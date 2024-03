Cultura que propicia el debate social: la segunda edición de Hay Festival Fórum Sevilla

La Fundación Cajasol y la Fundación Valentín de Madariaga serán los lugares que acogerán la segunda edición de Hay Festival Fórum Sevilla. La cita, programada desde el 14 hasta el 17 de marzo, se desarrollará en torno a diferentes manifestaciones de la cultura: el cine, el flamenco, la literatura, la arquitectura, el urbanismo y el arte. En total, el encuentro consistirá en 17 actividades con casi 40 invitados. Entre ellos: los escritores Luis Mateo Díez –último Premio Cervantes-, José María Merino y Juan Pedro Aparicio, la escritora María Dueñas; los arquitectos Reinier da Graaf, Martha Thorne e Yvonne Farrell; el cineasta Stephen Frears; el prestigioso economista Ha-Joon Chang o el artista plástico Miki Leal.

El propósito principal del Hay Festival Fórum Sevilla es fomentar el pensamiento crítico y contribuir, desde la cultura, al debate social. Un debate que busca el desarrollo de nuestras sociedades a través de la conversación y de la creación artística. Así lo han recalcado organizadores y participantes del festival en la presentación del programa de actividades. En una rueda de prensa celebrada en el Club Cámara de la Cámara de Comercio de Sevilla se han detallado los pormenores de esta edición. En la presentación de Hay Festival Fórum Sevilla han intervenido Javier Fernández Noriega, director del Campus Formativo Cámara de Comercio de Sevilla, Martha Thorne, arquitecta y urbanista, Sheila Cremaschi, directora del festival, y el pintor Miki Leal. También tomaron la palabra diferentes representantes de las instituciones colaboradoras de esta cita internacional, como Luis García de Tejada, director general de la Fundación Valentín de Madariaga, Nuria Canivell, decana del Colegio de Arquitectos de Sevilla, o María Rodríguez Varo, de la Fundación Cajasol.

La programación de Hay Festival Fórum Sevilla aborda una agenda ambiciosa, relevante y de interés. Respecto de las actividades de temática literaria, destaca la participación del escritor Luis Mateo Díez, reciente Premio Cervantes, que conversará con los autores José María Merino y Juan Pedro Aparicio sobre "la tradición de las viejas historias orales de El Filandón". Este evento contará con una introducción y presentación de Braulio Ortiz Poole, periodista de Diario de Sevilla y escritor.

El cine también estará presente en Hay Festival, con el cineasta británico Stephen Frears, quien convesará con la crítica de cine y periodista Marta Medina. Además de esta charla, los asistentes podrán disfrutar de tres producciones del director de cine. En concreto: Las amistades peligrosas, The Queen y un episodio de la serie State of the unión.

El carácter multidisciplinar de Hay Festival nos llevará del urbanismo al flamenco. En cuanto al urbanismo, se ha invitado al experto londinense Greg Clark, quien conversará con el periodista Miquel Molina acerca del futuro que les espera a las ciudades en el contexto de la globalización. En este acto se reflexionará acerca de cómo nos relacionamos con nuestras ciudades y el papel del espacio urbano en nuestro día a día. Un tema de actualidad en Sevilla, con la propuesta del cierre de la Plaza de España o con los efectos del turismo de masas. Respecto del flamenco, se contará con la voz del Nano de Jerez, presentado por el periodista Alberto García Reyes.

La economía es otra preocupación de nuestras sociedades, más aún en un mundo en conflicto y en el que el futuro se nos presenta lleno de retos e incertidumbres. Hay Festival Fórum Sevilla ha elegido al economista surcoreano Ha-Joon Chang para ilustrarnos acerca de esos retos que nos esperan y para analizar la coyuntura actual de la globalización y del libre mercado –del que es crítico-. La periodista británica Helena de Bertodano entrevistará al economista –como lo ha hecho con diferentes personalidades destacadas, como el Dalai Lama o George Soros-.

Todos estos asuntos son prioridad en los espacios de los medios de comunicación. Por ello, la organización del festival ha reservado un hueco para el periodismo. Con profesionales de la talla de Pepa Bueno, Carlos Franganillo, Rafa Latorre y Teodoro León Gross. Los cuatro periodistas diseccionarán el estado actual de la profesión, afectado por una considerable crisis, provocada a su vez por varios frentes: desde el rigor de los contenidos hasta el modelo de negocio.

La arquitectura, la moda o el arte son expresiones culturales esenciales. De hoy y de siempre. El festival tiene previsto tratar estas tres cuestiones con especialistas como los arquitectos Reinier de Graaf, Yvonne Farrell o Martha Thorne; el comisario de moda y arte Eloy Martínez de la Pera; la gestora cultural Sofía Barroso o el pintor sevillano Miki Leal, quien conversará con el diplomático Santiago Herrero. Joaquín López-Sáez, director de COPE Andalucía, será el encargado de moderar la mesa redonda dedicada a la moda y al diseño, mientras que Nuria Canivell ejercerá de anfitriona en la actividad sobre arquitectura.

Uno de los principales objetivos para esta edición de Hay Festival Fórum Sevilla es fomentar la lectura entre los más jóvenes, además de ayudar a sectores desfavorecidos

Por tanto, el festival, con la colaboración de la Fundación José Manuel Lara, ha programado una actividad en el I.E.S. Ramón Carande, situado en el Polígono Sur. Esta actividad consiste en un diálogo con el poeta y profesor David Galán, más conocido como Redry. "El objetivo del encuentro es que [los alumnos] se acerquen a la lectura, pero a su vez entiendan que los libros no solo son una fuente de evasión u ocio, sino que, si consiguen leer más y mejor, podrán mejorar sus calificaciones y a la vez estarán abriendo las puertas a un mejor futuro", indican desde la Fundación José Manuel Lara.

Son numerosas las instituciones que han colaborado con Hay Festival. Entre ellas, el Banco Sabadell o la Cámara de Comercio de Sevilla. Esta última ofrece 300 becas para los alumnos de EUSA y el Campus Cámara de Comercio, y acogerá un proyecto destacado en la programación del festival. Se trata del taller multiartístico Todo lo bueno, liderado por Kubbo y Mayumaná.

La editorial Planeta, Penguin Random House, la Universidad de Sevilla o las embajadas de Portugal y Reino Unido son otros colaboradores de la cita. No así el Ayuntamiento de Sevilla. Aunque la directora del festival, en la rueda de prensa, manifestó que aún están “esperando” la respuesta por parte del consistorio. "Pero no desesperando", añadió.