Instrucciones para un verano de cine

Historias sobre madres, adaptaciones imposibles de libros legendarios o musicales más amigos del riesgo que de la convención se incorporarán en estas semanas a la cartelera. Estos son algunos títulos que se estrenan durante agosto y septiembre, el verano en que volvimos al cine.

El escuadrón suicida. En 2016, DC estrenaba la primera aventura de esta pandilla de criminales y desequilibrados, un proyecto con el que la crítica no tuvo piedad –Margot Robbie fue la única que se salvaba en las reseñas– pero que atrajo a multitudes a las salas e incluso se acabó colando en los Oscar, donde ganó la estatuilla al mejor maquillaje. Ahora, este grupo regresa a los cines con casi el mismo título –esta vez se ha añadido el artículo–, una historia independiente y un nuevo director, James Gunn, que después de sus Guardianes de la Galaxia promete hacer pasar un buen rato al espectador: alguna revista ha definido el filme como "una sangrienta delicia gore". En el reparto, en el que repiten estrellas como Robbie y Viola Davis, aparece Juan Diego Botto, en la piel de un dictador que se mide con la carismática Harley Quinn. Estreno: 6 de agosto.

El bebé jefazo: Negocios de familia. O la película de animación de este verano para los padres que quieran llevar a sus hijos al cine. José y Nicolás Coronado prestan sus voces a la versión española de esta secuela en la que los protagonistas de la primera entrega, los hermanos Ted y Tim, se han convertido en adultos. Pero las nuevas generaciones, las niñas Tabitha y Tina, vienen con sorpresa y obligarán a esos hombres, que se habían distanciado, a reunirse y a recordar quiénes fueron. Así, esta producción de DreamWorks insiste en la filosofía que ya defendió anteriormente: que familia no hay más que una y hay que cuidarla, un mensaje un tanto conservador expuesto, eso sí, con su buena dosis de ironía. Estreno: 6 de agosto.

Madres verdaderas. Un mes antes de que desembarque Almodóvar en la cartelera, Naomi Kawase propone otro retrato de la maternidad, la peripecia de una mujer que años antes adoptó a un niño y que ahora ve peligrar la estabilidad de su familia con la irrupción en sus vidas de la madre biológica de aquel pequeño. Un material con el que la directora, responsable de cintas como El bosque del luto o Aguas tranquilas y celebrada como uno de los valores indiscutibles del cine japonés, puede sacar ese lado más sensible por el que se ha decantado en el último tramo de su filmografía. Estreno: 6 de agosto.

Cuestión de sangre. Lejos ya de sus comienzos indies, de películas pequeñas pero emocionantes como The Station Agent (Vías cruzadas) o The Visitor, Tom McCarthy (ganador del Oscar al mejor guión por Spotlight) se alía con Matt Damon para contar la historia del trabajador de una plataforma petrolífera que viaja a Francia para reivindicar la inocencia de su hija (Abigail Breslin, la Pequeña Miss Sunshine ya crecida), encarcelada en Marsella. Las críticas no han sido demasiado entusiastas, pero la película recibió una ovación en Cannes, donde se presentó fuera de concurso, tan extensa que provocó las lágrimas de Matt Damon. Estreno: 13 de agosto.

Charlatán. La veterana Agnieszka Holland fue candidata al Premio del Cine Europeo a la mejor dirección por este biopic que pudo verse en el pasado Festival de Sevilla y en el que traza una semblanza del curandero checo Jan Mikolášek, una figura ambigua que se relacionó igualmente con los alemanes durante la ocupación nazi y con los oficiales comunistas tras la guerra. Un personaje que acabará protagonizando un juicio en el que también pesará la historia de amor, controvertida para la época, que mantuvo con su ayudante, otro hombre. Estreno: 13 de agosto.

El médico de Budapest. Quien fuera también otro peso pesado del cine europeo, el húngaro István Szabó (Mefisto, Coronel Redl) regresa a los cines con el drama de un doctor que tras jubilarse decide volver a su pueblo natal e instalar su consulta allí. Pronto descubrirá que su propósito le ha generado enemigos y tiene que enfrentarse a la autoridad. Protagoniza la película otro histórico, Klaus Maria Brandauer. Estreno: 13 de agosto.

Annette. Uno de los títulos más esperados del verano, que por fortuna se estrena en España poco después de su paso por Cannes, donde inauguró el festival y Leos Carax se hizo con el premio al mejor director. El autor de Mala sangre o Los amantes del Pont-Neuf no ha decepcionado al materializar su sueño de hacer un musical: quienes lo han visto lo definen como excesivo, desconcertante, hipnótico, adjetivos que suelen asociarse al francés. Apoyado en las canciones de Ron y Russell Mael, hermanos y líderes de la banda Sparks, quienes también escriben el guión, Carax narra la relación entre un monologuista (Adam Driver, que ya deslumbró entonando a Sondheim en una escena de Historia de un matrimonio) y una cantante de ópera (Marion Cotillard). Estreno: 20 de agosto.

Reminiscencia. "Cuando las aguas empezaron a subir y estalló la guerra", dice una voz en off en el anuncio, "la nostalgia se convirtió en una forma de vida. El futuro no era muy alentador". Hugh Jackman, ese gran actor que no siempre tiene proyectos a su altura, es en esta distopía un investigador que indaga en los recuerdos ajenos pero que acabará implicándose demasiado en un caso y obsesionándose con una mujer (Rebecca Ferguson) con la que teme haber tenido algún vínculo que no puede explicarse. Estreno: 27 de agosto.

Dirty Dancing. Sí, han leído bien: aquella vistosa coreografía con salto incluido que interpretaban Jennifer Grey y Patrick Swayze retorna a la pantalla grande 34 años después de su estreno y gracias a la distribuidora 39 Escalones, que esta temporada se ha encargado de recuperar otros títulos como Reservoir Dogs o Amelie. Una oportunidad para reencontrarse con el mejor verano de nuestras vidas o con todos esos pasos de baile que la pandemia nos impidió dar. Reestreno: 26 de agosto.

Adiós, idiotas. Albert Dupontel dirige, escribe y protagoniza esta comedia que arrasó en los Premios César –se llevó siete, incluido el de mejor película– y en el que una enferma terminal que busca al hijo que dio en adopción se une para lograr su empeño con un cincuentón depresivo y suicida y un archivero ciego. Virginie Efira encabeza el cartel antes de ponerse los hábitos junto a Verhoeven en la poco pía Benedetta. Estreno: 3 de septiembre.

Madres paralelas. En febrero del pasado año, Almodóvar anunciaba que el libro de Lucia Berlin Manual para mujeres de la limpieza inspiraría su primer largometraje en inglés, pero el destino tenía reservada una terrible pandemia que trastocaría los planes. El manchego no se mantuvo inactivo pese al avance del virus: rodó un corto basado en La voz humana, de Cocteau, con Tilda Swinton, más tarde decidió filmar (en español) un guión al que había dado forma en el confinamiento, Madres paralelas. Un drama interpretado por Penélope Cruz –en su séptima colaboración con el cineasta–, Milena Smit, Aitana Sánchez-Gijón e Israel Elejalde que sigue las vidas de dos mujeres, Cruz y Smit, que coinciden en el hospital a punto de dar a luz. El director ha acelerado el montaje y la posproducción para estrenar antes y ayudar a la difícil situación que afrontan los cines. Ojalá que en la cinta, que inaugurará la Mostra de Venecia, donde también compite, el autor mantenga el estado de gracia de Dolor y gloria. Estreno: 10 de septiembre.

Dune. Alejandro Jodorowsky intentó llevarla al cine junto a Moebius y HR Giger, y con Orson Welles y Salvador Dalí entre los actores. David Lynch sí transformó aquel libro en imágenes, pero se arrepintió de haber aceptado el encargo y del fracaso más sonado de su carrera. Había que ser muy valiente para adaptar la novela de Frank Herbert, pero Denis Villeneuve, que salió airoso de prolongar Blade Runner con una secuela, era el hombre. El canadiense presentará Dune en Venecia. Esperemos que su buen hacer y el reparto que ha reclutado, con Timothée Chalamet, Oscar Isaac, Zendaya, Charlotte Rampling o Javier Bardem, entre otros, hagan la magia. Estreno: 17 de septiembre.

Maixabel. Tras la comedia La boda de Rosa, Icíar Bollaín cambia de registro y profundiza en este drama en las secuelas de la violencia terrorista. La película, que antes del estreno en salas competirá en San Sebastián, narra el encuentro de Maixabel Lasa con quienes mataron a su marido, Juan María Jaúregui, asesinado por ETA. Isa Campo, pieza clave en el cine de Isaki Lacuesta, coescribe con Bollaín este guión al que dan vida Blanca Portillo, en un papel que tal vez le reporte su primer Goya, y Luis Tosar. Estreno: 24 de septiembre.

Respect. Resultaba previsible que, con el tirón que tienen las películas sobre cantantes –Billie Holiday, Judy Garland, Elton John o Freddie Mercury han sido los últimos–, el cine no renunciaría a recrear la biografía de Aretha Franklin. La directora sudafricana Liesl Tommy y Callie Khouri, aquella guionista que imaginó a Thelma y Louise, están tras este proyecto en el que la ganadora del Oscar Jessica Hudson (Dreamgirls), la actriz por la que se pronunció Aretha antes de morir, encarna a la reina del soul. Estreno: 24 de septiembre.