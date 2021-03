NU-CA, los valientes no están solos

En los festivales de cabaret a los que llevaba sus espectáculos, la actriz y creadora escénica Roma Calderón tenía la impresión de alinearse en los márgenes de ese género, pero comprobaba también que habría "otros frikis" que como ella planteaban "algo que no hacía el resto de la gente, que era raro incluso dentro del gremio", que dialogaban con las nuevas tecnologías y se sentían motivados por el riesgo. Pensó entonces que estos artistas estaban liderando una evolución, generando una nueva tendencia, "igual que algunos pintores concibieron un día el cubismo y algunos coreógrafos empezaron con la danza contemporánea", dice. Así surgió la denominación de Nu-Cabaret, "movimiento de vanguardia en el que se superan todos los clichés" vinculados a este mundillo "para apostar por creaciones de autor, marcadas por su tono transgresor, atrevido y valiente", y de este modo arrancó también el festival NU-CA, una cita que tras tres años programándose en el Teatro Fernán-Gómez de Madrid celebra la edición de 2021 desde hoy y hasta el 27 de marzo en Sevilla, en el Platea Odeón Imperdible.

Calderón, madrileña de nacimiento, regresa con este encuentro a una ciudad que forma parte de su memoria sentimental. "Aquí viví 16 años, aquí me formé, en el Centro Andaluz del Teatro", recuerda. "Siempre que tengo un espectáculo bajo a Sevilla, y esta vez también debía hacerlo, pero es que además en el ADN de este festival está su carácter nómada, queremos acercar lo que hacemos a la gente. Nosotros siempre llevamos la contraria, de algún modo: ahora que nadie puede viajar vamos nosotros y sí lo hacemos", bromea, antes de contar que una de las razones de la elección de Sevilla es que "hubo un flechazo con un espacio como Platea Odeón Imperdible, con todas sus posibilidades... Me dijeron que aquí podía montar lo que quisiera y yo no lo dudé. ¡Mi festival!", exclama.

En la charla, Calderón repite varias veces un adjetivo: valiente. Es la definición que mejor responde, en su opinión, a los espectáculos que se verán. "Se han creado, o revisado, durante el confinamiento. La gente que se dedica a las artes escénicas, que fue el ámbito que cayó antes con la pandemia y ha sido el último en levantarse, ha seguido trabajando en sus obras pese a todo. Me emociona pensarlo. Yo a estos artistas les hago la ola y la croqueta", asegura la actriz.

Aquí no se permiten personajes: cada cual viene con su 'alter ego', muestra su alma

Calderón estrenará, dentro del festival, el día 20, y junto a Scud Hero, Neón en el firmamento, un híbrido en el que conviven "la música electrónica, visuales y cabaret. Si el público lee la sinopsis, puede decir: Qué pereza, una obra que habla del confinamiento. Pero yo creo que fue un periodo que nos hizo crecer, que no deberíamos olvidar el tesoro que nos dio dentro de todo el dolor, la posibilidad de descubrir quiénes éramos", argumenta. "¿Qué sacó de ti el confinamiento? ¿La maruja que limpiaba todos los días, el hipster que aprendió a hacer pan, la romántica que se leyó todas las cartas de sus ex? El planeta entero hizo el viaje del héroe, cada uno tuvo que revisar sus principios y sus valores, y triunfó". El espectáculo es también un homenaje a "quienes nos dejaron por el Covid", y Calderón no lo dice de cara a la galería: ella perdió a su madre en estos meses. "Y siento que yo estoy donde estoy porque hubo una gente que estaba antes, que soy el resultante de quienes me precedieron. Hablo de eso en este trabajo".

Por NU-CA desfilarán proyectos muy distintos que coinciden en su mirada crítica a la realidad. Y en una conmovedora y brutal honestidad: aquí no se permiten personajes y cada cual viene con su alter ego, muestra su alma. Hoy se programa la "comedia feminista" de Calladitas Estáis Más Guapas, "una pandilla que viene de la stand-up, de El Club de la Comedia, que se ha unido para luchar contra lo complicado que es ser mujer y cómica". Mañana (todos los espectáculos son a las 19:30) estará Tavi Gallart, intérprete y saxofonista que "de forma muy divertida y con mucha inteligencia da visibilidad a las mujeres transexuales" en Volver a nacer, una gira mochilera. Además, David García y La Líquida rinden culto a Dionisos en Oh Vino (el día 21), el referente del movimiento LGTBI en Chile Me Llamo Sebastián interpretará Mira lo que fui y en lo que me convertí (día 26) y el cantaor David Bastidas se reinventa con Transmutación (el 27).

Este año, la apertura del NU-CA no podrá ser esa "fiesta nocturna, y muy canalla" de otras veces, pero "vamos a hacer lo que podamos, y muy bien", anticipa Calderón. A partir de las 17:00, y con entrada libre hasta agotar el aforo, La Ogra Que Todo Lo Logra, "que viene de Madrid a hacerse unos números", y Los Morancos, que precisamente actúan en estos días en la capital y se conectarán de manera virtual, ejercerán de padrinos. Y seguramente, como le ocurrió a Roma Calderón alguna vez, alguien entre el público comprenda con emoción que no está solo en su diferencia, que hay muchos otros raros dispuestos a acompañarle.

Más información en www.nu-ca.romacalderon.com