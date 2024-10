Las canciones más emblemáticas de la década de los 90

La década de los 90 fue una época de cambios y revoluciones en la industria musical. Nuevos géneros emergieron y se consolidaron, dejando una huella imborrable en la historia de la música. Según la prestigiosa revista Forbes, las 50 mejores canciones de los 90 son un reflejo de la diversidad y la creatividad de aquellos años.

El hip-hop experimentó un gran auge en popularidad, con artistas como Dr. Dre y Snoop Dogg liderando el movimiento del G-funk en la costa oeste de Estados Unidos. Mientras tanto, en el este, The Notorious B.I.G. y Puff Daddy dejaban su marca con éxitos como "I'll Be Missing You".

Por otro lado, el rock se tornaba más oscuro y duro, con el grunge y el metal ganando terreno. Bandas como Nirvana, Pearl Jam y Metallica se convirtieron en iconos de la época, con canciones como "Smells Like Teen Spirit" y "Enter Sandman" que aún hoy son consideradas himnos generacionales.

La revolución electrónica y el pop

La música electrónica también irrumpió con fuerza en los 90, transformando la forma en que se producía y consumía la música dance y pop. Artistas como Madonna con su éxito "Vogue" y Britney Spears con "...Baby One More Time" se convirtieron en referentes de esta nueva era.

Entre las 50 mejores canciones de los 90 seleccionadas por Forbes, se encuentran joyas como "Waterfalls" de TLC, "Wonderwall" de Oasis, "Bitter Sweet Symphony" de The Verve, "Believe" de Cher y "Nothing Compares 2 U" de Sinead O'Connor, entre muchas otras.

Whitney Houston, gran ganadora de los 90

El tema I Will always Love You de la legendaria Whitney Houston se corona como la mejor canción de la década de 1990. Según Forbes, "La interpretación de Whitney Houston de este sencillo de Dolly Parton cautivó al público con su profundidad emocional y su increíble destreza vocal. La canción, que aparece en la película El guardaespaldas, pasó un récord de 14 semanas en la cima de la lista Hot 100. La conmovedora actuación de Houston y el mensaje atemporal de amor y pérdida de la canción la han convertido en un clásico perdurable".

El Top de 5 elaborado por Forbes lo completan estos temas:

Vogue (Madonna, 1990): este tema revolucionó la música dance con su ritmo contagioso y su coreografía icónica. La canción pasó semanas en la cima de las listas y le dio a Madonna una reputación como alguien que no solo podía crear éxitos, sino también descubrir y revelar sonidos y comunidades que viven fuera del ojo público. Su elegante video musical, que presenta bailarines de voguing y moda glamorosa, sigue siendo un referente cultural.

Don't Speak (No Doubt, 1996): era una balada de una relación en crisis. La letra emocional de la canción y las conmovedoras vocales de Gwen Stefani eran tan poderosas y grandes que parecía que siempre estaba destinada a convertirse en un lanzamiento definitorio de la generación.

My Heart Will Go On (Celine Dion, 1997): la canción fue escrita para la película Titanic , aunque el director James Cameron tampoco estaba muy entusiasmado con ella. Aunque a muchos no les gustaba la idea de la canción, se convirtió en uno de los mayores éxitos número uno de la década y sigue siendo una de las melodías más memorables en ganar el Oscar a la Mejor Canción Original.

Iris (Goo Goo Dolls, 1998): uno de los mayores éxitos de la década. Los Goo Goo Dolls disfrutaron de una de las carreras más exitosas de cualquier banda de rock en los años 90, siendo esta su obra maestra.

Las 50 mejores canciones de los 90

“I Will Always Love You” - Whitney Houston (1992) “Vogue” - Madonna (1990) “Don't Speak” - No Doubt (1996) “My Heart Will Go On” - Celine Dion (1997) “Iris” - Goo Goo Dolls (1998) “Smooth (Feat. Rob Thomas)” - Santana (1999) “Waterfalls” - TLC (1995) “Smells Like Teen Spirit” - Nirvana (1991) “Ironic” - Alanis Morissette (1995) “Doo Wop (That Thing)” - Lauryn Hill (1998) “...Baby One More Time” - Britney Spears (1998) “Killing Me Softly” - The Fugees (1996) “California Love” - 2Pac (1995) “Semi-Charmed Life” - Third Eye Blind (1997) “Say My Name” - Destiny's Child (1999) “Wannabe” - Spice Girls (1996) “All I Wanna Do” - Sheryl Crow (1994)

“Bitter Sweet Symphony” - The Verve (1997)

“Wonderwall” - Oasis (1995)

“Believe” - Cher (1998)

“Lovefool” - The Cardigans (1996)

“The Sign” - Ace of Base (1993)

“Criminal” - Fiona Apple (1996)

“1979” - Smashing Pumpkins (1996)

“Nothing Compares 2 U” - Sinead O'Connor (1990)

“Together Again” - Janet Jackson (1997)

“Losing My Religion” - R.E.M. (1991)

“Fantasy” - Mariah Carey (1995)

“Creep” - Radiohead (1992)

“A Whole New World” - Peabo Bryson & Regina Belle (1992)

“One” - U2 (1991)

“Zombie” - The Cranberries (1994)

“Everlong” - Foo Fighters (1997)

“Song 2” - Blur (1997)

“U Can't Touch This” - MC Hammer (1990)

“Basket Case” - Green Day (1994)

“Loser” - Beck (1993)

“End of the Road” - Boyz II Men (1992)

“I Want It That Way” - Backstreet Boys (1999)

“Jeremy” - Pearl Jam (1991)

“Enter Sandman” - Metallica (1991)

“Only Wanna Be with You” - Hootie & the Blowfish (1994)

“I'll Be Missing You (Feat. 112)” - Puff Daddy & Faith Evans (1997)

“Under the Bridge” - Red Hot Chili Peppers (1992)

“Buddy Holly” - Weezer (1994)

“Black Hole Sun” - Soundgarden (1994)

“What's Up?” - 4 Non Blondes (1992)

“Santeria” - Sublime (1996)

“Intergalactic” - Beastie Boys (1998)

“Nuthin' But a 'G' Thang” - Dr. Dre and Snoop Doggy Dogg (1992)

Un legado imperecedero

Estas canciones no solo marcaron a una generación, sino que también sentaron las bases para la evolución de la música en las décadas siguientes. Su influencia se puede apreciar en artistas actuales que continúan explorando y fusionando géneros, creando nuevas tendencias y sonidos.

Los 90 fueron una década de experimentación, rebeldía y autenticidad musical. Las 50 mejores canciones seleccionadas por Forbes son un testimonio de la riqueza y diversidad de aquella época, que dejó un legado imperecedero en la historia de la música.