Nace la Plataforma en Defensa del Festival de Cine Europeo de Sevilla

El Festival de Cine Europeo de Sevilla ha sufrido diferentes contratiempos en los últimos meses. Primero fue la decisión de no celebrarlo por coincidir con los Grammy Latinos que se celebrarán en noviembres. Después, la marcha atrás y el anuncio de una "edición especial" a final de noviembre, más corta que los festivales habituales. Esta situación ha provocado la creación de la Plataforma en Defensa del SEFF, en cuya reunión constitucional han esbozado las primeras reivindicaciones al Ayuntamiento de Sevilla.

En primer lugar, piden una "comunicación veraz y transparente" que no funcione "a cuentagotas". En este sentido, consideran que "reunirse con tres asociaciones o entidades no representa más que una pequeña parte de la fotografía del festival". También indican que "las informaciones relativas a una cancelación del festival fueron el inicio de una cascada con cuentagotas de informaciones contradictorias y de otras que más tarde se ha demostrado que eran inexactas".

Por otro lado, exigen que "la estructura completa del festival se haga pública de forma inmediata. No es admisible posponerlo hasta el 25 de octubre, a un mes de la celebración". También manifiestan que quieren "saber qué secciones se han eliminado y las razones que lo justifican. Queremos denunciar que hace sólo unos días se hizo pública la convocatoria a Panorama Andaluz y a las personas interesadas del sector le llegó ya tarde o con muy pocos días de plazo". En este sentido, también quieren saber "si serán sólo cinco los proyectos que representarán esta sección como se ha comunicado desde el Ayuntamiento. En las últimas ediciones eran de 20 a 25 los proyectos andaluces seleccionados ante muchísima demanda de participar".

Además, piden que se aclare todo lo relativo al aforo. "Se ha hecho público que solo serán seis salas las que se pondrán a disposición para visionar las películas. Entendemos esto insuficiente para que todo el público deseoso de acudir pueda hacerlo".

Por otro lado, la Plataforma pide que el "festival tenga una oficina permanente que pueda garantizar de forma orgánica su funcionamiento y el de su equipo durante todo el año. La fórmula podría ser una Fundación o Patronato, como ocurre en otras ciudades cuyos festivales son patrimonio de la ciudad, y no de nadie en particular, gobierno, o partido". En este sentido, aclaran que "el signo político no ha afectado en otras ocasiones al desarrollo y ascenso del Festival, como ocurrió a partir de la entrada del Director José Luis Cienfuegos, que lo impulsó de forma definitiva al salto europeo, llegando a celebrarse en nuestra ciudad los premios de la Academia de cine europeo e instaurándose la sección EFA".

Por último, muestran su compromiso con el Festival de Cine Europeo y reclaman que la edición de 2024 "recupere el carácter que ha tenido hasta ahora y que si hay mejoras o cambios sean consensuados con toda la comunidad implicada en el Festival".