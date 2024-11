Agenda SEFF: últimas jornadas

Aún le quedan tres jornadas completas de proyecciones y actividades y la ceremonia de clausura y entrega de premios al SEFF 2024. Hoy jueves 14 a las 12:00h., con entrada libre hasta completar aforo en el I.E.S. ‘Néstor Almendros’ de Tomares, la especialista e investigadora Julia Cortegana de la Fuente impartirá una masterclass titulada ‘El arte de conservar el patrimonio’ donde, a partir de su propia experiencia en filmotecas y varios proyectos (Hyknos, La Digitalizadora), desgranará los procesos de recuperación y restauración de los archivos fílmicos en soporte fotoquímico.

También hoy jueves prosigue en la FCOM el ‘Laboratorio de Periodismo Cinematográfico’, que desde el pasado lunes desgrana las claves de la profesión crítica y sus diferentes vertientes en medios escritos, radiofónicos y audiovisuales.

Mañana viernes 15 a las 12h. y con entrada libre, Cicus acoge un encuentro con el documentalista y músico Manuel Jiménez, conocido como el ‘Tiktoker de las 3.000’, que hablará de su experiencia a la hora de capturar la vida de su barrio y difundir su imagen actualizada a través de las redes sociales. A esa misma hora, de nuevo en el ‘Néstor Almendros de Tomares, José Luis Tirado, artista independiente y creador de documentales y videocreaciones, estará hablando de ‘El arte de bailar la memoria’, su particular aproximación a la representación de los derechos sociales, la precariedad, el medio ambiente o la memoria histórica.

La tarde del viernes también depara la presentación especial de Solos en la noche a cargo de su director Guillermo Rojas ante los presos del centro penitenciario Sevilla 1 y, ya a las 20h. una nueva presentación del libro sobre el cineasta sevillano Alberto Rodríguez (Grupo 7, La isla mínima) con el que Luis Álvarez y Pedro Álvarez se hicieron con el premio ASECAN a la mejor publicación andaluza de tema cinematográfico. Será en la Librería Boteros en la calle que le da nombre.

Industria y actividades profesionales

Manuel Cristóbal no puede disimular que es un hombre de la industria y ha diseñado este festival y muchos de sus contenidos a su imagen y semejanza. Las aulas de la Fundación Cajasol y la sala Marqués de Contadero acogen los talleres, charlas y mesas redondas que buscan tomar el pulso a la situación y los retos de la industria audiovisual española.

En la jornada de hoy, David Puttnam, Paola Malanga y Thomas Eskilsson debatirán en torno a la ‘Sobreproducción en Europa’, este último también analizará las claves del cine producido en los países nórdicos en la última década, la Sevilla Film Office auspiciará una mesa redonda sobre ‘Cómo armar tu proyecto audiovisual’ y a la tarde una mesa redonda tratará sobre ‘Dirección de casting e Inteligencia Artificial’.

El productor británico David Puttnam.

Se seguirán desarrollando el taller de coordinación de producción, las sesiones de Pitch, una mesa redonda sobre animación y videojuegos y sendas charlas de Mickaël Marin y Luis Ferrón sobre el prestigioso festival de animación de Annecy y la producción del aclamado documental de Albert Serra Tardes de soledad.

Ya mañana viernes se pone cierre a las actividades de FRAME con las ‘Jornadas de sostenibilidad social en el cine’ o la presentación de los proyectos ‘Escuela dentro cine’, ‘Soñando una ciudad de cine’ y ‘Factoría cultural’.

Una selección infalible para los tres últimos días

Recta final de proyecciones y aún a tiempo de recuperar algunas joyas de la programación. Hoy mismo, Flow, la película de animación de la temporada hecha casi en solitario por el letón Gints Zilbalodis, un viaje animal alucinante por un mundo en ruinas. También estimulante es la crónica documental de Raoul Peck sobre el compromiso político y la tragedia personal del fotoperiodista sudafricano Ernest Cole, pionero en desvelar las atrocidades del apartheid y la segregación racial en EEUU en los 60 y 70. Y bueno, nunca es tarde para descubrir esa extraordinaria comedia clásica italiana que es Rufufú, de Mario Monicelli.

Ernest Cole Lost and Found, de Raoul Peck.

Para mañana viernes y el sábado 16, tomen nota de lo que no deben perderse: en oficial, This life of mine, de la desaparecida Sophie Fillières, la nueva copia restaurada de París, Texas de Wim Wenders y, por supuesto, Grand Tour, de Miguel Gomes, premio a la Mejor Dirección en Cannes.

El estreno de la semana: ‘Polvo serán’

El cuarto largometraje de Carlos Marques-Marcet (10.000 Km., Los días que vendrán) se postula ya como uno de los filmes españoles de la temporada después de cosechar premios y críticas excelentes a su paso por Toronto y Valladolid. Un musical heterodoxo atravesado por las canciones de María Arnal que aborda la enfermedad terminal y el suicidio asistido desde una perspectiva insólita. En el reparto, Ángela Molina, Mónica Almiral y Alfredo Castro.