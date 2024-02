Belleza y barbarie

La ficción de Von Trotha, narrada por el profesor K, que introduce a veces la voz de monseñor F., de quien ha partido la iniciativa de salvar al coleccionista, contiene las “memorias biográficas” de Pollak, basadas en sus archivos y diarios, y las enriquece con un fondo meditativo que atraviesa los tiempos y confronta las encarnaciones del poder –en las figuras de Julio II, Francisco I, Napoleón o Mussolini– desde sus respectivas ambiciones refundadoras. A ellas se oponen las nobles presencias del barón Giovanni Barracco, “un maestro y un sabio, no sólo en cuestiones de escultura antigua”, o de su venerado Goethe, un “dios olímpico” cuya obra, en particular el Viaje a Italia, es objeto de devoción inextinguible. Ellos, el arte y sus custodios e intérpretes, representan la idea de civilización y el culto a la belleza frente el odioso rostro de la barbarie.

Dos Laocoontes

Por su buen estado de conservación, por el dramatismo de la escena que representa y por la calidad de su acabado, el conjunto de Laocoonte es una de las piezas más conocidas del arte antiguo. El personaje, que no aparece en Homero pero sí protagonizaba una tragedia perdida de Sófocles y figura en otros autores griegos, fue el único en advertir, junto a la vidente Casandra, del peligro que conllevaba la aceptación del caballo de madera que provocaría la caída de Troya. Una parte de los estudiosos, aunque la datación de la obra sigue siendo discutida, sostiene que la escultura sigue el relato de Virgilio en el libro segundo de la Eneida, donde se recoge el verso tantas veces citado –Timeo danaos et dona ferentes– que invita a desconfiar de los enemigos “incluso si traen regalos”. El sacerdote atacado por “dos enormes serpientes”, dice Pollak con palabras de Von Trotha, debía morir desatendido, pues la salvación de la ciudad minorasiática habría implicado la inexistencia de Roma, que de acuerdo con el mito fue fundada por el troyano Eneas tras su huida a Italia. Del mismo modo que la Ciudad Eterna, el Laocoonte es una idea, y el hallazgo del brazo “destruyó esa idea” o más bien cambió el modelo del héroe, “monumental, sublime, falso”, por otro que apunta a la humanidad sufriente, a través de un condenado que como el propio Pollak no puede –o en su caso no quiere– hacer nada para evitar su destino.