Trump quiere que la ONU aprueba una fuerza internacional para Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en su visita a Israel en octubre.

Estados Unidos ha mandado a varios miembros del Consejo de Seguridad de la ONU un proyecto de resolución para el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad en Gaza por un período de al menos dos años, según una copia del borrador filtrada a varios medios de comunicación, entre ellos el digital Axios y el israelí Ynet.

El documento, etiquetado como "sensible pero no clasificado", otorgaría a Estados Unidos y a otros países un amplio mandato para gobernar Gaza y garantizar su seguridad hasta finales de 2027, con la posibilidad de extensiones posteriores.

Según Axios, el borrador será la base para las negociaciones en los próximos días entre los miembros del Consejo de Seguridad con el objetivo de votar su aprobación en las próximas semanas y de desplegar las primeras tropas en Gaza para enero.

La llamada Fuerza de Seguridad Internacional (ISF, por sus siglas en inglés) funcionaría como una fuerza encargada de hacer cumplir la ley, no como una fuerza de mantenimiento de la paz, implicaría a tropas de distintos aliados y se establecería en coordinación con la Junta de Paz de Gaza que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha dicho que va a presidir.

El borrador estipula que la ISF tendría la labor de asegurar las fronteras de Gaza con Israel y Egipto, proteger a los civiles y los corredores humanitarios y capacitar a una nueva fuerza policial palestina, con la cual colaboraría en el cumplimiento de su misión.

Esa fuerza también tendría el encargo de velar por el proceso de desmilitarización de la Franja de Gaza, incluida la destrucción y prevención de la reconstrucción de la infraestructura militar, así como el desarme permanente de los grupos armados no estatales.

Esto incluye al grupo islamista palestino Hamas, según Axios, en caso de que no entregue sus armas de forma voluntaria.

El digital estadounidense había adelantado ya que Egipto, Indonesia, Turquía y Azerbaiyán han mostrado su disposición a aportar tropas.

Se espera que la ISF garantice la seguridad en Gaza en un periodo de transición durante el cual Israel se retirará gradualmente de otras zonas de Gaza y en el que la Autoridad Nacional Palestina (ANP) emprenderá reformas que le permitan asumir el control del enclave a largo plazo.

El borrador apunta que esa fuerza se desplegaría en Gaza bajo un comando unificado "aceptable" para la Junta de Paz y tendría la potestad de "emplear todas las medidas necesarias para cumplir su mandato de conformidad con el derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario".

El proyecto de resolución también solicita conferir a dicha Junta de Paz la "administración de gobernanza transitoria" para establecer las prioridades y recaudar fondos para la reconstrucción de Gaza, hasta que la ANP "haya completado satisfactoriamente su programa de reformas" y cuente con la aprobación de la Junta.

El lunes, en un encuentro en Estambul que reunió a los ministros de Exteriores de Turquía, Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Pakistán e Indonesia, el canciller turco, Hakan Fidan, insistió en que la seguridad en Gaza debe estar en manos de los propios palestinos.

El proceso de alcanzar una resolución de Naciones Unidas al respecto, según reconoció, es "delicado" y se debe llevar a cabo con prudencia, ya que primero debería consensuarse un borrador y se debe conseguir que ninguno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad -China, EEUU, Francia, Reino Unido y Rusia- lo vete.

Desde la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego el pasado 10 de octubre entre Hamás e Israel, al menos 238 palestinos han muerto en la Franja de Gaza, según informó este lunes el Ministerio de Sanidad gazatí. Además, otras 600 personas han resultado heridas en ataques israelíes.