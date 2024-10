César Camarero estrena en el Festival de la Guitarra una obra machadiana

“En el silencio sigue/ la lira pitagórica vibrando,/ el iris en la luz, la luz que llena/ mi estereoscopio vano./ Han cegado mis ojos las cenizas/ del fuego heraclitano./ El mundo es, un momento,/ transparente, vacío, ciego, alado.” Estos versos de Antonio Machado incluidos en sus Nuevas canciones, poemario publicado en Madrid en 1924, han servido de inspiración para Transparente, vacío, ciego, alado, la obra que César Camarero (Madrid, 1962) ha dedicado al Cuarteto de Guitarras de Andalucía, que la estrena esta tarde en el Espacio Turina.

El concierto está inscrito en el XV Festival de la Guitarra de Sevilla, que se inauguró el pasado 22 de octubre con un concierto de Nene Yokomura en la Casa de los Pinelo y toma vuelo justo esta tarde cuando el grueso de sus actividades se traslada al Espacio Turina. Camarero, que se movió de joven en los ambientes del rock y luego tuvo formación como guitarrista clásico, escribió su obra “impresionado por la interpretación que Francisco Bernier hizo hace ya muchos años de Luz azul”, una pieza suya de los años 90, que en marzo se subió a Youtube. “El encargo me ha servido para volver a leer a Machado, que está muy bien. Y escogí ese poema como punto de partida, que luego resultó que las cuatro palabras del último verso con que titulé la pieza son casi las cuatro secciones de la obra. No fue intencionado, salió un poco por casualidad”. Transparente, vacío, ciego, alado es en efecto una obra para cuarteto de guitarras de unos diez minutos de duración “en un solo trazo y cuatro secciones, aunque podría pensarse dividida también en tres”. Camarero reconoce que “le apetecía hacer mucho una obra para esta formación. En principio pensé en hacer algo como Luz azul pero para cuarteto y luego resulta que salió algo completamente diferente”.

El compositor madrileño residente en Sevilla César Camarero / Micaela Galván

La experiencia como compositor de César Camarero con la guitarra tiene que ver sobre todo con la música de cámara, ya que salvo aquella Luz azul, Caligrafía –una obra de 2002–, y Solo, una pequeña pieza para El álbum de Colien (encargos de Cecilia Colien Honegger a compositores españoles y portugueses), en su catálogo no hay más piezas para guitarra sola. El concierto en que estrenará su nueva composición empieza a las 8 de esta tarde, pero dos horas antes, Camarero dará una conferencia en la Sala Juan de Mairena del propio Espacio Turina: “Comentaré lo muchísimo que me gustó la interpretación de Paco Bernier de aquella obra antigua mía, y lo distinta que es esta obra. Si Luz azul puede considerarse casi un relato, con una forma narrativa, más convencional, esta del cuarteto está más cercana a la poesía. Intento ordenar las palabras comunes de forma que resulte algo sugerente y sorprendente, por decirlo de algún modo. Además procuro siempre hacer algo con lo que aprender, hacer algo con lo que me encuentre un poco perdido. Porque hacer lo que ya sabes a mí me aburre. Lo intento siempre, aunque hay veces que me sale más, y esta es una de esas veces. Yo he quedado muy contento. Estuve con ellos el sábado y me parece que funciona”.

Dedicado este año a Antonio Machado, el Festival incluye la proyección del documental Los días azules (Lunes 4 de noviembre en el Cicus) y, como en años anteriores, apuesta por conciertos dobles en el Espacio Turina. Serán cinco este año, en todos los casos con una primera actuación dedicada a la guitarra clásica y una segunda, a la flamenca. Se añaden además otros dos conciertos puramente flamencos, en los que se incluye la voz: Alfredo y David Lagos este próximo sábado y Miguel Vargas y La Kaita el próximo 9 de noviembre, sábado también. Entre los guitarristas clásicos, además del Cuarteto de esta noche, figuran un representante de los instrumentos antiguos, el sevillano Aníbal Soriano, y tres primeras figuras: el estadounidense Franz Halasz, habitual ya de la muestra, y los españoles Álvaro Toscano y Marco Socías. Entre los otros cinco guitarristas flamencos la sorpresa es la del chino Can Wang, conocido como El Gitano de Pekín, que actúa esta misma noche. El resto serán: Ramón Amador, Jesús Guerrero, José Fermín Fernández y Javier Patino.

Este año se han programado además dos ciclos nuevos. El primero, con el título de “Música y Pintura”, incluye dos citas que se celebrarán en el Museo de Bellas Artes (Sevilla Guitar Dúo el martes 5 y David Martínez el 12). El segundo lleva por título “Los Tesoros de la Guitarra Española”, cuatro recitales que servirán como cierre de la muestra: serán del 14 al 17 de noviembre y contarán con la participación de Vera Danilina, Sotiris Athanasiou, Io Yamada y Luis Alejandro García, los tres primeros en el Alcázar y el cuarto, en la matinal del domingo en el Espacio Santa Clara.

Se da la circunstancia de que el griego Athanasiou fue el último ganador del Concurso Internacional de Guitarra de Sevilla que se celebra paralelamente al Festival y cuya Gala final tendrá lugar en el Espacio Turina en la mañana del jueves 7 de noviembre desde las 12 y con entrada libre.

Más información en https://www.guitartfestivalsevilla.com/