El Festival Flamenco de Nîmes cierra su 33 edición con los teatros llenos y un futuro abierto

Feliz y relajado se mostraba Chema Blanco, actual director de la Bienal de Flamenco y consejero artístico desde hace cinco ediciones del Festival Flamenco de Nîmes, tras la clausura de la cita francesa que durante diez días ha reunido en esta ciudad del sur de Francia, conocida cariñosamente como Nîmes de la Frontera por su estrecha relación con Andalucía, un total de quince espectáculos, exposiciones, proyecciones y encuentros con destacados éxitos como los de Israel Galván y Rocío Molina, “hijos artísticos” del país vecino, Marina Heredia, Alfonso Losa o Rafael Riqueni, que cerró este sábado con un emotivo y aplaudido recital.

Así, Blanco expresaba a este diario su satisfacción por esta 33 edición, que ha llenado prácticamente al completo todas las propuestas de un público heterogéneo y de todas las edades, dispuesto a descubrir las últimas creaciones de lo jondo. “Cuando vienes de Bienal, de ese machaque y ese esfuerzo tan grande, llegas aquí y sientes que todo son cosas buenas…”, reconocía el gestor cultural.

En este sentido, Blanco siente que la de este 2023 ha sido su cita “más personal”. Por un lado, porque se ha encontrado más seguro y cómodo al conocer mejor el territorio y los intereses del público, y, por otro, porque implica el inicio de “un nuevo ciclo en el que hemos empezado a recorrer caminos que me interesaban descubrir” como, por ejemplo, los de Luz Arcas, “que sin ser del flamenco se aproxima a él”, Rosario La Tremendita, a quién el público francés conocía por su participación en otras propuestas pero no en esta nueva etapa, o Andrés Marín, que el viernes volvía aquí, ya con el Premio Nacional de Danza, con Yarín una obra junto al bailarín de danza vasca, Jon Maya, que muestra “el momento tan interesante en el que se encuentra el sevillano”.

Sin duda una clara apuesta por proyectos contemporáneos que, según el director de la Bienal, sigue la línea marcada por François Noël, “quien veía un desequilibrio entre la naturaleza programática del teatro, dedicado a la danza contemporánea, y la programación del festival flamenco y por eso me llamó”, explica Blanco.

Sin embargo Noël, director del festival y del teatro Bernadette Lafont desde 2003, se despide de su puesto este año por jubilación dando el relevo a Amélie Casasole, que se incorporará en mayo, por lo que el festival afronta un futuro abierto que dependerá del criterio de la nueva directora. No ya sólo para mantener o no el presupuesto y línea de la cita jonda sino también para seguir apoyando las residencias artísticas y coproducciones que ha permitido el crecimiento de artistas, como Galván, Molina o Ana Morales y David Coria, los dos últimos artistas en desarrollar sus montajes Peculiar (en el caso de la Premio Nacional de Danza) y Los Bailes robados (que adelantó Coria en Sevilla, estrenará en el Festival de Itálica y presentará en 2024 en Nîmes) gracias a los work in progress de Nîmes.

De esta forma, como ya ocurrió en 2018 con la retirada del entonces director artístico del evento, Patrick Bellito, que dejó su puesto después de 27 años programando flamenco y otras músicas en esta ciudad, el próximo Festival se atisba con la tranquilidad del respeto con que los franceses tratan sus proyectos culturales y la incertidumbre de que la nueva dirección proponga nuevos horizontes.

De momento, y a falta todavía de las cifras del balance, el gestor cordobés asegura que ha pedido “confianza” a la nueva directora, que en su trayectoria al cargo de la programación del teatro Villefranche-sur-Saône (Rhône), que dirigía, no ha tenido acercamiento alguno con el flamenco pero que al visitar la inauguración de este festival mostró su sorpresa por la acogida y el prestigio del que goza en esta ciudad francesa. Algo a lo que contribuye su consolidada trayectoria y unas políticas culturales que obliga a los teatros franceses a repartir su presupuesto en programación, mediación y creación de nuevos públicos.

En este contexto, tras dos años de reducción de aforos, se ha percibido una mayor asistencia de espectadores, cubriéndose con gran interés los tres espectáculos que están dentro del abono del teatro, lo que demuestra la afición de los franceses por este arte, que durante estos días ha salpicado hasta los escaparates de los comercios y que se ve también en el recibimiento de actividades paralelas, como las conferencias impartidas por el periodista José María Velázquez-Gaztelu o las masterclass. Asimismo, apunta Blanco, se percibe “un compromiso y entrega especial por parte de los artistas, que se sienten como en casa, y eso se traslada a los espectadores”, como ocurrió con el recital de Marina Heredia, quien junto a Alfonso Losa ha recibido una de las grandes ovaciones de la cita. “Las cosas bien hechas se aprecian igual en cualquier lado pero la mirada es distinta, aquí el público tiene una educación artística diferente y, por otro lado, en Sevilla hay un nervio que echo de menos. Es otro estado emocional”, argumenta Chema Blanco.

Ahora, a la espera del rumbo que vaya a tomar el próximo año la clásica cita, decisivo desde luego en lo que a creación del flamenco se refiere, el equipo de Nimes celebra los éxitos de un festival con el que no ha podido ni el frío ni el fuerte viento del Mistral.