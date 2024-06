Lesbianismo chic

La ficha * ¿Todo bien? Comedia, EEUU, 2022, 86 min. Dirección: Stephanie Allynne, Tig Notaro. Guion: Lauren Pomerantz. Fotografía: Cristina Dunlap. Música: Craig Wedren. Intérpretes: Dakota Johnson, Sonoya Mizuno, Tig Notaro, Molly Gordon.

No recuerdo dónde ni a quién le hemos leído que esta ¿Todo bien? recién llegada a Max estaba bien o tenía un pase. Ahora ya es demasiado tarde, la hemos visto y se trata de todo lo contrario. Ni siquiera el nombre de Will Ferrer en los créditos ejecutivos o la co-dirección de la popular comediante Tig Notaro redimen a esta comedieta romántica de su carácter no ya sólo plano y televisivo, sino de un acercamiento al outing lésbico (¡a los 32!) que le hace un muy flaco favor a la causa LGTBI en su pacatería pija y algo retrógrada a propósito de la crisis y las dudas de identidad de una joven wasp (infumable como casi siempre Dakota Johnson) y de su relación con su mejor amiga en uno de esos ambientes profesionales corporativos donde no se han visto un jefe chungo ni un papel fuera de la papelera.

¿Todo bien? se articula entre escenitas insustanciales en cafeterías, oficinas y restaurantes chic para intentar sacar en vano algo de humor amable a la crisis de una treintañera confundida y tal vez platónicamente enamorada. A su lado, la amiga frontón (Sonoya Mizuno), el inevitable mejor amigo homosexual, los revolcones con sábana y los mensajes de texto de ida y vuelta van trazando el mapa de lo previsible con una alarmante tendencia a la autocomplacencia y el aburrimiento.