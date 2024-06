Alhambra Monkey Week, el festival que aúna voluntades

Durante esta mañana se ha celebrado en el Espacio Santa Clara la presentación de la 16ª edición del festival Alhambra Monkey Week, en la que se han adelantado los nombres de dieciocho de los grupos y artistas participantes, dejando para septiembre el anuncio de una nueva tanda de confirmaciones. El festival comenzará el jueves 21 de noviembre con la representación en el Escenario Alhambra de la obra Guitarra Coral de Yerai Cortés junto a seis mujeres palmeras, tan solo unos días después de su presentación oficial en Cataluña, para continuar durante los dos días siguientes, 22 y 23, con decenas de conciertos y showcases en las mismas salas y escenarios del pasado año, que solo diferirán en que la carpa de circo que alberga al principal de ellos, el mencionado Alhambra, será de mayor tamaño y aforo.

El acto lo abrió Minerva Salas, delegada del Área de Cultura y Deporte del Ayuntamiento, con una breve intervención en la que dio la bienvenida y agradeció la colaboración, iniciativa y trabajo de todas las entidades que hacen crecer cada año a este festival, que pone a Sevilla en el escaparate nacional e internacional. De todas esas instituciones fueron tomando la palabra alguno de sus representantes y Javier Rivera, gerente de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, remarcó el apoyo que la Junta ofrece al festival, del que dijo que “sigue siendo el proyecto mejor valorado de la convocatoria de ayuda a las artes escénicas y la música de Andalucía, a pesar de que los miembros de la comisión que las conceden varían cada año”. José Lucas Chaves, director de SGAE en Andalucía, se enorgulleció de caminar desde el principio con este festival, que ya se ha convertido en una tradición de nuestra ciudad, no solo colaborando en su parte musical, a través del escenario que lleva su nombre, situado en la Torre de Don Fadrique, sino también es su aspecto profesional, propiciando mesas de debate “en las que profesionales del cine y las series vienen a Sevilla desde todo el mundo a conocer nuestras raíces y nuestra música”. Rosario Pérez del Amo, técnica del Área de Cultura de la UNIA, habló de la transformación de la colaboración que prestan al festival, desde que hace ocho años comenzaron con el certamen de Música Abierta, cuyos vencedores pasaban a formar parte de su cartel, hasta los encuentros profesionales actuales, “escuchando las necesidades del sector e incorporando a nuestra programación cultural del verano en La Rábida a tres potentes grupos que el Monkey nos ha propuesto, como son Judeline, Carmen Xia y Lusillón”. Daniel Alonso, miembro de Pony Bravo, nos habló del respeto que tiene el festival entre todas las bandas de España y de como “además de ir creciendo se ha arraigado mucho en la cultura y el disfrute de los aficionados a la música”.

Antes que Alonso tomó la palabra en una intervención algo más larga Álvaro Trujillo, content manager de Cervezas Alhambra, para recordar cómo su empresa ha conseguido mantenerse sobre las tres bases principales que sustentan su patrocinio del Monkey Week desde el año 2021. “La primera es nuestro compromiso con la cultura, que sigue siendo una apuesta fundamental”, señaló. “Quisimos pegarnos a este festival para ser un referente en la industria de la música y ganar legitimidad dentro de ella”, algo que también han conseguido, hasta el punto de ser ahora productores de unos 50 conciertos al año y patrocinadores de casi 25 festivales. “Y que cada vez más artistas andaluces, sobre todo granadinos, se acerquen a nosotros y pierdan el miedo a trabajar con marcas comerciales”. Como tercer pilar nombró “la responsabilidad de ponerle el nombre a un festival como este en Sevilla, ciudad con una oferta cultural grandísima, en la que hay una cerveza, Cruzcampo, que hace las cosas muy bien”. Un compromiso que van cumpliendo, según su valoración, por lo que cada vez organizan más eventos en nuestra ciudad.

Cartel de nombres confirmados / D.S.

Una vez terminada la parte institucional de la presentación, llegó el momento más esperado, el de hablar de cosas concretas de este Alhambra Monkey Week próximo, y eso lo hizo Tali Carreto, que comparte la dirección del festival con Miguel Astorga y los hermanos Jesús y César Guisado. Carreto definió al Monkey como una unión de voluntades en la que sobresale su carácter de punto de encuentro, para citar después algunos de los primeros nombres de artistas confirmados entre los que destacó a Pony Bravo, “una banda que representa bien lo que es el Monkey, curtida ya en él como Guadalupe Plata, Neuman, Fuel Fandango, los Motoreta’s o Rosalía, que empezaron apareciendo aquí y han ido creciendo como artistas a la vez que crecía también el festival”. Mencionó a otros participantes veteranos como Triángulo de Amor Bizarro y el anteriormente mencionado Yerai Cortés que, tras pasearse con su guitarra durante toda la gira de C. Tangana, será el primero en aparecer en esta edición del Monkey, “porque es muy importante para nosotros el lenguaje del flamenco, del que tendremos otras pinceladas con Anna Colom y más artistas que anunciaremos”. Compartir los inicios de los artistas es estimulante y como el lema del festival es descubre hoy la música del mañana, Carreto también destacó algunos nombres como los de Teo Lucadamo, Dalila, Marcelo Pantani y Alcalá Norte. De nuevo habrá muchas mujeres entre el elenco de artistas, “no porque busquemos cuota de paridad, sino porque hay muchas mujeres haciendo música y eso se plasma en el cartel, que es un reflejo de lo que acontece y un avance de lo que va a acontecer”.

Sobre los participantes que confirmarán en septiembre, Carreto dijo que los de los showcases “saldrán de las más de 1.400 propuestas que han llegado desde más de 60 países; lo que dice mucho de lo que hace el Monkey Week por poner a Sevilla y Andalucía en el mapa de la música”, sacando pecho también de que “tantos artistas quieran venir a presentar sus proyectos, su música y a darse a conocer a este punto de encuentro que se ha convertido en una puerta de entrada no solo al mercado nacional sino también al europeo, por eso cada vez contamos con más grupos de Latinoamérica”. Tras mencionar que ya pueden adquirirse abonos para el festival, de los que hay 200 disponibles a un precio más bajo que el que tendrán posteriormente y que siguen facilitando abonos weekend a 25 euros para los menores de 25 años, en el turno de preguntas Carreto habló de cómo el presupuesto inicial de unos 345.000 euros, con el que cuentan, puede llegar hasta los 400.000, y que muchas instituciones ayudan de otra forma que con dinero, haciendo que el presupuesto no se dispare, y de que el Alhambra Monkey Week no es un festival más, sino algo más que un festival, “y una prueba de su alcance es como Bronquio y Nita, la cantante de Fuel Fandango, están inmersos en una enorme campaña por Estados Unidos con su canción La retama, gracias al contrato con una de las music advisor que estuvo en las jornadas profesionales del año pasado”.

Al final del acto pudimos conocer el resto de los nombres de artistas confirmados en esta primera tanda, que además de todos los mencionados ya en el texto son los espectaculares Meridian Brothers colombianos, Baiuca, Parquesvr, Julia Colom, Ezezez, Espineli, Kora, Ciutat, Pinpilinpussies y Gazzi.