de 1990.

De acuerdo con los registros disponibles, Routh trabajó en el pasado en el sector de la construcción y ha expresado abiertamente su oposición a la invasión rusa de Ucrania a través de su actividad en redes sociales y en entrevistas con medios de comunicación. Además, ha sido crítico con el expresidente Trump, a pesar de haber votado por él en las elecciones de 2016. En un mensaje publicado en Twitter en 2020, Routh calificó a Trump como "una gran decepción", afirmando que estaba "empeorando" y que se alegraría cuando se hubiera ido, llegando incluso a insultarlo como "retardado".

En cuanto a su postura política, se conoce que en 2019 Routh realizó una donación de 140 dólares al grupo ActBlue, que apoya causas progresistas y candidatos demócratas. Asimismo, durante las primarias republicanas de este año, instó a Nikki Haley y Vivek Ramaswamy a que no abandonaran sus respectivas candidaturas.

Reacciones al primer atentado fallido contra Trump

Tras el primer atentado fallido contra Donald Trump, ocurrido hace poco más de dos meses, Routh utilizó la plataforma X (anteriormente conocida como Twitter) para animar al presidente Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris a visitar a los heridos en el mitin de Butler (Pensilvania) y a acudir al funeral del bombero que perdió la vida en aquel ataque. "Trump nunca lo haría, muestren al mundo lo que hacen los verdaderos líderes", escribió en su mensaje.

Unos meses antes, en abril, Routh había etiquetado la cuenta presidencial de Biden en otro mensaje, atacando a Trump y sugiriendo que su campaña no debería responder a las siglas de "Hacer América Grande de Nuevo" (MAGA), sino a "hacer a los estadounidenses esclavos". En ese mismo mensaje, enfatizó la importancia de la democracia y la necesidad de no fracasar, afirmando que "el mundo cuenta con nosotros para mostrar el camino".

Postura sobre la guerra de Ucrania

La actividad de Routh en redes sociales también ha dejado constancia de sus posiciones sobre la guerra de Ucrania. En 2022, a través de la plataforma X, abogó por "dejar en cenizas el Kremlin" y se ofreció como voluntario para combatir junto a Kiev, expresando su disposición a "luchar y morir". Además, en mensajes publicados en Facebook en 2023, animó a combatientes extranjeros a participar en el conflicto y trató de reclutar a soldados afganos, presentándose como un supuesto enlace no oficial con el gobierno ucraniano.

En una entrevista concedida a "The New York Times" en 2023, como parte de un artículo sobre estadounidenses voluntarios para combatir en Ucrania contra Rusia, Routh afirmó haber viajado al país, a pesar de no contar con experiencia militar previa. Su interés en el conflicto del este de Europa también quedó reflejado en otras redes sociales, como Signal, donde escribió: "Los civiles deben cambiar esta guerra y prevenir guerras futuras", y en su perfil de WhatsApp, donde se puede leer el mensaje: "cada uno de nosotros debemos hacer a diario nuestra parte con los pasos más pequeños para apoyar los derechos humanos, la libertad y la democracia".

Historial delictivo y encuentros con la ley

Los registros muestran que Routh ha tenido frecuentes encontronazos con la ley desde la década de 1990. Antes de mudarse a Hawai alrededor de 2017 o 2018, residía en Carolina del Norte, donde fue arrestado por diversos cargos, incluyendo posesión de drogas, conducir sin carnet y problemas relacionados con el impago de impuestos.

El incidente más grave hasta la fecha, antes del ocurrido este domingo, tuvo lugar en 2002. Según informó en su momento el diario local "Greensboro News & Record", Routh fue detenido por la policía en un control de tráfico, momento en el que puso su mano sobre un arma de fuego. Posteriormente, huyó y se atrincheró durante horas en un negocio.

Declaraciones del hijo mayor de Routh

Oran Routh, el hijo mayor de Ryan Wesley Routh, ha hablado con CNN y The Guardian, insistiendo en que su padre fue voluntario en Ucrania. En un mensaje enviado a la cadena de televisión, Oran describió al sospechoso como "un hombre honesto que trabaja duro" y lo defendió como un padre "cariñoso".

"No sé qué ha pasado en Florida y espero que las cosas se hayan exagerado, porque por lo poco que he oído no suena como el hombre que conozco, que no haría nada loco, muchos menos violento", declaró Oran Routh en relación al incidente ocurrido este domingo.

A medida que se desarrolla la investigación, se espera que las autoridades proporcionen más detalles sobre los motivos y circunstancias que rodearon este segundo intento de asesinato contra el expresidente Donald Trump. Por el momento, Ryan Wesley Routh permanece bajo custodia policial mientras se llevan a cabo las indagaciones pertinentes para esclarecer los hechos.