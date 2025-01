¿Cuándo se estrena la película de Bob Dylan en España?

2025 llega con el estreno de interesantes apuestas cinematográficas. Entre las más esperadas se encuentra A complete Unknown, el biopic de Bob Dylan protagonizado por el actor Thimotée Chalamet. Bajo la dirección de James Mangold (Logan, Indiana Jones y el día del destino, Noche y día), el filme cuenta además con la participación de otros reconocidos artistas como Edward Norton o Elle Fanning en el reparto.

Su estreno llegó finalmente a Estados Unidos el 25 de diciembre de 2024 y en el Reino Unido verá la luz el próximo 17 de enero. No obstante, muchas personas se preguntan qué día llegará a España esta cinta que narra el ascenso meteórico del músico y su inevitable ruptura con el folk en 1965, durante su actuación en el Newport Festival.

Estreno del ‘biopic’ de Bob Dylan en España

La película ha recibido críticas positivas, especialmente a raíz de las actuaciones de Fanning, Norton y Chalamet. Además, ha sido incluida en la lista de las diez mejores de 2024 por el Instituto de Cine Americano; y nominada a los Globos de Oro en las categorías de Mejor película dramática, Mejor actor para Thimotée Chalamet y Mejor actor de reparto para Edward Norton.

Sin embargo, en nuestro país todavía tendremos que esperar un poco más para poder disfrutarla en las salas de cine. Concretamente, el estreno está previsto para el 28 de febrero. Será entonces cuando nos podamos sumergir de lleno en este relato cinematográfico y descubrir los primeros tiempos de Bob Dylan (Timothée Chalamet) en la escena del folk de los sesenta. Al menos, hasta la electrificación de su sonido en el umbral de 1965.

Película dirigida por James Mangold

A complete Unknown no es el primer biopic dirigido por James Mangold. En el año 2005, el cineasta se encontró al frente de En la cuerda floja, una película biográfica que narraba la historia de una figura esencial del country: Johnny Cash. En aquel momento, el rol protagónico recayó sobre Joaquín Phoenix, en compañía de Reese Witherspoon, Robert Patrick o Ginnifer Goodwin.

Asimismo, el guion que ahora nos presenta la cinta sobre Bob Dylan es obra de Jay Cocks, colaborador de Martin Scorsese en reconocidas películas como La edad de la inocencia (1993) o Gans Of New York (2002). Por todo ello, este recorrido visual alrededor de una de las figuras más importantes del mundo de la música, promete ser una apuesta segura para no dejar a nadie indiferente.

Thimothée Chalamet, reconocido como una de las jóvenes figuras del cine más prometedoras de la actualidad y un verdadero icono, ha asegurado que interpretar a Bob Dylan "ha sido la mejor experiencia que ha tenido como actor", así como "una de las más desafiantes". Desde el Manhattan Theatre Club, el actor neoyorquino confesaba también hace unos meses que está muy metido en esa iglesia de Bob. "Soy un humilde discípulo y siento que tengo esta oportunidad de ser una especie de puente hacia su música", concluye Chalamet con unas palabras que ilustran un poco de la magia que podremos disfrutar cuando se estrene A Complete Unknown.