Tres clásicos de la modernidad

Es todo un lujo poder ver en pantalla grande, VOSE y en una misma semana tres clásicos modernos como Doce hombres sin piedad (1957), de Sydney Lumet, El infierno del odio (1963), de Akira Kurosawa, y Persona (1966), de Ingmar Bergman, tres títulos que responden a una época, finales de los cincuenta y la década de los sesenta del pasado siglo, en la que el cine y la cinefilia ensanchaban sus miras, su deseo de experimentación o sus reflexiones ético-políticas en consonancia con públicos adultos, exigentes y deseosos de novedad que tal vez hayan desaparecido para siempre. Un lujo al alcance del espectador sevillano que se acerque a los cines MK2 Nervión o al remozado cine Cervantes que está sirviendo de sede del ciclo que Filmoteca de Andalucía dedica desde hace unas semanas al cine negro. Allí, el próximo lunes 17 a las 20h., podrán ver el vibrante e influyente thriller moderno con el que el maestro japonés Kurosawa le tomaba el pulso a la contemporaneidad y al nuevo mundo empresarial japonés a partir de un secuestro y un implacable estudio de personajes protagonizado por el gran Toshiro Mifune.

En Doce hombres sin piedad, que podrá verse el martes 18 a las 20h. horas en Cinesur MK2 Nervión, Lumet convirtió el texto teatral de Reginald Rose en pura dinamita audiovisual con un elenco glorioso (de Henry Fonda a Martin Balsam pasando por Lee J. Cobb) y una mirada siempre crítica al funcionamiento del sistema judicial norteamericano y a la pena de muerte.

Y bueno, qué decir a estas alturas que no se haya dicho de Persona, obra cumbre de Bergman, cinta arrancada a la propia materia cinematográfica y al sueño, viaje hacia los rincones secretos del deseo y la identidad femeninas encarnados en ese espejo deformante donde se reflejan y confunden los rostros de Liv Ullman y Bibi Andersson, regreso a la isla de Färo como espacio mítico de aislamiento y liberación. Pueden recuperarla hoy jueves 13, a las 20h., también en Cinesur MK2 Nervión.

Proyecto La Golfa: proyección de ‘Costa Brava’

Promovida por el Colectivo de Lesbianas Frívolas y Añejas, que nació con el objetivo de dar a conocer una visión más divertida y desenfadada del colectivo sáfico, el Proyecto La Golfa trata de rescatar la vida de las lesbianas más ilustres de la historia a través de las redes sociales. Combinan esta actividad con charlas, talleres o proyecciones en los que hablan con sentido del humor y el espectáculo sobre los tópicos, la historia y demás aspectos curiosos de esta subcultura.

En plena celebración del Día del Orgullo, hoy jueves 13 a las 18:30 h., se proyecta el filme de Marta Balletbò-Coll Costa brava (1995), que narra la historia de una chica, guía turística de Barcelona, y una ingeniera, criada en Boston, que buscan juntas la felicidad. Realizada con 10 millones de pesetas y rodada en tan sólo dos semanas, esta historia de amor entre dos mujeres fue premiada en los festivales de Los Ángeles y San Francisco.

Adolescentes, verano, sexo y consentimiento

Ya está en marcha la nueva edición del cine de verano del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) en el Monasterio dela Cartuja que, como en ediciones anteriores, presta especial atención al cine de autor y de festivales. Para el miércoles 19 de junio, a las 21:50 horas, le toca el turno a How to have sex, de Molly Manning Walker. Hecha a la medida de los tiempos, la cinta pone el dedo en la llaga de los rituales de apareamiento, el consentimiento y la violencia sexual buscando evitar la brocha gorda a través de uno de esos acercamientos realistas tan caros al cine británico que convierten a los cachorros de la working class en protagonistas de unas vacaciones de garrafón como rito de iniciación y tránsito hacia las amarguras de la vida adulta.

Un trío de amigas llega a un resort turístico low-cost en una isla mediterránea con el propósito de darlo todo entre latas de cerveza, paquetes de patatas fritas, música de baile y vestidos entallados. Manning Walker las sigue en sus rutinas de complicidad, preparación y seducción en aras del deseo de perder la virginidad de una de ellas (Mia McKenna-Bruce, premiada en los EFA), pero sin esconder tampoco que las dos escuderas intentan disimular en vano sus propias inexperiencias, recelos e inseguridades en una fiesta continua.

Día del Orgullo LGTBIQ+: ‘València t’estime’

Dentro de la programación especial en torno a la celebración del Día del Orgullo LGTBIQ+, Cines Avenida programa en un pase único, hoy jueves 13 a las 21:45 h., el documental de Carlos Giménez Pons València, t’estime, que narra con espíritu reivindicativo y político la historia del colectivo homosexual y trans de la ciudad desde los 70 hasta principios de los 2000. La explosión social, el deseo de libertad y la exploración sexual son las claves de una auténtica revolución.