Una cantera inagotable

La ficha *** 'Así canta Jerez en Navidad. Gira la Estrella'. Cante: Curro Santos, Ana Parrilla, Junquera, Manuela Carrasco, Junquerita, Sandra Farfana, Fania Farfana, Manuela Parrilla, Antonia Pantoja, Rocío Valencia, Dolores Carrasco, Manuela Carrasco, Manuel Gómez Blanco, Joselete de Mucho Gitano, Manuel de Cantarote, Nono Carrasco, Maloko, Samara Carrasco, Gema Carrasco. Guitarra: Fernando de la Morena, Nono de Perikín, Madriles. Percusión: Juan D. Valencia Carrasco, Rafael Fernández Suárez. Palmas y percusión: Juan D. Valencia Vargas, José Manuel Angulo Peña. Guitarra, cante y dirección: Luis de Periquín. Lugar: Cartuja Center Cite. Fecha: Hasta el domingo, 29 de diciembre. Aforo: Lleno.

Cuando se abre el telón, aparecen sobre la escena 28 intérpretes. No es el Orfeón Donostiarra sino el grupo de Luis de Periquín, que ha crecido exponencialmente en los últimos años en sus comparecencias en nuestra ciudad. Ha crecido por el número de intérpretes y también por el número de aficionados, hasta el punto de que este año tiene programadas cuatro actuaciones en el Cartuja Center. Y con lleno hasta la bandera en cada una de esas noches. ¿Qué busca el público sevillano en estas citas? No el villancico tradicional. Tampoco las canciones seriadas, enumerativas, de quintos, que eran la seña de identidad de las primeras zambombas profesionales de Jerez, es decir, el grupo de Parrilla, que mantenía vivo un repertorio tradicional popular, en su caso sobre la escena. Así canta Jerez en Navidad cantan villancicos de nuevo cuño. De ritmo ternario, más rápido o más pausado. De letras edulcoradas y melodías pegadizas. En realidad, flamenco pop con pretexto navideño. Esa es la zambomba moderna, a pesar de que no había zambombas anoche sobre la escena. Había tres percusionistas, pero ninguno tocaba la zambomba. Quizá entendieron que las dimensiones de este escenario, de este teatro, son demasiado grandes para un instrumento tan humilde. Pero ¿no es la humildad de un establo el origen de todo esto? Es una pregunta ingenua, ya lo sé. Pero prefiero ser ingenuo que cínico.

También se escuchan otros ritmos, tangos o bulerías. En algunas ocasiones se trata de piezas corales y en otras se levantan los solistas para decir la estrofa y dejar al coro el estribillo. Este contraste entre el coro y el solista era, en su origen, también un contraste de sentimientos: la estrofa hacía avanzar la acción y el coro era laudatorio. Ahora todo es laudatorio. El líder de la formación se mueve por el escenario sin parar, animando la función, presentando a los intérpretes, o animando al público a cantar, como un auténtico maestro de ceremonias. Eso sí, el grupo es un semillero de nuevas voces. Con nuevas incorporaciones este año. Y a algunas de ellas les auguramos un gran futuro como solistas. Porque Jerez sigue siendo una cantera inagotable.