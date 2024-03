El festival de swing de Sevilla presenta su decimosegunda edición

Cuando a la gente que no está muy inmersa en los conceptos musicales le mencionamos el jazz, probablemente piense en la música swing. Por una buena razón; porque se trata de fiesta, baile y diversión. El swing fue una especie de fusión que cambió el jazz a algo más moderno, bailable y con el que esa gente a la que me refiero se pueda identificar y querer simplemente moverse con la música en lugar de tratar de entenderla. El swing era muy popular; de hecho, era la música pop de los años 30 y alcanzó su apogeo en los 40. A mediados de los años 80 experimentó otro gran boom, partiendo de Suecia, que le hizo crecer constantemente hasta la actualidad. Poco a poco se fue extendiendo por Europa, con multitud de festivales de swing, para llegar a España en los 90, entrando por Barcelona. En Andalucía el festival pionero fue el de Monachil, en verano de 2012, organizado después de que las autoridades de su ayuntamiento vieran a algunas personas bailar frente a grupos que interpretaban swing. Sevilla fue la segunda ciudad andaluza en apuntarse a estos festivales, en 2013, y se ha convertido en un referente de ellos, teniendo lugar el próximo mes su edición número doce; no habiendo dejado de celebrarse ni siquiera durante la pandemia, aunque algo más reducido y trasladado al mes de octubre. En palabras de Iván Pivotti, director de la agencia Marmaduke, organizadora del festival, “estos doce años hacen de Sevilla Swing! uno de los festivales más antiguos de la ciudad y es particularmente importante por ser de iniciativa privada, naciendo de la inquietud de un grupo musical como O Sister! y una escuela de baile, la de Samuel Rigal, que se juntaron para dar el primer paso; de la agencia de contratación y producción musical que represento y de las diseñadoras Lavique y Marilene”.

La presentación de esta nueva edición del Festival Sevilla Swing!, que se celebrará del 25 al 28 de abril, ha tenido lugar en el patio del CICUS, conducida por Luis Martínez, director del Secretariado de Patrimonio de este centro, que fue dando la palabra a los participantes, comenzando por Minerva Salas, delegada de Cultura y Deporte de nuestro ayuntamiento, que apostó por el mantenimiento de “un festival que llena las calles de cultura; un festival divertido que podemos disfrutar gente de todas las edades” al que no habrá problema en sumar todo lo necesario para que siga creciendo. Agradeció a Pivotti “el trabajo constante por el festival, veterano ya de la agenda cultural de la ciudad” y fue él quien a continuación tomó la palabra para agradecer a su vez el apoyo municipal y el de la Universidad, a través del ICAS y el CICUS, desde los comienzos; el del Ayuntamiento de Gines, representado aquí por su delegada de cultura, Virginia Montiel, ya que en el Parque Municipal de esa localidad se celebrará el ya tradicional Picnic Swing, fiesta de clausura del festival; el de la Asociación Swing and South y sus bailarines, “que siempre nos apoyan y nos enorgullecen” y muy especialmente también a la Comisón Europea, donde el festival presentó un proyecto hace nueve años, que fue aprobado por el programa Europa Creativa y permite una cofinanciación que es muy importante para mantenerlo.

"Nunca como este año habíamos hecho una declaración de principios tan clara sobre la cultura y la música negra de raíz afroamericana"

Pivotti habló de la particular importancia de esta edición “porque nos pone en otra perspectiva artística que no habíamos tenido tan clara hasta este momento; los organizadores y el público del festival siempre han tenido mucho aprecio y amor hacia la cultura y la música negra de raíz afroamericana, de las que el swing es una de las primeras expresiones culturales que ha representado a estos colectivos, pero nunca como este año habíamos hecho una declaración de principios tan clara”. Fruto de ello es la programación, que fue desgranando: “El viernes 26 en el Teatro Alameda será el estreno mundial del llamativo espectáculo Jazz Evolution, de Remy Kouakou Kouame, uno de los bailarines y coreógrafos más reconocidos y activos de USA, en giras por todo el mundo, que reivindica la matriz afroamericana de esta música dando un paso más, el de reconocer la evolución del swing y el jazz tradicional hacia otras músicas de esa misma raíz, haciendo un recorrido por ellas que llega hasta los bailes de Hip Hop, de House Dance y ese tipo de cultura más urbana. Pero no perdemos de vista el swing tradicional y el día siguiente tendremos a una de las mujeres que tiene el nombre más importante de este circuito musical, Gunhild Carling, multinstrumentista, cantante, también baila y es espectacular en el escenario; es sueca, pero vive en USA y tiene legiones de seguidores en todos los países”.

Tras señalar las figuras cabeza de cartel, Pivotti se refirió también a los otros dos conciertos del Teatro Alameda: “El viernes veremos a Flappers of Today, un ensemble vocal femenino resultado de una residencia de mujeres dirigida por Paula Padilla y Helena Amado, cantantes del grupo O Sister!, y el sábado daremos como siempre un lugar al jazz manouche, con el quinteto Moreira & Guezbar Band, que surgió precisamente en este festival, cuando el año pasado Hugo Guezbar y Esteban Félix se conocieron acompañando a la violinista y cantante Aurore Voilqué y se unieron a otros músicos sevillanos para alguna jam, que siguió con la entrada en unos estudios donde grabaron el repertorio que nos presentarán aquí”.

Además de estos conciertos en el CICUS habrá masterclasses de música con las estrellas del festival, de baile para principiantes impartida por Rogal e Inma Doblado; también el concierto del Four Women Quartet de Natalia Ruciero y el Cabaret Swing, organizado por la asociación de escuelas de baile Swing & South, con participación de bailarines de las seis escuelas que hay en nuestra ciudad. “Tras los conciertos de viernes y sábado”, continuó Pivotti, “tendremos la Sevilla Swing Party hasta altas horas de la madrugada, con DJs y bailarines, en el espacio Metropol de Las Setas y tendremos también clases de baile avanzadas con los profesores Elze & Peter, ella lituana, una de las bailarinas de más prestigio de Europa y él americano residente en Francia”. Las actividades terminarán en Gines, el domingo, con música en directo de grupos internacionales, jam sessions, bailarines, ambigú, espacio para familias, mercadillo…

"El espectáculo de 'Flappers of Today' hace referencia a la figura de las flappers de los años 20, que revolucionaron la sociedad saltándose todas las normas"

Paula Padilla quiso incidir en el papel fundamental de la mujer en esta edición: “Desde que hace unos años el festival entró en la red europea Swinging Europe se han producido varios encuentros entre los responsables de otros festivales y este año ha surgido la oportunidad de hacer algo nosotras y hemos ideado, en este mundo de la música swing, hot jazz, blues, bastante dominado por hombres, este encuentro de mujeres que nos parece único y una manera de conocer a gente que viene de sitios muy diferentes. La idea es montar un repertorio integro de compositoras femeninas y estrenar el espectáculo Flappers of Today, haciendo referencia a la figura de las flappers de los años 20, que revolucionaron la sociedad saltándose todas las normas habidas y por haber, dando lugar a una liberación femenina muy grande. Está muy enfocado en el tema vocal porque Helena y yo, que lo organizamos, estamos en un grupo que se basa sobre todo en armonías vocales y nos apetecía hacer algo con muchas voces; una especie de coro femenino potente, en el que habrá también instrumentos, aunque el protagonismo será de las armonías vocales”.

Finalmente, Padilla habló del cartel del festival, que “como todos los años es obra de Neus Caamaño y se ha convertido en el sello del festival. Como directora artística y creadora del logo, he ideado con ella el concepto que queríamos reflejar, que es la idea de mezcla y apertura que se está produciendo con el lindy hop, modernizando un poco el swing; a los festivales de baile de este estilo ya no va la gente vestida como en los años 20, por eso la figura dibujada lleva tacones y zapatillas de deporte, es mujer y multinstrumentista, un guiño a Carling, que es nuestra cabeza de cartel de este año. Todo se está ampliando para decir que el swing sigue vivo y su discurso es tan válido hoy en día como hace cien años”.

El programa completo del XII Sevilla Swing! se puede consultar en la página web del festival.