Hickoids inician en Sevilla su gira ibérica

El próximo jueves, día 21, termina la temporada de conciertos de rock en las salas de la ciudad. Y el final va a ser grande y ruidoso, porque la despedida será en la Sala Even -con un aire acondicionado tan potente como sus altavoces de subgraves- a cargo de Hickoids, la legendaria banda que se formó en Austin en 1984, a la que por su extremado sonido puede considerársele precursora del punktry & western, un género que lleva más allá de sus límites al punk y al country. Antes de ellos, la noche la abrirá Percha, una banda sevillana, con tres componentes de amplio recorrido por nuestra escena musical, ahora volcados en el punk, que se ha convertido ya en lo que los ingleses llaman the next big thing a pesar de que todavía no han grabado ninguna de sus canciones y esta será su cuarta aparición en los escenarios, ante los que han congregado las veces anteriores a una numerosa cantidad de seguidores de la manera de triturar todos los disparatados elementos que dan forma a su música.

Hickoids es el fruto del amor por el country y el punk en sus formas más hardcore del cantante Jeff Smith y del guitarrista Jukebox -que solo permaneció dos años con él-, a los que pronto se unió el también guitarrista Davy Jones. Estos dos últimos ya han fallecido, como varios de los innumerables músicos que han pasado por la banda. Desde hace más de seis años Smith lidera a la formación estable que nos visitará, dando comienzo a una gira que en los dos días siguientes los llevará a Portugal, para volver a Andalucía el domingo y continuar por Aracena, Estepona y el Festival de Los Pueblos Blancos.

Su primer disco, We're In It For The Corn, fue editado por ellos mismos y se agotó enseguida, pero llamó tanto la atención que inmediatamente fue adquirido por el sello californiano Toxic Shock Records, que lo distribuyó también por Europa. Posteriormente, con un parón en su carrera, que duró desde que Nine Inch Nails fuesen sus teloneros en Dallas, en 1991, hasta su vuelta en 2006 para demostrar que el country no era la edulcorada música pop con sombrero de cowboy que el programa American Idol mostraba a las multitudes, Hickoids firmó media docena más de discos, elevando la cifra hasta casi la veintena de ellos incluyendo los EPs y singles, de los que el último, Almost Nearly Nancy, una explosión de protopunk que les ha producido Mike Mariconda, ha llevado al Austin Chronicle a definirlos como todo lo que los Rolling Stones no han sido desde 'Exile on Main St.' y los Primal Scream han querido ser durante toda su carrera. Una aseveración que pronto tendremos oportunidad de saber si es exagerada o no.

En Las Janes no me dejaban serlo, me contestó un día María Relator cuando le dije que no la recordaba tan punky en su banda anterior. Ella había puesto en marcha en 2009 a Las Relators y ahora en Percha derrocha una atrayente y feroz presencia escénica que, con su voz y el bajo, hace crecer la tensión de la audiencia que tiene ante sí, respaldada por los cortos e intensos solos de la guitarra de Emilio Losada, al que conocemos de banda anteriores como Zerotones, desde la base dura y compacta que establece Jaime Neria, uno de los baterías más prolíficos de Sevilla, en Pecesbarba, Miraflores o Lõbison, al que recientemente hemos visto en Zico y volveremos a ver en agosto formando parte de los renacidos Sick Buzos en su concierto del PopCAAC abriendo para 091. Los tres juntos desatan el infierno para que entren en él todas las criaturas que querían escuchar algo como esto desde que se aburrieron tras el segundo disco de Siniestro Total.

Los conciertos están patrocinados por Sevilla Disonante, la revista digital que ha dado visibilidad con sus reseñas a todas las novedades de las bandas sevillanas con más de mil artículos publicados durante sus tres años de existencia. Una página web que dispone además de una amplia base de datos con fichas y discografías de más de trescientas bandas locales y que actualiza diariamente la agenda de conciertos de la provincia, de los que ha publicado también crónicas de más de doscientos de ellos. Las entradas se pueden adquirir al precio de 8 euros en venta anticipada a través de Woutick,es y al de 10 euros en la taquilla de la sala.