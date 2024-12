‘Emilia Pérez’, la jefa de la banda

El cineasta francés Jacques Audiard, de 72 años, estrena hoy en los cines españoles Emilia Pérez, su último e imprevisible trabajo, un drama musical con protagonista transgénero hecho en castellano que define como un “camino hacia el amor”. Una de las sensaciones de la temporada, seleccionada por Francia para los Oscar, favorita en los Premios del Cine Europeo de este fin de semana y ganadora en Cannes, donde se llevó galardón compartido a la mejor actriz para su reparto y el Gran Premio del Jurado.

La madrileña Karla Sofía Gascón, que protagoniza la película junto a dos estrellas de renombre mundial como Zoe Saldaña y Selena Gómez, interpreta a un narcotraficante mexicano que decide cambiarse de género en busca de su libertad. Audiard cuenta este argumento entre canciones y coreografías. Dice el director y guionista francés que desde que comenzó el abordaje de la película con los músicos tuvo claro que “la parte cantada tendría que hacer avanzar la historia” y formar parte de “la dramaturgia”, de manera que no reflejaran solamente “estados de ánimo”.

Si bien no se reconoce un conocedor minucioso del género, el director de Un profeta destaca que los “dramas musicales”, como prefiere llamar a este tipo de películas, tienen en común el tratamiento de cuestiones que van más allá de lo que dicen las canciones. Pone como ejemplos Cabaret o Los paraguas de Cherburgo, en donde se plasman “realidades trágicas”. Eso buscó en Emilia Pérez, ambientada en un México marcado por la violencia.

Gascón, Saldaña y Gómez cantan y bailan en perfecto acento mexicano (trabajado durante meses), y la cámara las acompaña con la misma energía. “Los números musicales los preparamos mucho, pero intento siempre, aunque ensayo bastante, que haya cierta libertad, y creo que esa libertad se ve”, puntuliza Audiard.

Reconoce acto seguido que “es maravilloso” que la actriz principal “de repente se ponga a cantar y a bailar”. Y esto pasa en Emilia Pérez desde el principio.

Karla Sofía Gascón y Zoe Saldaña, en una escena de ‘Emilia Pérez’.

Audiard es un cineasta cuya filmografía muestra películas completamente distintas entre sí. Es capaz de pasar del western (Los hermanos Sisters) al drama urbano (París, distrito 13), y de aquí, a un musical como Emilia Pérez. “Pero no pienso en hacer una película diferente tras terminar la anterior. No me levanto por la mañana y decido que tengo que hacer algo diferente. Necesito una idea muy precisa sobre lo que voy a hacer. Funciona en parte a golpe de intuición”, ahonda antes de considerarse un tipo “curioso por naturaleza”.

Quizá esta curiosidad le lleve a vivir en estrecho contacto con la época en la que vive para firmar un cine “lo más contemporáneo posible”. Y luego influye, apunta, la “insatisfacción como espectador”. “Hago películas que me hubiera gustado ver en su momento”, sentencia.

La madrileña Karla Sofía Gascón, por su parte, está exultante a pesar del cansancio. Dice que es ahora mejor profesional, que sabe cuándo decir las cosas que quiere decir y que tiene “la responsabilidad de cambiar muchas cosas en esta sociedad”. Su objetivo es doble. Por un lado, la actuación, seguir creciendo. Por otro, los derechos de las personas trans.

Antes de que apareciera el proyecto, Gascón era una actriz conocida en México. Después del proyecto, es una actriz conocida en buena parte del mundo. No piensa desaprovechar la fama.

“Emilia Pérez me ha cambiado la vida de muchas maneras. Ya no tengo que hacer lo que se supone que otras personas quieren de mí, sino que ahora lo hago para agradarme a mí. Tener esa libertad conlleva una responsabilidad”, resume.

Luego, con humor, incide en un cambio más: “Antes pensaba: Joder, qué delgadas están estas niñas de Hollywood, si las pones en una olla no te sale un caldo. Pero es que no paran. Yo me estoy quedando igual”, dice entre risas.

¿Fue Karla Sofía Gascón la que llegó a Emilia Pérez o fue Emilia Pérez la que llegó a Karla Sofía Gascón? “Cuando me encontraron”, afirma, “al equipo se le salieron los ojitos”. Audiard identificó en ella “pasión y fuerza”. “Es lo primero que vio Jacques cuando nos conocimos por primera vez en París y me dijo que probablemente yo sería la cabrona que hiciera esto”, recuerda. “Y yo cuando le vi a él también pensé que podía ser la jefa de la banda”.