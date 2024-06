Nace una editorial (entre la palabra y la imagen)

Los fotógrafos Alberto Rojas Maza y Lucie Fernández posan con un ejemplar de "Inner Bodies"

En el barrio del Arenal de Sevilla, en la calle Narciso Campillo, se ubica Cobertura Photo, escuela de fotografía –y más facetas culturales- dirigida por el fotógrafo Alberto Rojas Maza. Cobertura Photo es un espacio en el que convergen la galería, los cursos de máster, las presentaciones de libros. Y desde ahora, también, un proyecto editorial. A esta suma de creatividad se incorpora la tarea de editar una serie de publicaciones, cuidadísimas, exquisitas en formato y contenido, que procurarán acoger los trabajos de los alumnos y de los colaboradores de la escuela. “Este es un proyecto que surge de la escuela con una línea de apoyo a los alumnos y exalumnos que han pasado por esta aquí. Aunque se pueden realizar publicaciones de colaboradores y fotógrafos que son externos a Cobertura Photo”, precisa Rojas Maza.

El proyecto, que ha sido inaugurado con el nombre de Real Books, fue presentado el pasado 1 de mayo en Cobertura Photo. La primera publicación del catálogo es obra de la ya fotógrafa Lucie Fernández, quien nació en Suiza –en Lausana- pero decidió residir en Sevilla. Sus inquietudes por el flamenco la llevaron a tomar la decisión. Fernández eligió la capital andaluza para seguir indagando en su interés por el flamenco, pero, sin planearlo previamente, la fotografía fue otra disciplina en la que la autora decide aplicar su talento. Lucie Fernández se anima y se apunta al máster que oferta Cobertura Photo. Ahí comienza una historia que por otra parte acaba de empezar. De ser alumna de la escuela a autora de su editorial.

“Ha sido un proceso de trabajo muy intenso y a su vez interesante”, apunta Rojas Maza

“Lucie Fernández no tenía mucha trayectoria en la fotografía”, declara Alberto Rojas Maza. “Al igual que la mayoría de nuestros alumnos, pues ellos parten prácticamente desde cero en la formación sobre fotografía, la cual que han tenido aquí en la escuela”, añade. “Lucie Fernández es de Suiza, pero vive en Sevilla. Está viviendo aquí en la ciudad por su interés del flamenco. Es una apasionada del flamenco. Pero también de la fotografía. A ella la conocimos porque se matriculó en nuestro máster. Ya en el dossier que nos envió antes de matricularse vimos que esa persona tenía un trabajo diferente”, confiesa el director de Cobertura Photo.

Inner Bodies es el título escogido para el primer libro de la editorial Real Books. Un volumen que retrata y aborda temas como “la memoria, la historia personal” y la relación de la autora con su entorno. Lucie Fernández también indaga en el rol del cuerpo, que se convierte en “guardián de la memoria” de todas las emociones que hemos ido sedimentando a lo largo de nuestra vida. Pero esta idea se construye sobre una técnica que ha sido revisada “a lo largo del curso del máster”, en palabras de Rojas Maza.

“A lo largo del curso se ha ido desarrollando la tonalidad y otros aspectos del trabajo. El resultado es un proyecto muy personal y con multitud de lecturas. Inner Bodies se basa en la escultura, en la autorrepresentación del cuerpo. Se trata de un trabajo muy estético, que entra muy bien a la vista. Cuenta muchas cosas sobre el cuerpo, sobre la mujer. Tiene muchas capas el libro”, explica Alberto Rojas. Capas que podríamos resumir en una serie de “fragmentos visuales” con los que Lucie Fernández busca “comprender la existencia”, al igual que contarla a través de la fotografía, y desde su mirada.

En Cobertura Photo, al máster, la galería y la librería, se une la edición. Una edición con vocación de “perdurabilidad”, de conseguir que los proyectos fotográficos “queden”, concluye Alberto Rojas Maza

El proceso de edición de Inner Bodies ha sido de un año. La publicación se divide en tres series. “Ha sido un proceso de trabajo muy intenso y a su vez interesante”, apunta Rojas Maza. “Trabajar con la edición, luego la contextualización del libro. Es un trabajo complejo pero enriquecedor que pretender ser diferente. La diferencia es el resultado que buscamos”.

El proyecto editorial cuenta con la ayuda económica de un antiguo alumno de Cobertura Photo, que no dudó en apostar por esta iniciativa que desea publicar dos o tres volúmenes al año. Publicaciones que no tienen que partir de los alumnos del máster de la escuela, sino que pueden sumarse fotógrafos y colaboradores externos al espacio. “La idea original era seleccionar un proyecto al año de los alumnos que cursan en la escuela. Nuestra idea era editar un libro-fanzine que condensara los trabajos de todos ellos. Pero nosotros abrimos a otras propuestas. Lo que tenemos claro es que la editorial va a ser ecléctica. No vamos a partir de categorías. Estamos abiertos a cualquier línea de trabajo”, afirma el fotógrafo, quien se muestra satisfecho con la calidad del producto editado. “Inner Bodies está hecho con un diseño de primer orden. La impresión se ha realizado en Brizzolis, una de las dos o tres mejores imprentas mejores de España”.

Real Books no será “una editorial de muchos libros, pero sí se van a hacer desde la excelencia, con muchísima calidad”, adelanta Rojas Maza, sobre este proyecto que ya es una realidad. En Cobertura Photo, al máster, la galería y la librería, se une la edición. Una edición con vocación de “perdurabilidad”, de conseguir que los proyectos fotográficos “queden”, concluye Alberto Rojas Maza.