Los Grammy Latinos desembarcan en Sevilla

Este viernes arranca la esperada Semana de los Grammy Latinos en la capital hispalense. Por primera vez en sus 64 años de historia, la Academia Latina de Grabación -promotora principal de los galardones- cruzará el charco para celebrar la 24ª edición de los premios más importantes del género urbano. Unos galardones que se entregarán el jueves 16 de noviembre en el Palacio de Congresos y Exposiciones (Fibes) durante una gala -conducida por Sebastián Yatra, Dana Paola, Paz Vega y Roselyn Sánchez- que será el colofón a un calendario lleno de actividades que se desplegarán por toda la capital hispalense.

La cantante Laura Pausini -elegida Persona del Año 2023 por la Academia Latina de Grabación- dará una charla a los estudiantes del Conservatorio Profesional de Música Francisco Guerrero. La intérprete ofrecerá un coloquio con los alumnos como parte del programa Latin Grammy in the schools (Grammy Latinos en las escuelas) y también donará algunos instrumentos al centro. La italiana recoge el testigo de artistas de la talla de David Bisbal, Miguel Bosé, Calle 13, Thalía, Luis Fonsi o Becky G, quienes también ha visitado algunos colegios de Las Vegas, Los Ángeles o Miami.

El domingo 12 de noviembre, el Palacio de Congresos y Exposiciones acogerá la entrega de premios a la Excelencia Musical a los cantantes Carmen Linares, Ana Torroja, Simones y Mijares. También al trompetista Arturo Sandoval y a la banda Soda Stereo. Por otro lado, se darán los galardones del Consejo Directivo al percusionista Alex Acuña, al compositor Gustavo Santaolalla y al guitarrista Wisón Torres. Estos premios se conceden a los intérpretes que durante su carrera han hecho contribuciones creativas de sobresaliente valor artístico a la música latina y sus comunidades.

El palacio Casa de Pilatos será la sede elegida, el lunes 13, para el evento Leading Ladies of Entertainment 2023. La Academia Latina de Grabación reconocerá el trabajo de mujeres profesionales dentro del sector de las artes y el entretenimiento. Una iniciativa que comenzó hace siete años y que en Sevilla homenajeará a Róndine Alcalá, fundadora de la agencia de relaciones públicas de música y entretenimiento, RondenePR; a la cantautora Mon Laferte; a la ingeniera y productora vocal Simone Torres; y a la vicepresidenta ejecutiva de Marketing y Promoción de Sony Music Entertainment México, Ana Villacorta López.

El martes 14 de noviembre se ofrecerá una recepción para todos los nominados en el Real Alcázar. Posteriormente, se celebrará el Best New Artist Showcase en el Centro Cultural Magallanes. Una cita, conducida por David Bisbal, que visibilizará a la nueva generación de creadores de música. De hecho, contará con Borja, Conexión Divina, Ana del Castillo, Natascha Falcão o Gale, todos nominados a Mejor Nuevo Artista.

El miércoles 15 de noviembre, todos los focos volverán a estar puestos en Fibes donde se realizará la gala Person of the Year, dedicada a la intérprete Laura Pausini. La italiana será reconocida por su carrera como artista multifacética y multilingüe, así como por su compromiso continuo de apoyar las causas de justicia social que están cerca de su corazón, incluidas la igualdad para las mujeres y las personas LGBTQ+ y el hambre en el mundo.

El colofón final llegará el jueves 16 de noviembre. Este día culmina la Semana de celebraciones con la 24 edición de la entrega Anual de los Grammy Latinos. Una fiesta que volverá a realizarse en el Palacio de Congresos y Exposiciones. A primera hora de la tarde comenzará la Alfombra Roja por la que desfilarán artistas de la talla de Bizarrap, Camilo, Rauw Alejandro, María Becerra, Ozuna, Alejandro Sanz o Juanes. Posteriormente se llevará a cabo la Première, en la que se entregan los primeros premios de la noche y, posteriormente, se celebrará la gran gala en la que, por lo pronto, se sabe que actuarán Peso Pluma y Eslabón Armado con su éxito Ella baila sola.

Los artistas con más nominaciones

El récord de nominaciones lo ostenta el productor Edgar Barrera, más conocido como Edge, que ha trabajado con artistas de la talla de Christina Aguilera, Maluma, Daddy Yankee o Shakira. El mexicano está nominado en tres categorías principales: grabación, álbum y canción del año. En esta última tiene posibilidades de ganar con dos canciones distintas: NASA de Camilo y Alejandro Sanz y Un X100to de Grupo Frontera.

Por su parte, los superestrellas Shakira, Camilo y Karol G optan a siete nominaciones cada uno. Una cifra que también tiene el productor colombiano Kevyn Mauricio Cruz Moreno.

Tanto Shakira como Karol G forman parte de la categoría de grabación del año, especialmente reñida, en la que comparten nominaciones con No es que te extrañe, de Christina Aguilera; Carretera y manta, de Pablo Alborán; Déjame llorarte, de Paula Arenas con Jesús Navarro, y Si tú me quieres, de Fonseca y Juan Luis Guerra. Completan esa lista Mientras me curo del cora, de Karol G; De todas las flores, de Natalia Lafourcade; Ojos marrones, de Lasso; La fórmula, de Maluma y Marc Anthony; Despechá, de Rosalía; Correcaminos, de Alejandro Sanz con Danny Ocean, sin olvidar a Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53, de Bizarrap con Shakira.

Este tema, gran responsable del resurgir musical de la barranquillera, también podría convertirse en la canción del año, consolidando aún más su perfil como autora. De hecho, en esa categoría acumula otras dos nominaciones por su participación en la creación de Acróstico y por Tqg, el corte que la unió por primera vez a su compatriota Karol G.

Dentro de la categoría de canción del año, además de Shakira y Karol G, también competirán Pablo Alborán y María Becerra con Amigos; De todas las flores, de Natalia Lafourcade; NASA, de Camilo y Alejandro Sanz; Ojos marrones, de Lasso; y Si tú me quieres, de Fonseca y Juan Luis Guerra.

Los artistas nacionales con más opciones de alzarse con un gramófono

Con cinco nominaciones, Pablo Alborán concurrirá como el artista español con más opciones de premio a la gala de los Grammy Latinos. Junto al malagueño, quien nunca ha conseguido materializar ninguna de sus 23 nominaciones previas; también figuran Alejandro Sanz, el español que más de estos premios atesora y que concurrirá este año como aspirante en dos categorías; el rapero canario Quevedo y la banda Arde Bogotá.

El nombre de Alborán figura entre los Grammy Latinos más codiciados, como el correspondiente a grabación del año por el tema Carretera y manta. Categoría en la que se enfrentará a pesos pesados como Christina Aguilera, Karol G, Shakira y Bizarrap. De Alborán también podrían ser los galardones a mejor canción pop por Contigo, que coescribió con Sebastián Yatra, Mauricio Renfigo y Andrés Torres, y al álbum del año por La Cu4rta Hoja, si se impone a discos como Mañana será bonito, de Karol G; De adentro pa afuera, de Camilo; o Vida cotidiana, de Juanes.

Hay más españoles con opción de levantar algún gramófono dorado, como es el caso del canario Quevedo tanto en la categoría de la mejor grabación de fusión o interpretación urbana como en la de mejor canción urbana por su Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52 con Bizarrap, un éxito mundial que estuvo siete semanas consecutivas en lo más alto de la lista de Spotify.

Otros artistas nacionales que postulan a uno de los galardones son Rosalía, Valeria Castro, Vanesa Martín, Israel Fernández, Omar Montes, Zahara, Bunbur, Manuel Carrasco, Nathy Peluso, Juanfe Pérez, Beatriz Luengo, Sen Senra, Niña Pastori, Diego Guerrero y Borja