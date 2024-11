El flamenco clásico según Wang

Can Wang, que presentó su música en el Espacio Turina, en una imagen de su página de facebook.

La ficha *** 'Viaje al sentío' Can Wang 'El gitano de Pekín'. Guitarra y composición: Can Wang. Lugar: Espacio Turina. Fecha: Jueves, 31 de octubre. Aforo: Media entrada.

Wang ofreció una serie de estilos jondos, preludiados por un brillante trémolo que fue su presentación ante el público sevillano. Con composiciones propias, aunque en los tangos introdujo, también, falsetas de Moraíto, Manolo Sanlúcar y Miguel Vargas. Introduce cada tema con una larga dedicatoria o poniendo en contexto al público de las circunstancias que rodearon la composición de la pieza. Particularmente, me gusta más la música abstracta que la programática. Prefiero montarme mi propia película. Pero hay una parte del público que agradece este contexto, este cuento que precede a la historia musical. Wang es elocuente en su verbo y también en su música. Su flamenco es muy rítmico, incluso en temas más contemplativos como la soleá o la rondeña, que dedicó a la memoria de Manolo Sanlúcar y que asume aportaciones del maestro, ya que se compuso en casa de Sanlúcar, según nos dijo Wang. Las bulerías, inspiradas en una playa portuguesa, presentaban una afinación poco frecuente en este toque flamenco. La granaína fue un despliegue de recursos técnicos. Completó el concierto una vibrante taranta. El tocaor pequinés ofreció su arte sin la amplificación a la que está ya habituado el público y los artistas jondos. Wang subraya el ritmo con su pie de manera que toca dos instrumentos a la vez, la guitarra y la percusión. Posee un trémolo sentimental al que acude de forma recurrente. Francamente, su música no necesita el uso de su remoquete artístico, El gitano de Pekín, pleno de tópicos. Se defiende sola. Desde luego que no es el primer oriental en ser profesional de la guitarra flamenca. Ni siquiera el primer pequinés. Pero respeto el que se haya valido de los tópicos para llegar a un público más amplio, que falta le hace a la guitarra flamenca de concierto.