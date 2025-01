La 'fiebre Mecano' inunda Sevilla

Año 1988. Ana Torroja y los hermanos Nacho y José María Cano encaran la gira Descanso dominical tras lanzar el penúltimo álbum de sus carreras con el mismo título. Un disco con el que Mecano abraza el éxito, de nuevo, gracias a temas como Mujer contra mujer y Un año más. Lejos de que estas dos canciones -y un buen puñado más- hayan caído en el olvido, 36 años después siguen formando parte del cancionero popular. Que levante la mano quien no haya cantado "Y en el reloj de antaño, como de año en año. / Cinco minutos más para la cuenta atrás". El proyecto musical sevillano Hija de la Luna lleva casi nueve años dando cuenta de que la fiebre Mecano no pasa de moda a través de un tributo que navega entre el musical y el concierto. Un show que ya ha girado por más de 350 plazas y que este viernes, 10 de enero, pondrá a vibrar el Cartuja Center CITE en clave de pop ochentero.

Al frente está la vocalista Robin Torres, quién señala que parte del éxito reside en que todos los integrantes son "grandes seguidores de Mecano y tenemos un respeto brutal hacia el grupo", algo que, a su juicio, "se nota sobre el escenario". También tiene parte de culpa un repertorio que ha traspasado todas las épocas. Letras que siguen guardando el mismo sentido y arreglos que no tienen nada que envidiar al omnipresente autotune. "Eran unos adelantados a su época. A día de hoy escuchas Hijo de la luna, Me cuesta tanto olvidarte o En tu fiesta me colé parece que acaban de salir del horno", indica la artista que se mete cada noche en la piel de Ana Torroja con un mimetismo estudiado al detalle.

Precisamente, el principal desafío que ha asumido Torres ha sido "cantar y bailar a la vez", porque Torroja "corría de un lado a otro del escenario animando y brincando sin que le temblara la voz". Un reto, con cierto parecido "a una clase de gimnasia", que fue "lo más duro". También hace hincapié en que ella no se sube a las tablas para hacer una imitación. El espectáculo sí que "es un calco de la puesta en escena, las coreografías, las canciones e incluso de las marcas y modelos de los instrumentos musicales", pero Torres defiende esa "verdad escénica" que se aleja de la copia pura y dura. "El público se va a encontrar a Robin Torres haciendo el personaje de Ana Torroja, pero no la imito realmente", señala la sevillana. De hecho, no duda en recalcar que cuando "Mecano vuelva, seremos los primeros en retirarnos".

Espectáculo del grupo Hija de la Luna. / M. G.

Hasta que ese momento llegue -que, por lo pronto, no parece muy cercano- la propuesta de Hija de la Luna es un viaje al pasado para que el público pueda vivir el directo de una de las bandas de pop más importantes de España. "El sentido es que la gente se divierta, disfrute, recuerde y pueda vivir las canciones de Mecano", reflexiona la cantante. Pero no se trata solo de un concierto. El espectáculo despliega ciertos ingredientes propios de los musicales a través de anécdotas, historias e introducciones de cada canción que conforma el repertorio. "Soy muy perfeccionista, me gusta llevarlo todo al detalle y el show está muy trabajado", valora Torres y hace hincapié en que a la gira que está a punto de acabar ha asistido "todo tipo de público". "Te quedas alucinando con chavales de 20 años que se saben las letras mejor que la generación que ha vivido la propia época de Mecano", bromea la intérprete.

Nueve años girando que comenzaron en salas pequeñas para pasar coronar el WiZink center de Madrid. Ahora la mirada está puesta en el broche de oro de este año, que dará paso a un 2026 lleno de novedades. "Ya estoy preparando el próximo show", adelanta Torres y pone en valor que empezaron en 2016 con Aidalai Tour, el tour con el que Mecano se despidió. Cuatro años después se aventuraron con Descanso dominical "y ahora estoy trabajando en un nuevo espectáculo en el que subiremos escalones", porque "la gente tiene mono de Mecano y yo le voy a dar conciertos de Mecano".