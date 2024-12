Los chicos buenos

La ficha *** XX Nocturama. 'Frente Abierto'. Guitarra flamenca y eléctrica: Raúl Cantizano. Bajo y contrabajo: Marcos Serrato. Guitarra eléctrica: Carlos Pérez. Batería: Borja Díaz. Electrónica: David Cordero. Cante: Israel Fernández, Lela Soto, Sebastián Cruz. Lugar: Teatro Alameda. Fecha: Sábado, 7 de diciembre. Aforo: Lleno.

Es el repertorio de siempre pero con otro aderezo. Un aderezo que ya tiene, también, su historia. Y no olvidemos que en el flamenco el arreglo, el adorno, es la esencia. El repertorio de siempre de tientos, soleares, seguiriyas, bamberas, serranas, bulerías, caña. Pero con arreglos eléctricos. De rock pesado. También hay algunos temas más acústicos en los que podemos disfrutar más de los giros del cante, ya que no están aplastados por los decibelios. Decibelios y guitarras para el repertorio clásico. Incluso las letras son clásicas. Con una excepción, la de la serrana que cantó Sebastián Cruz, de la que sólo entendí una palabra, “pueblo”. Cada vez que oigo pueblo me pongo a llorar. Era, según comentó Serrato, el cuarto concierto que hacía la formación. Israel Fernández , que fue recibido como un ídolo, emocionó por seguiriyas, tientos y bulerías con estribillo. Y Lela Soto puso su soniquete, su sensibilidad y su frescura por tientos, caña, soleares y un arreglo de cantiñas que más debiéramos llamar, el prefacio de las cantiñas, donde David Cordero tuvo más protagonismo. El flamenco eléctrico tiene una tradición, desde que Jeff Beck y Sabicas lo inventaron a finales de los años 60. Y por eso nos acordamos del Camarón eléctrico y de Morente, del que sonaron algunas melodías en los tientos, con letra de Manuel Machado. Porque sí, además de las letras, también las melodías de los estilos flamencos tradicionales se usan en esta nueva propuesta sonora. Los escuchamos muy tranquilos, en nuestras butacas del Teatro Alameda. Llevando el ritmo con la cabeza y sin bailar. Como buenos chicos y chicas.