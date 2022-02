Goya 2022: la noche en que Blanchett conoció a Sacristán

La Academia de Cine española es proclive al entusiasmo. En su momento otorgó 19 candidaturas a Días contados, 18 a Blancanieves y La niña de tus ojos; concedió 14 Premios Goya a Mar adentro, 13 a ¡Ay, Carmela! y 10 a Blancanieves y La Isla Mínima. Hoy, El buen patrón, la sátira ambientada en una empresa de básculas industriales de Fernando León de Aranoa que los académicos mandaron sin suerte a los Oscar, es la favorita para alzarse con un palmarés abultado en la gala que acoge esta noche el Palau de les Arts de Valencia: es la cinta más nominada en la historia de los galardones, con 20 opciones al cabezón. Pero habrá también otros protagonistas: Luis García Berlanga, que será recordado en su ciudad natal pasada ya la fecha de su centenario; José Sacristán, destinatario de un emocionante Goya de Honor, y Cate Blanchett, que recibirá el primer Goya Internacional.

El estreno de El buen patrón en el Festival de San Sebastián confirmaba que León de Aranoa había recobrado el pulso y era un aspirante serio a la temporada de premios, aunque pasara desapercibido para el jurado de Donostia. En el mismo certamen se presentaban otras dos obras que apuntaban que sería un año próspero para el cine español: Maixabel, de Iciar Bollaín, recreación de la historia real de Maixabel Lasa, viuda de una víctima de ETA que se encuentra con el asesino de su marido, y Quién lo impide, un estimulante y ambicioso proyecto en el que Jonás Trueba da voz a los jóvenes y con el que su elenco ganó la Concha de Plata a la mejor interpretación de reparto, una propuesta que en los Goya peleará por la distinción a mejor documental.

Tal vez porque se trata de una buena cosecha, a la que habría que sumar las Madres paralelas de Almodóvar y Libertad, la ópera prima de Clara Roquet, la duda está en el aire: si El buen patrón arrasará como dictan los números o los Goya estarán muy repartidos. Así han sido las entregas de premios que se han celebrado en estas semanas. Tan sólo en los Forqué la película de León de Aranoa fue la ganadora absoluta. En los Feroz, se impuso como mejor comedia y Maixabel hizo lo propio en la categoría de drama, mientras que Rodrigo Cortés era proclamado el mejor director por El amor en su lugar. Y este drama de época ambientado en el gueto de Varsovia dio la sorpresa esta semana al llevarse seis medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos (CEC), pero, curiosamente, no ha entrado en las nominaciones principales de los Goya.

Uno de los galardones más reñidos y el que más expectación despierta es el de mejor actriz protagonista. Penélope Cruz viene avalada por la Copa Volpi en Venecia, el premio de la Crítica de Los Ángeles y la nominación al Oscar por su extraordinario papel en Madres paralelas, pero dos veteranas le plantearán una dura competencia. Blanca Portillo, triunfadora en los Forqué y en los CEC, tiene con Maixabel la oportunidad de que la Academia le conceda, al fin, en su cuarta nominación, el Goya que siempre ha merecido una de las intérpretes más sólidas del país. Y la jiennense Petra Martínez podría alcanzar la gloria, a sus 77 años, por su trabajo en La vida era eso. Ganó el Feroz, y su discurso fue uno de los momentos más emotivos de la gala.

Donde no parece haber dudas es en la categoría de mejor actor protagonista: el soberbio patrón al que encarna Bardem podría reportarle al actor su sexto Goya como intérprete. Ha dado en la diana con Días contados, Boca a boca, Los lunes al sol, Mar adentro y Bíutiful, y cuenta además con otro cabezón como productor por el documental Hijos de las nubes. La disputa por el premio al mejor actor, no obstante, demuestra que los encargados de casting en el cine español deberían renovarse, o los académicos ampliar sus gustos: completan el elenco, otra vez, Javier Gutiérrez (La hija), Luis Tosar (Maixabel) y Eduard Fernández (Mediterráneo), los nombres de siempre junto al por una vez ausente Antonio de la Torre.

Aitana Sánchez-Gijón había sido presidenta de la Academia, pero sorprendentemente nunca había sido nominada. Con Madres paralelas logró el Feroz y su primera candidatura al Goya como actriz de reparto, y merecería la victoria tan sólo por su monólogo de Doña Rosita la soltera. Pero Milena Smit, magnética en la película de Almodóvar y consagrada apenas un año después de su debut en No matarás, cuenta también con opciones, como Nora Navas, ganadora de la medalla del CEC por Libertad. Más claro parece el premio a Urko Olazabal (Maixabel) como actor de reparto, aunque no hay que olvidar que la Academia es propensa a las decisiones inesperadas en este apartado.

En una gala que no tendrá un único presentador, en la que celebridades como Carmen Machi, Antonio Banderas, Ángela Molina o Paco León se alternarán como maestros de ceremonias, y para la que se han confirmado las actuaciones de C. Tangana, Joaquín Sabina, Leiva y Luz Casal y el dúo cómico Pantomima Full –una lista de nombres que hace temer que la ceremonia acabará avanzada la madrugada–, se entregará por primera vez el Goya Internacional a Cate Blanchett. Aunque la actriz de Blue Jasmine o Carol es una de las intérpretes indiscutibles de la actualidad, y no hay que buscar justificaciones a su premio, todo apunta a que su alianza con Almodóvar para la adaptación de Manual para mujeres de la limpieza habrá ayudado a que Blanchett esté hoy en Valencia. ¿Participará el manchego en el homenaje? Los últimos feos de la Academia, que prefirió El buen patrón para los Oscar e ignoró la banda sonora de Alberto Iglesias para Madres paralelas, un trabajo que sí ha sido nominado al Globo de Oro y al Oscar, no garantizaban hasta hace unos días la presencia del director.

El carisma de la australiana, sin embargo, no eclipsará al otro Goya honorífico, José Sacristán. Estas semanas previas, el actor de El diputado, La colmena o Magical Girl, último Premio Nacional de Cinematografía, se metió en los hogares de la gente para hablarles del cine español y recomendarles películas, en un anuncio que dirigió Dani de la Torre, que estará encargado también de la gala valenciana.

El presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, Mariano Barroso, señaló ayer en una entrevista a Europa Press el momento decisivo que vivía el mundo del cine, con "la gente volviendo a las salas de una manera paulatina, porque aún hay miedo, ya que está la pandemia haciendo estragos. Pero", prosiguió el director, "es un momento en el que presentamos un puñado de películas impresionantes, con una riqueza increíble, no solo en el tipo de historias que se cuentan, sino también en cómo se cuentan, y que demuestran la vitalidad y la fuerza de nuestro cine, que se ve reconocida aquí y a nivel internacional". Una diversidad que habrá que ver si se refleja en el palmarés... si El buen patrón no materializa todas sus opciones.