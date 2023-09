Agridulce aventura de niños perdidos en la guerra

La ficha *** 'La guerra de los Lulus'. Terror, Francia, 2023, 109 min. Dirección y guion: Yann Samuell. Música: Mathieu Lamboley. Fotografía: Vincent Gallot. Intérpretes: Isabelle Carré, Tom Castaing, Léonard Fauquet, Mathy Gros, Lou Pinard, Paloma Lebeaut.

Primera Guerra Mundial. Cuatro jóvenes huérfanos franceses que forman la pandilla de los Lulus para defenderse de otras pandillas y de sus vigilantes son dejados atrás cuando su orfanato es evacuado ante el avance de las tropas alemanas, quedándose tras las líneas enemigas. En compañía de una chica separada de su familia, con sus escasos recursos y su poca edad, intentarán alcanzar Suiza.

Esta historia que busca la lectura más amable posible de los horrores de la guerra y la indefensión de sus víctimas más inocentes, se inscribe con lógica en la filmografía de Yann Samuel, director francés especializado en comedias (a veces con un punto dramático) de niños y adolescentes –Saving Lisa, Mi madre, el cangrejo y yo y sobre todo La guerra de los botones, remake de la en su día popularísima película de Yves Robert- y de la pervivencia de la infancia en las relaciones adultas –Quiéreme si se atreves, My Sassy Girl, La edad de la razón- además de haber realizado dos no desdeñables comedias de fantasmas, The Great Ghost Rescue y una nueva versión del clásico de Wilde El fantasma de Canterville.

Modesta en recursos y pretensiones, y por lo tanto también en resultados, el interés de esta adaptación de los álbumes gráficos creados por el guionista Régis Hautière y el dibujante Hardoc. muy populares en Francia, reside en la confrontación entre la inocencia e indefensión de estos niños y preadolescentes y los desastres de la guerra que les obligarán a madurar. Buenas interpretaciones tanto de los pequeños protagonistas como de los adultos que se van encontrando en su viaje, tono tierno sin demasiadas exageraciones lacrimógenas y realización correctamente eficaz.