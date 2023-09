Carme Elías cuenta su relación con el alzhéimer en ‘Mientras seas tú’

Cuando Carme Elías fue diagnosticada de alzhéimer inició con su amiga Claudia Pinto, la directora con la que había rodado ya dos películas, la filmación de un documental que iba a seguir el impacto que tenía en ella la enfermedad. El proyecto, gestado en un principio como "secreto", se presenta tras cuatro años de rodaje en el Festival de San Sebastián.

"La película muestra cómo el oficio de actor, cómo la vocación, puede convertir en luz algo tan oscuro", destacó la realizadora venezolana en una entrevista junto a Carme Elías. Ambas hablan de Mientras seas tú, que recorre también la larga trayectoria de la actriz tanto en el cine como en el teatro.

La intérprete catalana hizo público que padecía alzhéimer en 2022, tres años después del diagnóstico, durante los cuales Claudia Pinto había ido captando imágenes para Elías y su familia, para que ella lo recordase al verano siguiente o los sucesivos, "como quien coge un móvil y graba", sin ningún otro propósito.

"No quería decir a Claudia por teléfono que tenía alzhéimer y fui con mi hijo al campo de Valencia, donde ella estaba con su familia para comunicárselo. Y entonces me dijo: ¿Quieres que dejemos un rastro de todo esto?", explica la actriz, que en enero cumplirá 73 años y que cuenta entre otros premios con el Premio Goya por su papel en Camino. Es el recuerdo que guarda la quebradiza memoria de Elías de aquel momento."Carme no lo quería contar a nadie, la película era secreta. Tenemos la fortuna de que ella es actriz y yo soy directora, y ella sabe hablar de sus emociones con una franqueza alucinante. Y en el momento que ella cuenta públicamente que tiene alzhéimer, la película deja de ser secreta, genera interés y coge fuerza", relata la directora.

Pinto afirma que si entonces le llegan a decir que este sábado estarían paseando por la alfombra roja del certamen donostiarra para presentar Mientras seas tú habría dicho que era "imposible". Además, la actriz tampoco sabía "cómo iba a ser el devenir de la enfermedad". "Pensé que a estas alturas ya estaría fuera de juego, pero el proceso es más lento de lo que imaginaba. Es cierto que mi verbalidad no es tan fluida, me pasan cosas rarísimas todos los días, noto que va avanzando, pero tampoco soy consciente de todo porque tengo la vida muy ordenada", detalla Elías.

Pinto precisa que este es un documental "abierto" y que, de hecho, van a grabar la estancia de la actriz durante estos días en San Sebastián. Va a ser una especie de epílogo sin fecha aún para ponerle fin, aunque la directora tiene muy claro de que no rodará cuando la actriz "deje de ser consciente de quién es".

"Ahora hay una película que está muy centrada en el periodo de la aceptación y cómo dos amigas, haciendo lo que saben a través del arte, se enfrentan a eso. Cuando ella no sea consciente, no tiene ningún sentido para mí seguir porque esta película forma parte de que Carme también la pueda vivir. No me imagino retratando eso, no me apetece, nunca ha sido mi intención", destaca Pinto.