Franco Fagioli y 'Don Giovanni', protagonistas del Festival de Ópera en el Maestranza

El Teatro de la Maestranza programa en esta primera edición del Festival de Ópera de Sevilla dos de sus hitos más esperados: Don Giovanni, de W. A. Mozart, en una producción de la Ópera Köln, y el recital del contratenor Franco Fagioli, figura central del barroco vocal contemporáneo. Ambas citas "subrayan el compromiso del Teatro de la Maestranza con la excelencia lírica y su voluntad de sumarse, con programación propia, a una iniciativa que, impulsada por el Ayuntamiento de Sevilla y su Delegación de Turismo y Cultura, articula pasado y presente con ambición internacional", señalaban este miércoles los responsables de esta nueva cita hispalense en un comunicado. “Queremos que Sevilla se escuche y se vea en todo el mundo como una ciudad vibrante, capaz de articular propuestas líricas que conjugan excelencia, contemporaneidad y arraigo. Y el Maestranza es, sin duda, un emblema de esa ambición”, manifiesta por su parte Angie Moreno, delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla.

Del 4 al 12 de octubre, el escenario del Teatro de la Maestranza de Sevilla ofrecerá cinco funciones de Don Giovanni, una de las obras capitales del repertorio lírico. La producción, realizada en colaboración con la Oper Köln, plantea "una lectura contemporánea del mito de Don Juan, desde una óptica escénica que actualiza su ambigüedad moral, su cinismo y su caída", anticipan desde el festival sobre un montaje en el que la dirección escénica corre a cargo de Cecilia Ligorio, reconocida por su trabajo en instituciones como la Bienal de Venecia, el Teatro La Fenice o el Palau de la Música Catalana. Su enfoque destaca por "la articulación semántica entre texto, música y cuerpo, con un lenguaje visual que desafía el formalismo tradicional sin renunciar a la poética original de la obra".

La dirección musical está en manos de Iván López Reynoso, director mexicano de sólida carrera internacional, que ha trabajado con orquestas en Europa, América y Asia y ha dirigido más de 50 títulos del repertorio operístico; y de Mariano García Valladares, joven director formado en México y en ascenso dentro de la escena iberoamericana. Ambos aportan una lectura fresca y energética de la partitura mozartiana.

El reparto vocal combina experiencia y proyección internacional. El rol titular será interpretado alternativamente por Alessio Arduini y Jan Antem. Las sopranos Ekaterina Bakanova —voz habitual en teatros como la Royal Opera House o la Arena de Verona— y Bryndís Guðjónsdóttir serán Donna Anna; Julie Boulianne y Karen Gardeazabal asumirán el papel de Donna Elvira. Completan el reparto artistas como Marco Ciaponi, Pablo Martínez, George Andguladze, Luis López, David Menéndez, Emmanuel Franco, Marina Monzó, Montserrat Seró, Ricardo Seguel y Yoshihiko Miyashita, muchos de ellos con trayectoria en teatros como el Liceu, el Real, Zúrich o Berlín.

La escenografía está firmada por Gregorio Zurla, con vestuario de Vera Pierantoni Giua, iluminación de Andreas Grüter, coreografía de Daisy Ransom Phillips y dramaturgia de Svenja Gottsmann. Participan la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y el Coro Teatro de la Maestranza, con la dirección de Íñigo Sampil. Las funciones se celebrarán a las 20:00 los días 4, 8, 10 y 11, y a las 18:00 el domingo 12 de octubre.

Franco Fagioli: el virtuosismo barroco en su máxima expresión

El 6 de octubre, a las 20:00, el Teatro de la Maestranzaacogerá el recital de Franco Fagioli, uno de los contratenores más aclamados y admirados del panorama lírico actual. Su voz, "capaz de abarcar tres octavas con una agilidad técnica y expresiva fuera de lo común, le ha convertido en una figura indispensable en la recuperación e interpretación del repertorio barroco y del bel canto napolitano", celebran desde el Festival de Ópera.

Primer contratenor en firmar con el prestigioso sello Deutsche Grammophon, Fagioli ha cantado en escenarios como la Ópera de París, La Scala de Milán, la Staatsoper de Viena, Bayreuth o el Festival de Salzburgo. Ha colaborado con agrupaciones como Il Pomo d’Oro, Armonia Atenea o Les Musiciens du Louvre y ha sido aclamado por su musicalidad extrema y su estilo dramático inconfundible.

En esta ocasión, el artista argentino ofrecerá un programa íntimo acompañado al piano por Michele D’Elia, destacado pianista italiano y colaborador habitual de artistas como Cecilia Bartoli. El repertorio estará centrado en obras de compositores como Cavalli, Scarlatti, Cesti, Lotti, Händel, Giacomelli, Mozart, Bellini, Donizetti o Rossini. Será una oportunidad excepcional de escuchar en Sevilla una de las voces más singulares y técnicamente virtuosas de nuestro tiempo.

“El festival nace con una vocación profundamente transformadora, no sólo en términos culturales, sino también en su capacidad para generar nuevos públicos, atraer visitantes y activar espacios patrimoniales de un modo respetuoso y creativo”,afirma Angie Moreno. “La colaboración con instituciones como el Teatro de la Maestranza o la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla es fundamental para consolidar un ecosistema artístico potente y estable, que proyecte a Sevilla como referente lírico internacional”.

Concebido como un proyecto con vocación bienal, en el marco de Sevilla, Ciudad de Ópera, el Festival de Ópera de Sevilla reúne entre el 25 de septiembre y el 12 de octubre de 2025 una programación que dialoga con el patrimonio artístico, la creación contemporánea y los grandes nombres del panorama vocal actual. Las entradas para los espectáculos del Festival de Ópera de Sevilla 2025 en el Teatro de la Maestranza de Sevilla están disponibles a través de las taquillas del propio teatro y en la web oficial del festival. Más información: www.sevilla.org/festivaldeopera.