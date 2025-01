La gira de los Rolling Stones baraja Sevilla como destino

La legendaria banda británica de rock The Rolling Stones está negociando un concierto en Sevilla durante el mes de mayo de este 2025, según adelantaron la página Plásticos y Decibelios, del periodista Julián Ruiz, y el blog de Dirty Rock Magazine. La banda ya ha confirmado oficialmente sus conciertos en Barcelona entre los días 10 y 15 de mayo en el Estadio Lluis Companys.

Sin embargo, la gran sorpresa de la gira Hackney Diamonds podría ser el anuncio de una actuación adicional en Sevilla, programada para la tercera semana de mayo en el impresionante Estadio de La Cartuja.

Las fechas exactas de los conciertos en Barcelona dependerán de dos partidos del FC Barcelona, ya que el estadio es compartido por el equipo de fútbol. A pesar de este pequeño inconveniente logístico, la ciudad condal sigue siendo la favorita para dar inicio a la gira europea de los Stones, quizás influenciado por el hecho de que Ronnie Wood, uno de los icónicos guitarristas de la banda, reside allí.

Gira Europea 2025

La gira europea de los Rolling Stones promete ser un evento musical de proporciones épicas. Además de las tres fechas en España, la banda tiene previsto actuar en varias ciudades emblemáticas del continente:

- París: La aventura rockera de los Stones pasaría el 19 de julio por la Ciudad de la Luz.

- Londres: Los Stones brindarán dos espectaculares shows en el Estadio del Tottenham los días 24 y 28 de junio. Otros rumores sugieren que podrían añadirse más fechas debido a la gran demanda.

- Berlín: El 5 de julio, la capital alemana vibrará con la energía inagotable de la banda.

Hasta el momento, se han concretado un total de quince conciertos, pero los expertos de la industria musical especulan que este número podría aumentar dado el éxito arrollador de la preventa de entradas y el interés masivo del público.

Un Legado Inmortal

Con más de seis décadas de trayectoria, The Rolling Stones se ha consolidado como una de las bandas más influyentes y duraderas en la historia del rock. Su música ha trascendido generaciones y continúa cautivando a millones de fanáticos en todo el mundo.

La gira europea de 2025 promete ser un tributo al legado inmortal de la banda, con un setlist que abarcará sus mayores éxitos y clásicos atemporales. Desde (I Can't Get No) Satisfaction hasta Paint It Black, pasando por Jumpin' Jack Flash y Start Me Up, los Stones deleitarán a su fiel audiencia con un espectáculo lleno de energía, carisma y rock and roll en estado puro.

Los fanáticos españoles están ansiosos por vivir la experiencia única de ver a Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood y compañía en vivo, demostrando que la música de los Rolling Stones sigue tan vigente y poderosa como siempre. Sin duda, estos conciertos serán un hito memorable en la historia musical de España y Europa.