Band Aid celebra el 40 aniversario de la canción solidaria "Do They Know It's Christmas?"

La grabación de "Do They Know It’s Christmas?" en 1984, con Bob Geldof, Bono y George Michael entre otros

En noviembre de 1984, un grupo de los artistas más icónicos del Reino Unido del momento se unieron en una iniciativa histórica para combatir la hambruna en Etiopía: Band Aid. Liderados por Bob Geldof y Midge Ure, este colectivo grabó Do They Know It's Christmas?, un himno que marcó una época, transformando la música en una poderosa herramienta de solidaridad. Ahora, en su 40 aniversario, la canción sigue siendo un recordatorio del impacto que puede tener la música para ayudar a salvar vidas.

La génesis del himno solidario

La idea de Do They Know It's Christmas? surgió de Bob Geldof, inspirado por un impactante reportaje de la BBC sobre la hambruna en Etiopía. En colaboración con Midge Ure, Geldof convirtió su borrador inicial, titulado Feed the World, en una melodía conmovedora.

Juntos, convocaron a una constelación de estrellas de la música británica e irlandesa para grabar la canción en tan solo un día, el 25 de noviembre de 1984, en los estudios Sarm West de Londres.

Entre los participantes estuvieron Bono de U2, Phil Collins, David Bowie, Paul McCartney, George Michael, Sting, Boy George y Simon Le Bon, entre muchos otros. Cada uno aportó su talento para dar vida a un tema que rompió récords: en solo cinco semanas, vendió más de tres millones de copias y se convirtió en el sencillo más vendido de la historia del Reino Unido hasta ese momento.

El impacto del proyecto trascendió la música, recaudando millones para combatir el hambre y sentando las bases para eventos como Live Aid en 1985 o el tema We Are The World, grabado en Estados Unidos.

Nuevas versiones en 2004 y 2014

El éxito de Band Aid inspiró nuevas versiones de la canción en aniversarios clave: En 2004, Band Aid 20 actualizó la canción con estrellas como Chris Martin (Coldplay), Dido y Robbie Williams, destinando los fondos a la crisis de Darfur.

La reedición de 2014 tuvo una repercusión aún mayor. Band Aid 30 abordó la crisis del ébola que estaba afectando a países de África Occidental, con artistas como Roger Taylor (Queen), Chris Martin, Bono, Ed Sheeran, Sam Smith y la boyband One Direction. La grabación tuvo lugar el 15 de noviembre de 2014, en los mismos estudios Sarm West en Notting Hill, Londres, donde se creó la versión original en 1984. La producción estuvo a cargo de Paul Epworth, conocido por su trabajo con artistas como Adele, Florence and the Machine y Coldplay.

En su primer día, la canción vendió 206,000 copias, convirtiéndose en el sencillo más vendido de ese año en el Reino Unido. La recaudación superó los millones de libras, financiando equipos médicos, hospitales y programas de educación para prevenir la propagación del ébola.

Una reedición polémica en 2024

Este 2024, Band Aid, con motivo del 40 aniversario de Do The Know It's Christmas?, una unión de músicos británicos impulsores del tema han decidido reeditar el tema con nuevas mezclas y en medio de una agria polémica por la imagen que se ofrece en él sobre el continente africano.

La quinta edición del tema, está a cargo de una nueva agrupación que se ha llamado Band Aid 40 que la hizo pública este lunes, tal y como han recogido los medios británicos.

La nueva versión combina voces de varias versiones del sencillo que se han grabado a lo largo de los años y añade la de cantantes más recientes.Así es posible escuchar al fallecido George Michael en un dueto junto a Harry Styles, ex miembro de One Direction, o a Chris Martin, de Coldplay, cantando con las componentes de Sugababes, ya separadas.

Las voces se enfrenta a la banda Band Aid de Paul McCartney, Sting, John Taylor (bajo), Phil Collins, Roger Taylor, Danny Goffey (batería), Thom Yorke (piano), Paul Weller, Damon Albarn, Midge Ure, Johnny Greenwood, Gary Kemp y Justin Hawkins (guitarra).

Pero la nueva iniciativa benéfica no ha gustado a todos y algunos de los antiguos participantes critican que el tema se ha publicado cuando hay un renovado debate sobre la representación que se hace de África en él.

El cantante Ed Sheeran, una de las figuras más sobresalientes del pop de la última década, se ha opuesto a que se recicle su voz para la nueva canción porque la "narrativa" ha cambiado, según relata en las redes sociales, y agrega que habría declinado el permiso para participar si se lo hubieran pedido.

Sin embargo, el cantante del grupo Spandau Ballet, Tony Hadley, que cantó en el sencillo original de 1984, dijo a la radio BBC que los críticos como Sheeran, "deberían callarse, para ser honestos". Hadley añadió: "Si tomas esa vía, entonces nadie hace nada para ayudar a nadie. Así que es una tontería...", precisó.

"Todo el mundo está poniendo su granito de arena para intentar apoyar a varias organizaciones benéficas y nosotros estábamos poniendo nuestro granito de arena, inocentemente, para apoyar lo que estaba pasando en Etiopía... Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos sentados y no hacemos nada?", agregó el cantante.

Sheeran opina, sin embargo, que la canción perpetúa "estereotipos dañinos" de que África está plagada de "hambruna y pobreza", que sólo pueden remediarse con la ayuda occidental.

Y a Midge Ure, el mítico vocalista de Ultravox y coautor del tema, le parece "desafortunado" que no se hubiera contactado con Sheeran y reconoció las críticas al enfoque de Band Aid, aunque negó que con él se tratara de retratar a África de una forma negativa.

Mientras, Bob Geldof ha defendido la iniciativa que "ha mantenido con vida a millones de personas" y no encontró ninguna justificación para dejar de hacerlo.

Entre los cantantes y músicos que aparecen en la canción de 2024 se incluyen Bono de U2 (versiones joven y mayor), Sting, Paul Young, Thom Yorke y Jonny Greenwood de Radiohead, Paul Weller, Damon Albarn, Justin Hawkins de The Darkness, Phil Collins, Roger Taylor, Paul McCartney, Danny Goffey de Supergrass, y Gary Kemp, entre otros.