Laura Pausini revela las claves de su éxito en los Grammys de Sevilla: suerte, talento y disciplina

La Semana de los Grammy Latinos en Sevilla arrancó ayer por la noche oficialmente. El patio del Conservatorio Profesional de Música Francisco Guerrero estaba lleno de estudiantes que comentaban, con nervios e ilusión, el ir y venir de periodistas y cámaras por el recinto que tan bien conocen. Todo estaba listo para recibir a la artista Laura Pausini que inauguró el calendario de eventos que irán sucediendo en la ciudad hasta la entrega del premios el próximo jueves.

La artista italiana protagonizó, junto con los propios alumnos del centro, la velada Latin Grammy in the schools (Grammy Latinos en las escuelas) ofreciendo una lección magistral en la que abordó su trayectoria, sus comienzos, sus miedos y una andadura que este año cumple 30 años. Como no podía ser de otro modo, los estudiantes sustituyeron a los periodistas durante la ronda de preguntas a la intérprete. Como parte de esta iniciativa, en la que ya han participado artistas de la talla de David Bisbal, Calle 13, Becky G, Luis Fonsi o Miguel Bosé, la Academia Latina de Grabación donó diferentes instrumentos al Conservatorio por valor de 18.000 euros.

La trayectoria de la artista, que hoy es una de las voces más exitosas de la industria discográfica, comenzó el 16 de mayo de 1982. No dudó en afirmar que con la tierna edad de ocho años ya sabía que quería dedicar su vida a esta profesión. Señaló que en su casa, en la pequeña localidad de Solarolo, "siempre había música". Gran parte de la culpa la tuvo su padre, el también cantante Fabrizio Pausini. De hecho, confesó que de él aprendió "la importancia de confiar en las personas con las que trabaja" y de poner en valor la labor que realiza su equipo, ese que no se ve, cuando ella se baja de los escenarios.

"Suerte, talento, disciplina y ganas de aprovechar esa fortuna que me ha tocado", indicó Pausini en cuanto a las claves de su éxito y no dudó en considerarse una afortunada por tener la posibilidad de recorrer el mundo desde los 18 años. Un bagaje que le ha conferido la oportunidad "de aprender diferentes formas de pensar y de hacer música".

Y es que la carrera de la arista despegó en 1993 en el Festival de San Remo gracias a La solitude. A pesar de lo joven que era cuando arrancó su trayectoria, señaló que la fama no le hizo perder la cabeza gracias a su padre. Sin embargo, sí que recalcó que "veo a muchísimos jóvenes que tienen éxito y después pierden la cabeza. La fama en sí misma no es muy sana".

La compositora ha sabido tomar las riendas de su trayectoria para llevarla a lo más alto gracias a éxitos como Se fue, Amores extraños, Entre tu y mil mares o Escucha a tu corazón. Canciones que no entienden de generaciones. De hecho, Pausini recordó que la primera vez que ofreció un concierto en España, en 2007, se sorprendió al ver a "abuelos, adultos y niños" en su actuación. "Me preguntaba cómo podía gustarle a diferentes generaciones", manifestó para apostillar que dejó de cuestionarse este hecho cuando se dio cuenta de que la "autenticidad" de sus letras eran la respuesta que buscaba. "En la música hay que ser auténtico. Es una necesidad y un deber", abundó.

También aprovechó la ocasión para poner en valor la importancia y el "sacrificio" que supone aprender a tocar un instrumento. "Será tu refugio cuando sientas soledad y tristeza", le dijo a Miguel Ángel, aprendiz de violonchelo. En este sentido, comparó los instrumentos con su micrófono. Una herramienta que le da fuerzas cuando se sube al escenario. "La música me da tranquilidad". Además, señaló que lo normal para ella es "cantar delante de la gente" y, entre risas, apuntó que "lo que no me gusta es hacerlo cuando estoy en la ducha".

En este acto de apertura de los Grammy Latinos también estuvo presente Juanma Moreno, presidente de la Junta, quién afirmó que, para Andalucía y para Sevilla, es "un orgullo" acoger un evento con tanta relevancia y proyección internacional. Del mismo modo, indicó que es un honor que la comunidad sea el primer destino fuera de Estados Unidos de estos prestigiosos galardones.

Por su parte, la directora del Conservatorio, Carmen González, también agradeció que el centro fuera el elegido para arrancar un evento que volverá a distinguir a Pausini el miércoles con el reconocimiento a la Persona del Año. "Tenemos la ilusión de ampliar las opciones académicas para que nuestro centro no se limite a la música clásica", recalcó la directora. El coloquio terminó con el coro del centro -compuesto por unos 70 niños de 11 años- interpretando Es la música ante una superestrella visiblemente emocionada.