Mon Laferte, premiada en los Grammy Latinos 2023: “Me siento súper poderosa y mejor que nunca”

Dentro de Norma Monserrat Bustamante Laferte, conocida como Mon Laferte, se esconde una cantautora y artista visual latinoamericana que no se identifica con un solo género musical. La cantante chilena y una de las mayores referencias femeninas en la industria de la música, se mueve con naturalidad por un amplio abanico de géneros.

Con su guitarra y su interés por componer, comenzó desde muy pequeña a crear sus propias canciones. Desde 2007, México fue su cobijo donde, pese a haber pasado uno de sus peores momentos debido a problemas de salud, publicó sus primeros discos de manera independiente. Hoy, su interés por conocer y componer la han llevado a ser la artista chilena con más nominaciones en los Grammy Latinos. Vendiendo millones de álbumes en el mundo, Mon Laferte ya se ha establecido como una de las cantautoras más importantes.

Este año, en los Grammy 2023, ha sido galardonada con el premio ‘Leading Lady of Entertainment’ y nominada a Mejor Canción Alternativa por ‘Traguito’, una colaboración con la cantante puertorriqueña, Ile. Con 40 años, Mon Laferte se siente más creativa y más poderosa que nunca.

- Tras saber que por primera vez los Grammy Latinos cruzarían el charco, ¿Qué opina de que la ciudad escogida haya sido Sevilla?

- Me encanta, me gusta mucho que sean aquí y hayan venido a España tras salir de Las Vegas. Los de Las Vegas ahora mismo me van a odiar.

- Ha venido a España en repetidas ocasiones pero, ¿es su primera vez en Sevilla?

- Sí, es mi primera vez en Sevilla, es hermoso, me encanta. Esta ciudad es maravillosa, la música y todo.

- Hablando de música, ¿le servirá Sevilla como inspiración para crear un nuevo tema?

- Yo creo que siempre pasa, para las personas que nos dedicamos a la música y somos creativas, todo lo que haces, respiras, comes, vives, la arquitectura, influye. Entonces, yo creo que algo va a salir de aquí, un pedacito de Sevilla se queda en mí.

- Tras visitar la ciudad y haber hecho varios conciertos en España, ¿habrá algún concierto en Sevilla pronto?

- El año pasado vine y estuve en diez ciudades distintas, pero no pasé por Sevilla. Yo creo que, ojalá después de esta experiencia aquí en los Latin Grammy, pueda venir y dar un concierto.

- Vuelve a estar nominada en los Grammy Latinos, esta vez por la canción “Traguito”, ¿Cómo se siente?

- Digamos que fue un poco accidental la nominación porque en realidad este año me invitaron para darme un reconocimiento, el ‘Leading Lady of Entertainment’ como mujer líder en la industria. Vine por eso, y me siento tremendamente honrada de este premio, de este homenaje. Y cuando ya sabía que venía, de repente recibo la nominación, que en realidad es como digo, accidental, porque es el disco de mi colega Ile, que la admiro mucho y la quiero. Y entonces a ella la nominan con esta canción, y como yo colaboré pues me cayó de “regalito”.

- El pasado 9 de noviembre se estrenó su nuevo álbum Autopoiética, ¿Qué le inspiró para su creación?

- En este álbum hay muchas temáticas, la principal es la autopoiesis, esa capacidad que tenemos de reinventarnos. Cumplí 40 años y me siento súper poderosa de llegar a los 40. Es un poco un statement de que, de pronto se siente que las mujeres llegan a cierta edad y ya no valen, no sirven, no importan. Me siento mejor que nunca, más creativa, más inteligente, más guapa, más madre, más todo, y el disco va un poco de eso. Y obviamente de todas mis pulsiones, inseguridades, miedos, carencias, amores, desamores...

- Siempre has sido una de las mayores referencias en la industria musical, ¿Cómo se siente que muchos artistas la tomen de inspiración?

- Yo no me doy cuenta, soy una mujer normal como todas, pero de pronto cuando compartes tu música, te das cuenta de que sí hay una repercusión. Da un poco de vértigo, pero también siento bonito saber que así como artistas me han inspirado a mí, yo puedo servir de inspiración, es increíble. Creo que no alcanzo a ver la magnitud.

- Es una artista a la que no se le define con un solo género musical, ¿hay alguno que todavía no haya tocado y que le gustaría?

- Sí, todavía me falta mucho por tocar, en cada álbum tomo algún género musical y lo hago mío para contar una historia. Yo quiero contar una historia y agarro el género que me dé la gana. Pero sí hay cosas que me gustaría hacer, me gustaría entrar más en la electrónica, es algo que me interesa mucho, lo tengo en la mira.

- La moda también es parte integral de su imagen, ¿Cómo elige los looks para eventos como los Grammy?

- Le digo a mi estilista cómo me siento, en qué mood estoy y ella me propone sus ideas. Ahora mismo me siento muy viuda negra, muy María Antonieta, muy poderosa. Creo que lo principal en el momento de vestir es que me sienta súper cómoda, que no me sienta disfrazada sino que me sienta yo. El vestuario te hace sentir de formas distintas, disfruto de la misma manera con el ‘putitacón’ gigante que con mis chanclas de casa. Es importante que el vestuario te ayude a ser y sentirte quien te quieres sentir.

- Y hablando de moda, ¿conoce el traje de flamenca? ¿Se vestiría de gitana?

- Sí, es bellísimo, me encantaría. De hecho, pasé por delante de un escaparate y pensaba “me compraría uno de estos”, pero me voy a ver ridícula, es que los amo.