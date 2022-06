De 'La Bamba' a 'Elvis': que no pare la música

Con Elvis, la biografía de Elvis Presley que dirige el siempre barroco Baz Luhrmann, en las carteleras, repasamos algunos de los 'biopics' de músicos que han llegado a los cines en las últimas décadas. Problemas sentimentales, adicciones y otras batallas convierten a estas leyendas en figuras muy humanas.

Sid y Nancy (1986). Alex Cox dirige este viaje al Londres punk y al espíritu deslenguado e irreverente de aquella generación, aunque la película trasciende el retrato de un tiempo para proponer una reflexión sobre las pasiones destructivas. Como la que inflama a Sid Vicious, líder de los Sex Pistols, y la groupie Nancy Spungen. El amor en los tiempos de la heroína, crónica de dos muertes anunciadas. Un relato en el que Gary Oldman, en uno de sus primeros trabajos, ya exhibía su talento para el exceso.

La Bamba (1987). Ricardo Valenzuela, rebautizado para la música como Ritchie Valens, tuvo una de esas vidas breves y rotundas como un trueno: fue descubierto en 1958 y apenas un año después la estrella moría en el accidente de una avioneta que también transportaba a Buddy Holly. Este éxito protagonizado por Lou Diamond Phillips (que interpretaba a Valens) le recordó a los directivos de Hollywood que en EE UU había un importante público hispano, todo un mercado, deseoso de que le contaran sus historias.

Bird (1988). Hace unas semanas, Forest Whitaker evocaba su visita a Cannes con este largometraje, que le reportó el premio al mejor actor en el festival y que le hizo “sentir que era un artista”. Aquí aparece la pregunta que se hacen otros biopics: si el don va acompañado de un castigo. El virtuosismo de Charlie Bird Parker en el saxofón es la cara amable de una biografía tortuosa marcada por la adicción al alcohol y las drogas. Otra obra maestra de Clint Eastwood.

Gran bola de fuego (1989). Sus actuaciones eran toda una performance en la que no se andaba quieto, igual que un tipo poseído por el demonio, y acababa prendiendo fuego a su piano. Pero a este acercamiento demasiado correcto al díscolo Jerry Lee Lewis (un Dennis Quaid teñido de rubio que lo daba todo), la historia del escándalo que supuso que se casara con su prima de 13 años, le falta combustible y tiene la mecha muy corta para que la cosa huela a dinamita. Una jovencísima Winona Ryder, la prima en cuestión, venía de conocer a Bitelchus y de liarla en una Escuela de Jóvenes Asesinos, y aquí seguía brillando.

The Doors (1991). Val Kilmer se preparó a conciencia para meterse en la piel del idolatrado Jim Morrison, y fue uno de los papeles más aplaudidos de su carrera. Pero dirigía Oliver Stone y el conjunto se resiente de ese efectismo marca de la casa, quizás porque el cineasta quería que el espectador compartiera la expedición alucinada en la que se embarcó su protagonista. La cinta tiene su encanto, pero los integrantes de The Doors la odiaron y creen que Morrison no estaba tan loco como lo pintan.

Tina (1993). La enérgica Tina Turner encontró en una majestuosa Angela Bassett el vehículo perfecto para rememorar su trayecto de la miseria a la gloria, o su aterrador matrimonio con Ike Turner, el hombre que descubrió su potencial y que la maltrató durante años. Tina, cuyo título original es What's Love Got to Do with It, como una de las canciones más recordadas de la diva, es la historia de una mujer que se encuentra y se reivindica a sí misma con una voz prodigiosa, su baile frenético y sus aparatosas pelucas. Bassett habría merecido el Oscar, pero era el año de El piano y Holly Hunter se lo impidió.

Ray (2004). Fue uno de los títulos que reavivó en la década anterior la fiebre por los biopics de músicos. Jamie Foxx arrasó en los premios de ese año (conquistó el Oscar, el Globo de Oro, el Bafta y el SAG) por su retrato de una de las instituciones de la cultura americana, un pionero ante el que Sinatra se quitaba el sombrero y que mezcló con un poderío irresistible estilos diversos (el jazz, el rhythm & blues, el rock & roll, el gospel y el country) y que luchó por los derechos civiles de la comunidad afroamericana al negarse a tocar en aquellas salas donde no se permitía el acceso a espectadores negros. Dirigía el veterano Taylor Hackford (Oficial y caballero, Noches de sol).

En la cuerda floja (2005). La figura colosal de Johnny Cash, sus problemas con las drogas y su búsqueda de la redención, momentos destacados de su vida como el mítico concierto en la cárcel de Folsom o su historia de amor con June Carter conformaban un material demasiado goloso para no ser llevado al cine. Joaquin Phoenix y Reese Witherspoon (ella ganó el Oscar ese año) derrochaban carisma, pero cargaban con un director, James Mangold, falto de genio para que la película levantara el vuelo más allá de sus dos magníficas interpretaciones.

La vida en rosa (2007). Un rumor malévolo que corre por Hollywood dice que si te afeas con capas de maquillaje y tu personaje sufre mucho acabarás nominada o ganando el Oscar. Que se lo digan a Charlize Theron, que hizo diana con Monster y ni siquiera fue candidata a la estatuilla por su recital en Young Adult, donde no necesitaba camuflarse. Marion Cotillard, por aspirar al premio con una película francesa, tenía complicado el triunfo pese a que cumplía esos dos requisitos, pero conquistó a los votantes de la Academia. Édith Piaf, la mujer que no se arrepentía de nada, otro viaje de los suburbios a la gloria, hizo posible el milagro.

Bohemian Rhapsody (2018). Cuentan que Sacha Baron Cohen, que iba a encarnar en un principio a Freddie Mercury, abandonó el proyecto porque la versión que pretendía dar Queen de su propia historia era demasiado simplona, y él quería algo más de complejidad en el guión y en su personaje. Rami Malek heredó un papel que le valió el Oscar, pero en este periódico no somos muy fans de su burda imitación con prótesis dentales ni del filme: nuestro compañero Manuel J. Lombardo tituló su crítica “Mercurio chanante”, y nos chirría un poco esa recreación digital del histórico concierto de Wembley de 1985. Tal vez el bueno de Sacha llevara razón.

Rocketman (2019). Esta vez era Carlos Colón el que titulaba: “En cine, Elton gana a Freddie”. No consiguió los reconocimientos de Bohemian Rhapsody, pero el biopic de Elton John sí tuvo más brío. Para empezar, porque el propio cantante, que impulsaba el proyecto, no quiso caer en la insulsa hagiografía y retrató también sus sombras, sus adicciones (de nuevo) y su divismo. También porque contaba con un equipo sólido (Dexter Fletcher en la dirección y Lee Hall en el guión) y porque Taron Egerton resultaba más creíble en su papel. La complicada relación de Elton John y Bernie Taupin tuvo un final feliz: lograban el Oscar por la canción I'm Gonna Love Me Again.

Respect (2021). Dijeron de la película que no tenía alma e incluso que el mejor homenaje que se le podía hacer a Aretha Frankin era no ver este filme. La reina del soul había elegido personalmente a la protagonista, Jennifer Hudson, aquella chica que había maravillado al mundo en Dreamgirls, pero aquello no fue suficiente: de nuevo el recorrido era superficial, una sucesión de estampas que evitaban cualquier rastro de complejidad. La apuesta no funcionó ni para la crítica ni para la taquilla. ¿O es que la gente está cansándose ya de tanto biopic?