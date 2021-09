El Lope de Vega sale de su zona de confort con 44 propuestas transformadoras

Con cita al filósofo Emilio Lledó ("la cultura es la esencia de lo público, la esencia de la democracia"), el nuevo director del Lope de Vega, Carlos Forteza, ha presentado la primera temporada que lleva su sello arropado desde el escenario del teatro sevillano por el delegado de Cultura, Antonio Muñoz, y un enorme plantel de artistas y gestores activos en Andalucía, como Manuela Nogales, Ricardo Iniesta, Javier Menéndez, Chema Blanco, Violeta Hernández o Manuel Llanes, entre otros.

La bombonera sevillana sale de su zona de confort para ofrecer 44 espectáculos de teatro, música, danza y circo, entre ellos seis estrenos absolutos, y convertirse en un centro de "combate y debate" que además de exhibir y deleitar quiere inspirar y transformar "a la diversidad de espectadores a los que se dirige", avanzó Forteza.

Con tales premisas el Lope deja de ser el baluarte del teatro clásico y de repertorio, o un destino fiel del jazz internacional (salvo por la visita del vocalista y compositor estadounidense José James el 22 de octubre), para apostar por la hibridación de géneros, la búsqueda del público joven y vanguardista, y la ambición de crecer como espacio de producción y formación en la línea de Teatros del Canal o el Circo Price.

Desde el próximo 1, 2 y 3 de octubre, cuando el artista gaditano Emilio Rivas estrene su pieza Take a walk on the wilde side en los aledaños del teatro, hasta finales de mayo, pasarán por su escenario nombres como Califato ¾, Nuria Espert, la ROSS, Mario Gas, José María Pou, Los Planetas con Niño de Elche, Toundra, Antonio de la Torre en su regreso a las tablas, Belén Cuesta, María Moreno, Manuel Liñán, Kiko Veneno o Calixto Bieito. Pony Bravo clausurará la temporada el 28 de mayo con el estreno absoluto de su nuevo espectáculo, "un concierto expandido que toma la ciudad de fondo".

Entre los nombres esenciales de la escena actual, mostrarán sus últimos trabajos Lluís Pasqual, que actualiza el Romancero gitano de Lorca gracias a una espléndida Nuria Espert (9 y 10 de octubre); Juan Carlos Rubio y su adaptación de Seda, de Alessandro Baricco, con un reparto que encabeza Chema del Barco (23 y 24 de octubre); la alianza entre Mario Gas (dirección), Ernesto Caballero (autor) y José María Pou, que será quien encarne al célebre orador en Viejo amigo Cicerón (20 y 21 de noviembre); Teatro Clásico de Sevilla, que regresa con El público, de Lorca, y dirección del gran Alfonso Zurro (1, 2, 3, 7, 8 y 9 de abril), o Calixto Bieito, que rinde tributo a los dramas históricos de Shakespeare también de la mano de José María Pou en Erresuma, Kingdom, Reino (20 y 21 de mayo).

La oferta teatral abordará también cuestiones de gran calado social como la violencia con la compañía chilena Bonobo, que presenta en colaboración con el FIT de Cádiz Tú amarás (29 de octubre); la marginación y la dignidad humana (Lo nunca visto, del gaditano José Troncoso, 30 y 31 de octubre); los porqués de la guerra y la compasión (El salto de Darwin, de Sergio Blanco, 27 y 28 de noviembre); o la reconciliación (La casa de los espíritus, de Isabel Allende, 4 y 5 de diciembre).

Forteza ha puesto un interés especial en el poder de la risa para combatir el desaliento, tras estos dos años de pandemia, y la comedia cuenta con una nutrida representación en su menú. Andrea Jiménez y Noemi Rodríguez cuestionan con humor el patriarcado en Man Up (22 de enero); Ricardo Iniesta relee en clave musical El avaro de Molière (11, 12 y 13 de febrero); y Las Niñas de Cádiz reinventan desde la chirigota la tragedia griega en El viento es salvaje (25 y 26 de febrero). Además, Jordi Galcerán y Jaume Buixó acercan a Sevilla su versión de Los asquerosos, de Santiago Lorenzo (19 y 20 de marzo); y Paco Mir su disparatada adaptación del clásico de Lope de Vega El perro del hortelano (25 y 26 de marzo).

Dos grandes actores que han ligado sus carreras al cine mostrarán en el Lope de Vega su compromiso con la escena: la sevillana Belén Cuesta, que encabeza el reparto de El hombre almohada de Martin McDonagh (5 y 6 de febrero) y el malagueño Antonio de la Torre, que se pone a las órdenes del cineasta Manuel Martín Cuenca en su regreso a las tablas en Un hombre de paso (27, 28, 29 y 30 de enero; es un estreno absoluto en cuya producción colabora el Lope).

El circo gana protagonismo en el teatro sevillano con tres montajes en los que su frontera se diluye con la del teatro de texto: El diablo cojuelo de Juan Mayorga (19 y 20 de febrero); el proyecto acrobático de la Compañía Eia en inTarsi (17 de octubre) y Manolita Chen, un cuento chino, el homenaje de la actriz Pepa Zaragoza a la reina del teatro portátil, Manuela Fernández, que dirige con humor y talento el también dramaturgo gaditano José Troncoso (5 y 6 de marzo).

También la danza es una apuesta decidida de Forteza para esta temporada, que acogerá ocho espectáculos de flamenco y contemporánea, la mayoría multipremiados ya. Manuel Liñán abre la cuota jonda y mostrará su aplaudido homenaje transgénero a la danza española y el ballet flamenco ¡Viva! (15 y 16 de octubre), María Moreno revisita con el director de escena Rafael R. Villalobos su More (no) more (18 de marzo) y lo mismo ocurre con El Sombrero, de la Compañía Estévez y Paños (3 de diciembre).

En danza contemporánea Kor’sia viene por primera vez a Sevilla con su investigación sobre Giselle (26 de noviembre); Guy Nader y María Campos presentarán con música original de Miguel Marín Set of Sets (21 de enero); Kukai Dantza y Marcos Morau ofrecerán su celebrada pieza Oskara (18 de febrero) y Jesús Rubio Gamo regresará con sus Acciones sencillas (14 de mayo). Lo más llamativo en este apartado es el estreno absoluto que prepara Manuela Nogales a partir de la Noche transfigurada de Schönberg con 21 artistas: 15 intérpretes de la orquesta femenina Almaclara y seis bailarinas (24 de abril).

En músicas actuales se apuesta por la efervescente escena sevillana, una oferta que encabeza Califato ¾ con la presentación de su disco La Contraçeña (7 de octubre); la unión de la Andalucía Big Band y Rosario La Tremendita el 4 de febrero; la suma de cante jondo, electrónica y audiovisual de los Voluble (4 de marzo), a los que seguirán Le Parody y la artista visual Alba G. Corral; Kiko Veneno celebrando los 30 años de Échate un cantecito y su 70 aniversario (22 de abril) y el ya citado fin de curso con Pony Bravo (28 de mayo).

Además de la polifacética Maika Makovski, de sangre andaluza y macedonia, que presentará su nuevo disco, MKMK (10 de diciembre), pasarán también por el escenario del Lope de Vega Los Planetas y Niño de Elche con su proyecto Fuerza Nueva, en el que fusionan el rock, la psicodelia y el indie (14 de enero); Cristian de Moret, con su segundo disco, Caballo Rojo (24 de febrero); y el dúo onubense Antílopez, con su ensayo sobre la fama y la ambición Mutar Fama (10 de mayo).

Las buenas relaciones de Forteza con el coliseo lírico que dirige Javier Menéndez, y con la gerencia de la ROSS que asume Pedro Vázquez, ha propiciado distintos hitos del nuevo curso: el estreno absoluto de la primera coproducción entre el Lope de Vega y el Maestranza La mujer tigre, la ópera de cámara de Manuel Busto y Fran Pérez Román, con libreto de Julio León Rocha (12 y 13 de marzo), así como los tres programas de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (27 y 28 de octubre, 2 y 3 de marzo, y 11 y 12 de mayo).

También la ROSS se hará cargo de poner música en directo a dos películas de Charles Chaplin recién restauradas (18 y 19 de diciembre). Esta alianza con el cine arrancará con Toundra (18 de noviembre) poniendo banda sonora en directo a El gabinete del doctor Caligari.

A todo este menú de 78 funciones se añaden, hasta sumar un total de 94 días de actividad, 16 actividades de programación externa, como algunos actos del Festival de Cine Europeo que dirige José Luis Cienfuegos o el Festival de Fado de Sevilla que organiza el Consulado General de Portugal y que traerá a Katia Guerreiro el 30 de noviembre, y a Hélder Moutinho y María Emilia el 1 de diciembre.