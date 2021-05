Con la imagen de Normunds Kindzulis, el joven de Letonia que fue quemado vivo hace unas semanas en un crimen homófobo, erigido en el cartel que ha diseñado El Golpe como símbolo de "todas las personas que sufren el odio" por su orientación sexual, el Festival Cultura con Orgullo (FOC) inicia este jueves su quinta edición. Con el estreno absoluto de El caballero indeterminado, en el que Juanjo Macías y La Tarasca llevan a escena un texto de Arsenio Moreno, protagonizado por una monja del siglo XVII que descubre que es un hombre, arrancará una programación que concede especial importancia a las artes escénicas aunque trasciende esta disciplina para ser escaparate para la creación LGTBIQ+.

"En un mundo en el que la representatividad ha adquirido tanta importancia por las redes sociales, es importante que el arte, las pantallas, reflejen distintos tipos de amor. Si no creamos un material con el que se identifiquen algunos chicos, algunas chicas, estos no sabrán ubicarse, no se verán", aseguró Javier Paisano, director del FOC, en un acto que respaldó el alcalde de Sevilla, Juan Espadas.

El FOC desplegará su oferta por las salas de la ciudad: La Fundición, Viento Sur, TNT, Platea Odeón Imperdible, Sala Cero, Fundación Tres Culturas, Távora Teatro Abierto y la ECAES (Escuela de Cine y Artes Escénicas de Sevilla) participan en este proyecto que respalda de nuevo la Fundación SGAE. En el transcurso del festival, cuya edición finalizará el día 26, se verán espectáculos como Mi última voluntad, el debut en la dirección del actor David Sigüenza, o creaciones avaladas con Premios Max como Dados, de Ventrículo Veloz.

La sección Cosecha FOC reivindica la cita como un punto de encuentro. "Nos hemos dado cuenta en estos años de que el festival genera sinergias, que los creadores esperan a junio para presentar su trabajo aquí", señala Paisano. Nani Muñoz regresa con su aplaudida Con capas y a lo bollo, mientras que el cineasta Pablo Tocino lo hará para hablar de su nuevo proyecto, Una perra andaluza. Algunas piezas conocidas por el público del FOC cambian incluso de piel: Puños de harina, la obra de Jesús Torres, vuelve como videojuego.

Además, el corto La urna, un filme gestado en la ECAES, y el largo Al óleo, de Pablo Lavado, seleccionado para el pasado Festival de Málaga, se incluyen dentro de la oferta audiovisual.

Entre otros reclamos, el FOCcelebrará sesiones golfas en el Platea, que acogerá un Cabaret sin reglas interpretado por Luci Reina y Kristo Strabagantha, y Vuélvete loca, de Tina X, y este año se volverá a convocar el Premio Nazario para la obra que mejor retrate la realidad LGTBIQ+. Propuestas con las que se quiere concienciar al público, como recordó Ana Graciani, directora de Artes Escénicas de la Fundación SGAE. "En el colegio de mi hija arrancaron unos carteles que defendían la diversidad. Aún queda mucho por hacer".

La programación se puede consultar en www.elfocculturaconorgullo.com