El encuentro nacional de guionistas se celebrará por primera vez en Sevilla

Sevilla se convierte por primera vez del 11 al 13 de abril en el epicentro de la escritura audiovisual gracias al VIII Encuentro de Guionistas, un evento anual para compartir conocimientos, experiencias y reflexiones sobre el oficio de escribir para la pantalla. Organizada por la Asociación Encuentro de Guionistas, creada por el sindicato de guionistas ALMA y el Foro de Asociaciones de Guionistas Audiovisuales (FAGA) - a la que pertenece CINA (Cineastas de Andalucía) que este año ejerce como entidad anfitriona-, la esperada cita se llevará a cabo en el emblemático Teatro Central de Sevilla, tras pasar, desde su nacimiento en 2010 en Valencia, por Madrid, Bilbao, Barcelona y Santiago de Compostela.

Con el patrocinio de DAMA, Fundación SGAE, el Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA) y la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, más de 300 profesionales y estudiantes del sector, procedentes de España y otros países, se reunirán durante tres jornadas en la capital hispalense para abordar a través de ponencias, diálogos y mesas redondas diversos retos del oficio de guionista en la actualidad. Desde la escritura para realities, hasta la creación de guiones de cine de animación y la amenaza que supone la inteligencia artificial para el proceso creativo. Profesionales de gran relevancia en el guion de cine y televisión, tanto de ficción como de documental y entretenimiento, así como de podcast, cómic o videojuegos ofrecerán su experiencia en cada sesión.

Guiones y realidades, del Bikini al traje de Gala

El cine y la televisión plantean perspectivas muy dispares a la hora de generar contenido audiovisual. El éxito de formatos como el recuperado Grand Prix, el atractivo de los realities conocidos como “Bikini Shows”, la complejidad de un proceso de escritura en una gala como la de los premios Goya o las infinitas posibilidades de la animación muestran el abanico tan amplio en el que se mueve el sector del guion, y así lo reflejarán durante la segunda sesión el viernes 12 las diversas charlas.

Bea Poey (Mask Singer), Marisa Mañanós (Grand Prix), Paloma Rando y Pilar de Francisco (guionistas de la última gala de los Premios Goya), Gracia Solera (En el nombre de ellas), Carmen Córdoba (Amarradas), Julene Aranburu (Vaya Semanita), Aina Clotet (Esto no es Suecia, ficción seleccionada para inaugurar Canneseries el próximo 6 de abril), Josué Monchán y Gustavo Rondón (La Familia), Laura Hojman (A las mujeres de España: María Lejárraga) y Rafael Cobos (El hijo zurdo, Modelo 77), que inaugurará el encuentro, serán algunos de los nombres que contarán su visión sobre el sector.

Retos del guionista del presente y del futuro

Guionistas de otros países participarán en este encuentro que llega a la capital de Andalucía. Es el caso de la norteamericana Michele Mulroney, Vicepresidenta del Writers Guild of America West (el sindicato de guionistas de EE.UU. que convocó la huelga en 2023) y autora de Paper Man o Sherlock Holmes: Juego de sombras, quien en conversación con el guionista y vicepresidente de la junta directiva del Sindicato de guionistas de España, Josep Gatell, harán un balance de la huelga de guionistas en Estados Unidos, recorriendo sus principales retos y conquistas.

Otra de las intervenciones estelares será la entrevista a la guionista y productora multipremiada Robin Green, reconocida por su extenso trabajo en aclamadas series como Los Soprano o Doctor en Alaska. Green será entrevistada por Víctor Sala, crítico de series y codirector del Festival Internacional de Series de Barcelona (Serielizados Fest). Será al cierre a la jornada del sábado 13, centrada en la situación actual que atraviesa el sector desde diferentes ángulos -entre los que destaca la problemática de la IA o el reparto de créditos en la creación de series de televisión-. Participarán Elena Gobernado (Pocoyó), Borja González Santaolalla (Way Down), Concepción Cascajosa (profesora titular de Comunicación en la Universidad Carlos III y consejera de RTVE, autora de Prime Time, las mejores series americanas), Jara Ayúcar (Directora de Políticas de Marketing del ICAA), Carlos Molinero (Salvajes), Ángel Manzano (Deber), Jordi Calafí (El Ministerio del tiempo), Diana Rojo (No me gusta conducir), Sara Antuña y Carlos De Pando (guionistas de ficción y presentadores del podcast de guión Esto ya se ha hecho), Tomás Aragay (Truman), Michel Gaztambide (La línea invisible, No habrá paz para los malvados) y Jorge Guerricaechevarría (La ley de la frontera, Hasta el cielo).

Encuentro de Guionistas: VIII edición

Los Encuentros de Guionistas nacieron con la visión de conectar a los guionistas a través de un intercambio enriquecedor de experiencias y metodologías de trabajo.

ALMA, el sindicato de guionistas de España, con más de 900 miembros de cine, ficción, no ficción y entretenimiento de todas las Comunidades Autónomas y fundado en 1989 por guionistas como Rafael Azcona, Lola Salvador, José María González-Sinde o Carmen Rico Godoy, defiende las condiciones laborales y el reconocimiento de nuestra labor en la industria audiovisual a nivel nacional e internacional.

Por su parte, FAGA, desde su fundación en 2007, ha sido un faro para los guionistas de cine y televisión en España. Formada por asociaciones de guionistas del País Vasco, Galicia, Valencia, Cataluña y Canarias, desde hace un año incluye también al sector andaluz del guion, representado por CINA (Cineastas de Andalucía).