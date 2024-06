"En verano hay mucha música de fiesta. Nosotros vamos a poner las baladas"

Cali y El Dandee son dos hermanos nacidos en la colombiana ciudad de Cali, que se llaman, respectivamente, Alejandro y Mauricio Rengifo. Desde que empezaron su carrera musical, allá por 2008, con canciones como Yo te esperaré o Gol, sobre ellas han grabado videos que a menudo han estado entre los más vistos de ese año en YouTube, que han ascendido hasta el número 1 de Los 40 o que les han servido para optar a premios como los que la MTV otorga al Mejor Artista de Latinoamérica. Después de cuatro álbumes y un sinfín de singles, Eps y colaboraciones en discos de otros artistas, se encuentran actualmente dando a conocer sus nuevas canciones y han emprendido una gira de trece conciertos por España, con el nombre de Dejavú 2024, que recalará en nuestra ciudad mañana, apareciendo en la Plaza de España junto a Myke Towers, Ana Mena y Ptazeta, en el festival de música urbana que Icónica Santalucía Sevilla Fest organiza junto al también icónico festival Bigsound de Valencia. Con esas premisas establecimos la cita para esta entrevista.

-El de Sevilla es el quinto de los conciertos. ¿Qué tal va la gira y qué expectativas tienen con lo que queda?

-(Alejandro) Va muy bien. Tuvimos la oportunidad de abrirla en Barcelona y Madrid y fue buenísimo. Venimos con un nuevo show que tiene un enfoque mucho más potente hacia las baladas y la música triste, que es lo que queremos hacer este año. Sabemos que vamos a estar en muchos lugares de verano, que va a haber mucha música de fiesta y nosotros queremos poner nuestro ingrediente diferente, con lo que sabemos hacer bien. Estamos muy felices porque esta es una de las giras en la que vamos a tener más conciertos de todas las que hemos hecho y también por la buena noticia de que en ella estamos lanzando nuestras nuevas canciones, la que salió ayer, Todavía, y la de hace dos mesecitos, Una vida a la vez, que son buenísimas.

-El nombre de la gira, Dejavú 2024, supongo que estará inspirado en esa canción de Una vida a la vez.

-(Mauricio) Tiene mucho que ver con ella, porque habla de un amor que ya sentimos que ha pasado y que va a volver a pasar, se va a volver a repetir. Tiene mucho que ver también con rendirle honor a mucha de la gente que nos va a ver y que siente que le representa en los años anteriores, los de su juventud, los de colegio, los de un amor del pasado. Y queremos que vuelvan a sentir lo mismo con canciones que son tan especiales para ellos; por eso, aunque en esta gira se repitan canciones anteriores, va a haber muchas cosas nuevas que les evoquen los sentimientos de antes, al vivirlos hoy de una forma más potente.

-En sus dos grandes giras anteriores por España no llegaron a Sevilla, a donde no vienen desde su concierto de junio del 2013 en la sala Antique. ¿Qué conocen ustedes, o recuerdan de Sevilla, de su cultura, su música, su gente?

-(Ale) De la música de Sevilla claro que conocemos cosas. Y de su gente y su público nos ha hablado bien todo el mundo. Ya lo conocemos un poco y lo echamos de menos: estamos seguros de que este de ahora va a ser un conciertazo y esperamos que griten mucho. Todo el show está diseñado para que la gente pierda su voz y nos entregue todas las buenas actitudes posibles del universo. (Mauro) Sabemos que el recibimiento va a ser brutal. Soñamos con el momento de llegar a la Plaza de España, un marco icónico. Es muy importante para nosotros que se nos abran las puertas de un lugar tan emblemático.

-Ustedes han colaborado con muchos artistas españoles. Se me vienen a la mente Aitana y Bisbal, con los que comparten cartel en este festival, o el sevillano Beret, que también participó en la anterior edición. Este país es un segundo hogar para ustedes. ¿Encuentran muchas diferencias entre la forma de ver y concebir los ritmos urbanos, el reguetón, entre América y España?

-(Mauro) Cada día menos. Cada día se borran esas diferencias. Como usted ha dicho, hemos colaborado con Bisbal, Aitana, incluso con Beret tenemos una canción en un álbum nuestro; lo bonito es pasar el charco y meterle un ingrediente nuevo a todas esas colaboraciones; y cada vez que llegamos a España nos sorprendemos, porque si bien es un país que tiene mucha trayectoria musical, tiene unos elementos muy diferentes a los de Latinoamérica y nosotros siempre hemos estado a favor de mezclarlos; hemos sido partícipes de ello porque sentimos que con esa mezcla la música queda mejor al final.

-Una cosa muy interesante es como se mezclan en esos ritmos urbanos los folclores autóctonos de los países. ¿Ustedes qué creen que le sienta mejor a los ritmos urbanos, el flamenco o la cumbia?

-(Ale) Creo que el patrón rítmico del reguetón combina con muchísimas cosas; combina con el ballenato, con la cumbia, también combina con la cumbia argentina. Y recontracombina con el flamenco; nosotros hicimos ese ejercicio hace ocho años con una canción que se llama Por fin te encontré, en la que invitamos a dos amigos que son guitarristas flamencos a ver qué pasaba y le pusimos un beat de reguetón encima, luego escribimos una canción y funcionó perfectamente. Me da la sensación de que en los últimos años muchos artistas urbanos jóvenes han intentado mezclar ese flamenco y creo que es muy bonito que tengan la valentía de ser irrespetuosos, dicho entre comillas, con un género tan sagrado, porque al final lo que estás haciendo es darle mayor longevidad y mostrarlo a una generación que no está tan empapada de él. Lo mismo ocurre con la cumbia y el ballenato. Una de las virtudes del reguetón es que los músicos que integran este género no tienen pudor a la hora de atreverse a mezclar y a meterle salsa e instrumentos que no necesariamente son de reguetón puro. Repito que es bueno meterle cosas nuevas, porque eso significa longevidad, tanto para el género que están evocando como para el propio reguetón.

-Mientras les esperaba no para de escuchar noticias de la Eurocopa que se está celebrando y eso me ha recordado que ustedes relanzaron la canción Gol con Bisbal para la Eurocopa del 2012, que ganó España, por cierto. Después editaron otra canción para la Copa América del 2015, después otra para Colombia en el Mundial. Se nota que son muy aficionados al fútbol.

-(Ale) Sobre todo somos portadores de buena suerte. (Mauro) Si van con nosotros en un partido de fútbol, su equipo gana. (Ale) Cuando estamos en España, gana España. Pero con eso de que no hay dos sin tres es suficiente para que gane otra vez la Eurocopa, no necesita nuestra suerte. Luego Colombia gana la Copa América y quedamos perfectamente.

-A ver, mójense. ¿En Cali son del Deportivo o del América?

-(Los dos a la vez) ¡Del Américaaaa!

-Y en España, ¿del Madrid o del Barça?

-(Mauro) Del Atlético de Madrid. (Ale) Yo soy más del Real Madrid; discrepo con él en eso.

-Y lo más comprometido: aquí, ¿del Sevilla o del Betis?

-(Mauro) Más del Sevilla. (Ale) Sí; pero a mí me gusta también la afición del Betis. Una vez le vi un partido contra el Real Madrid y perdían por 3-0 pero seguían gritando a full. Y eso me gustó; a mí me gustan las aficiones que aguantan perder. Pero en el Sevilla ha jugado Bacca y también Muriel, que es un jugadorazo.

-Ustedes dos se llevan cuatro años; mucha diferencia de edad para una adolescencia y primera juventud en común. ¿Eran hermanos de gustos y actividades separadas?

-(Mauro) Creo que siempre nos gustó el mismo tipo de música, el mismo tipo de ropa, las mismas cosas; pero salíamos con amigos por nuestra propia parte, porque, como dice usted, es una edad que nos separaba cuando estábamos en el colegio. Aunque siempre tuvimos la virtud de que al llegar a casa, como nos gustaban los mismos artistas y la misma música, queríamos crear algo parecido a eso. Como es normal, también tenemos otros gustos diferentes y eso es lo que ha llevado a que Cali y El Dandee tenga un sello tan especial: la unión de esos dos gustos diferentes.

-¿Cómo han unido esas diferencias en la composición de canciones? ¿Hay un compositor principal?

-(Mauro) No. Somos diferentes, pero admiramos el gusto del otro y es fácil unir las diferencias; si alguno tiene una idea y es buena, pues esa idea sigue. No somos muy dados a sobrepensar y sí a fluir rápido con las ideas, así que cuando una de ellas funciona, vamos juntos por ahí e intentamos vestir esa idea. Esta manera nos fluyo muy bien desde chiquiticos.

-¿Le nació la afición a la música a los dos por los mismos motivos?

-(Ale) Cuando yo era pequeñito, obviamente, Mauro ya estaba tocando la guitarra y cantando canciones. Teníamos una casa muy musical, pero de personas aficionadas a la música, no es que tuviésemos músicos profesionales en ella, y eso nos hizo meternos en el tema. Yo comencé a cantar y tocar la guitarra viendo que mi hermano lo estaba haciendo. Nos fuimos enamorando de la música desde pequeñitos, por eso decimos que llevamos mucho más tiempo con esto de lo que la gente cree.

-Yo mismo empecé tarde a conocerlos y me sorprendió que llevasen un bagaje de 16 años ya.

(Mauro) Yo creo que más, porque desde pequeño ya le digo que estamos dándole; pero un día llegó alguien y dijo: desde aquí empezó la jarana. Pero para llegar ahí uno tiene que pasar mucho tiempo de ensayo y error y ser malo, malo, malo, para quitarse lo malo y empezar a ser un poquito mejor.

Cali y El Dandee / Roberto Sastre

-A finales del mes de abril lanzaron el primer single nuevo, Una vida a la vez; una balada romántica sobre el amor eterno y la conexión entre dos almas gemelas, en la que dicen: No existe al lado tuyo algún momento incómodo, te tengo al lado y ya mi corazón se acomodó. Ayer salió Todavía, donde dicen: Me quedan canciones que dedicarte, te sigo queriendo, voy a estar mejor, pero todavía no. Huele a desengaño amoroso. ¿Se les desacomodó el corazón?

-(Ale) Huele al momento más horrible del desamor, de la tristeza; cuando uno llega a casa y todavía toda la parafernalia de tu vida gira en torno a la otra persona. La canción habla de que la mesa todavía está puesta para dos personas y una no entiende por qué la otra se levanta, y el lado de la cama de la otra persona sigue sin deshacer. De ver que estas cosas de los primeros días de ausencia de la otra persona son muy dolorosos. Y queríamos hacerle una canción a esa falsa esperanza que uno tiene cuando está así de deprimido y alguien te dice: no, las cosas van a estar bien; y uno dice: sí, pero todavía no.

-¿Cómo van a ser las demás canciones del álbum, si estas dos son adelantos? ¿Triunfa el amor o el desamor?

-(Mauro) Creo que estamos al 50/50 entre el amor y el desamor y estas primeras canciones marcan una tendencia y un estilo de la música que queremos sacar ahora. No estamos todavía hablando de un álbum, pero sí de unos lanzamientos que vienen de un grupo de tres canciones que tienen que salir a partir de esta primera de Todavía y están entrelazadas entre ellas; particularmente le estoy hablando de los videos, que los tres están vinculados en una historia o pequeño cortometraje, donde tuvimos la oportunidad de ser por primera vez actores y estar contando una historia.

-No sabemos, pues, si veremos un disco, pero lo que sí se ve es que las dos canciones parece que se alejan un poco de los ritmos urbanos para echarse en brazos de las baladas románticas; ¿se cierra una etapa, se abre otra?

-(Ale) No creo que estemos cerrando una etapa particularmente, sino que nos estamos poniendo a la tarea de hacer algo que no habíamos hecho tanto antes y que, como dice, se aleja un poquito de la música urbana. Es porque sentimos que en este momento se está haciendo muy buena música urbana y cada vez que todo el mundo hace una cosa nosotros, simplemente, tratamos de hacer algo diferente y se nos da muy bien la música haciéndolo así. Estamos probando nuestras producciones de un modo más orgánico y utilizando menos elementos de los que usábamos antes para sonar más maquillados y más robóticos.

"Creo que dentro de 16 años nosotros estaremos haciendo música diferente a la que esté sonando en 2040"

-¿Se veían cuando empezaron hace 16 años, o más, como hemos quedado, en este escalón tan alto de la escalera musical? Ser productores de Despacito parece una especie de techo, ¿qué hay más arriba que quieran alcanzar?

-(Ale) Creo que no hay que mirar ni para arriba ni para abajo, sino estar cómodo con la fortuna de que uno pueda vivir del hobby que escogió cuando era chiquito. Por eso nosotros no estamos pensando en lograr más ni lograr menos, solo en agradecer la posición en la que estamos y que haya gente a la que le importe nuestra música, y que nuestro trabajo pueda ser meterte en un estudio e inventarte unas palabras, unas letras y unas melodías y que se pueda vivir de eso. Nosotros vamos a seguir trabajando sin mirar arriba ni abajo, sino al frente, como siempre hemos hecho, y seguir haciendo música, que es lo que nos gusta hacer.

-¿Y dentro de otros 16 años, como se ven? ¿Seguirán haciendo música de este estilo, habrán evolucionado hacia otro? ¿Cómo será la música del 2040?

-(Ale) ¿Cómo será la música en el 2040?, esa es una buena pregunta. Creo que dentro de 16 años nosotros estaremos haciendo música diferente a la que esté sonando en 2040. Para no ser parte del paisaje. (Mauro) Creo que habrá una competencia muy fuerte entre la inteligencia artificial y lo que hacen de forma natural los seres humanos y va a haber hits de lo uno y de lo otro. (Ale) Es como cuando tu país te incentiva a comprar productos hechos en España en vez de hechos en otro lado; como que va a haber una camada de gente que va a decir: no quiero consumir nada que no venga de la inteligencia artificial, y va a haber otra que diga que quiere consumir solo cosas hechas ciento por ciento por los humanos.

-Ustedes han colaborado con músicos de otros estilos, Shaggy, Justin Bieber, pero trayéndolos a su terreno, ¿escuchan solo música latina, urbana, reguetón, o están abiertos a otros estilos? ¿Háblenme de sus gustos, influencias, figuras a quien aspirarían a parecerse?

-(Mauro) Escuchamos mucha música en español y muchas baladas, mucho reguetón en español también; pero desde pequeños venimos escuchando rock, rap y pop de Estados Unidos y admiramos mucho el sonido de ese país desde siempre; cuando empezamos nuestra carrera, nuestra ambición era cantar en español, pero con un sonido que estuviera hecho para todo el mundo, no necesariamente para un mercado únicamente hispanohablante. Siempre nos ha gustado mucho escuchar country igual que salsa también; la música la hemos consumido de muchas formas diferentes y para muchos momentos diferentes. Creo que eso sirve para tener trucos a la hora de entrar al estudio y escribir cosas nuevas.

-Yo nunca me hubiese imaginado que tuviese muchas cosas en común con ustedes, pero viendo el video de Una vida a la vez resulta que salen cajones repletos de cintas de casetes con portadas caseras escritas a mano, de las que tengo miles, y la máquina de escribir roja que usan es una Olivetti Valentine igual que la mía, con la que comencé a escribir de música. Estoy seguro de que esto quiere decir algo pero no sé lo que es…

-(Ale) Lo que quiere decir es que ese amor del que estamos hablando en Una vida a la vez ha pasado por muchas épocas y muchos momentos; ha pasado por cartas escritas a mano, ha pasado por máquinas de escribir, ha pasado por casetes; es un amor que estuvo antes y va a estar después, y lo que estamos mostrando es a una persona dedicándole la letra de la canción a otra en diferentes momentos, no de su vida, sino de la vida en general. Porque el amor ha durado diferentes generaciones.

-Se ve mucho pasado y mucha nostalgia en ese video.

-(Ale) Sí, nos gusta la nostalgia; es uno de los sentimientos más bonitos. Que además disfraza las cosas malas que hubo antes, las borra y deja solamente las buenas; es como un espejismo de solo cosas buenas y nos parece un sentimiento saludable y super bonito.

-¿Sabían ustedes, por cierto, que esa máquina de escribir fue considerado uno de los mejores diseños del siglo XX, como la Fender Stratocaster o la botella de Coca Cola, y se exhibe una como esa en el museo Pompidou de París?

-(Mauro) Pues no lo sabíamos. El video lo grabamos en Colombia y la máquina está allí. La pusimos en venta, por si alguien está interesado.

-Sabiendo lo que saben ahora, con estos datos que les he dado, creo que le pueden subir bastante el precio. Me darán comisión por la información, claro.

-(Mauro) Perfecto; ahora nos da el número de cuenta del banco y le haremos una transferencia (y entre risas despedimos la entrevista).