Doma alternativa

La ficha ** 'De caballos y guitarras'. Intérpretes: Pepe Habichuela, Alfredo Lagos, Raül Refree, Dani de Morón, Paco de Amparo, María Marín, Riccardo Ascani, Bruno Alviani, Ciro Biasutto. Montaje: Sergi Dies. Dirección y guion: Pedro G. Romero.

No vino el autor (“una película de Pedro G. Romero”, rezaban los créditos), guionista y director (“guion y dirección Pedro G. Romero”), que estaba, según comentó uno de los productores del film, en otro compromiso ineludible. Así que el coloquio fue sustituido por la lectura, previa al film, de un ensayo académico sobre el autor y la obra. No importó que no hubiera coloquio, ya que casi todo el film es un coloquio. Una obra que se concibió en la Real Academia de España en Roma. Una obra del flamante Premio Nacional de Artes Plásticas que cuenta con la financiación del Instituto de Cinematografía del Gobierno de España y la participación de Canal Sur. Desde esta orilla, se habla una y otra vez de la “mirada hegemónica”, para cuestionarla. Y, sin embargo, la película es un exponente del mayor mito de la cultura occidental desde el Renacimiento o, al menos, desde Descartes: la idea de que en la cabeza cabe el universo completo, la vida, y más allá. Cuando lo cierto es que en la cabeza no cabe ni un grano de arena.

Es una película para inteligentes. Si usted es más del tipo deseante o sintiente, quizá no sea su producto ideal. Es una película de cabeza y se ven cabezas parlantes, como en otras películas de su autor, y cabezas de caballo. Lo del feminismo (“es una película feminista de caballos” ha declarado Pedro G. Romero), francamente, no cuela. La mirada hegemónica que propone esta obra para situarse es un fantasma. Hace muchos años que la neovanguardia, con la etiqueta que tenga en este momento, es hegemónica en el mundo del arte. Lo que más me interesó fueron las actuaciones musicales.