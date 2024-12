Alumnos jubilados y aún jóvenes

Cada martes, a una hora determinada –las 18:15-, se habla de un tema atemporal ante un público que no entiende de edades. Son las paradojas del curso Diálogos con el arte, que imparte el historiador y escritor Manuel Jesús Roldán. Cada semana, este profesor –autor de numerosas publicaciones sobre patrimonio histórico, cultura y religiosidad popular- se encarga de conversar de pintura o fotografía con diferentes creadores. Una nómina heterogénea –generaciones, estilos- que incluye a nombres como el de Antonio Álvarez Gordillo, Daniel Franca, Lourdes Hernández, María Tapia, Jaime Rodríguez o Ricardo Gil.

Pero lo más particular de estas sesiones, quizá, sea su público. Alumnos la mayoría jubilados -todos jubilosos- en los que se detectan las ganas de aprender, de conocer, de descubrir. Esa curiosidad y esa inquietud que inevitables se desgastan con el paso de los años. En las clases de la Universitas Senioribus –así se llama la institución que proyecta los cursos- de la Universidad CEU Fernando III acuden hombres y mujeres mayores de cuarenta años –es el único requisito para matricularse-. Unos y otros han llegado hasta Diálogos con el arte por diferentes motivos, sin embargo todos coinciden en lo enriquecedor de estas sesiones que imparte el historiador Manuel Jesús Roldán. “Yo me quedaba en la Giralda, en la catedral y en el Archivo de Indias. Roldán me abrió los ojos a muchas de las otras riquezas que hay en Sevilla”, apunta una alumna.

Alumnos atienden una de las clases. / José Luis Montero

Por las clases de este curso, ubicado en la sede de la Cámara de Comercio –Plaza de la Contratación, 8-, han pasado los ecos pop y coloridos de Manuel Cuervo, con quien se habló de jazz, del festival Nocturama, de dadaísmo o de la historia de las galerías de Sevilla. Otros de los invitados han sido el reconocido fotógrafo José Antonio Zamora o el artista plástico Javier Montes, quien recientemente ha expuesto en Sevilla la muestra Simultáneo, una selección que resume la trayectoria del creador, marcada por una personal visión en torno a lo urbano –esa sugerente reflexión que propicia la relación del hombre y la ciudad-.

En este curso se estudia una historia del arte desde un lenguaje académico y otro más personal, no tan histórico pero no alejado de la historia"

“Salimos muy enriquecidos de estas sesiones”, comenta otra alumna, al concluir una de las clases. “De este curso me llevo el hecho de ver a artistas, de charlar con ellos sobre su oficio. Me emociona y me impacta ver lo que son capaces de crear con sus propias manos”. Son dos de las principales ventajas que se destacan: la cercanía con los autores –los pintores, los fotógrafos- y la oportunidad de conversar con estos artistas sobre el proceso de creación, técnicas, ideas, dudas, proyectos. Es decir, en este curso se estudia una historia del arte desde un lenguaje académico –el estándar, el consensuado en los manuales y libros de texto- y otro más personal, no tan histórico pero no alejado de la historia.

Juan Jesús del Corral, alumno de la Universitas Senioribus, define este proyecto como “novedoso e interesante”. Con estas palabras se resume el propósito de este curso que nos acerca a la historia del arte desde la conversación con el artista. Un curso que por supuesto nos demuestra que siempre es joven aquel que tiene ganas de conocer. Aquellos que cuidan los pinceles de la curiosidad.