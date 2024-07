Épica y virtud de Roma

Según recoge la Historia Natural de Plinio el Viejo, el enemigo natural del elefante era el rinoceronte, asentado prejuicio que llegaría al siglo XVI, cuando Manuel II de Portugal pone a luchar ambos animales, sin mucho éxito, en la actual Praça do Comércio, junto al antiguo palacio real. El rinoceronte indio de aquel episodio se llamaba Ganda y lo retrató de memoria, por indicaciones de un corresponsal, Alberto Durero. En esta obra de Toner se explica por qué Cómodo mató, sin mayor peligro, un rinoceronte, no sabemos si africano o indio. Pero se explica también, de forma detallada, el amplio entramado por el que se acopiaban animales, desde las grandes lejanías del orbe conocido, hasta llegar a Roma y otras ciudades donde se exhibían, se ofrecían en combate y se ejecutaban en holocausto. En aquella varia y ordenada forma de violencia, en la dramática ejemplaridad del gladiador, que adelantaba su garganta al oponente victorioso, es donde el público aprendió, según Toner, cómo ser un romano. O cómo no serlo, en el desdichado caso de los mártires.