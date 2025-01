Héctor Lacosta, vocalista de Tu Otra Bonita: "Sentimos que la música nos ha dado otra oportunidad"

Héctor Lacosta, Félix Vígara y Alberto Vallecillo son, actualmente, el alma del grupo Tu Otra Bonita, una de las bandas indie españolas del momento. Un proyecto que nació buscando ese mestizaje tan característico de sus inicios, entre lo flamenco y lo indie/pop. Una fusión que, como nos cuenta Lacosta, su vocalista, ha dado paso a un momento de madurez musical en el que prescinden de cruces de estilos sin renunciar a su esencia. Su EP Asno se presenta como la confirmación de la nueva identidad de un grupo con casi veinte años de trayectoria a las espaldas. El sábado 1 de febrero actuarán en la sala Custom a las 21:00 horas.

Pregunta.El sábado presentan su EP en Sevilla, una ciudad a la que han venido en varias ocasiones, ¿qué esperan del público?

Respuesta.Esperamos un público caliente, con ganas de escuchar lo nuevo, de ver el nuevo show. Hemos apostado, además, por una sala grande, y es la vez que más entradas hemos vendido en las veces que hemos bajado a Sevilla, lo que es un paso adelante en la ciudad.

P.¿Ha pensado alguna vez a quién le gustaría encontrarse entre los asistentes a su concierto? Una cara que le gustaría encontrar entre el público.

R.No lo había pensado, pero tengo que decirle que antes tenía la sensación, cuando cantaba y veía a la gente, de que la conocía. Sin embargo, ahora no me pasa eso, no reconozco prácticamente a nadie, creo queTu Otra Bonita ha tenido un cambio y se nota también en la renovación de su público. Hay muchas caras nuevas y más jovenes de lo que estábamos acostumbrados en nuestros conciertos.

P.Es cierto que normalmente asociamos la música indie o el rock a un público más maduro. Si me dice esto es que, al final, están consiguiendo llegar a más personas.

R.Pienso que sí. De hecho, en el último concierto que dimos en Madrid lo hablé con la banda porque nos llamó la atención. Vimos mucha gente joven en el público, y no sé si es bueno o malo, pero sí que se está expandiendo nuestra música.

P.Han estado ya en muchos festivales de España, pero ¿en qué escenario les gustaría actuar o repetir?

R.Sí que hemos estado en muchos festivales. Uno que nos encanta es Interestelar, hemos tocado muchas veces, pero es un festival que tiene un color especial, siempre nos ha gustado mucho. También es cierto que el festival de referencia para casi todas las bandas es Sonorama, donde hemos estado también varias veces, pero nos encantaría volver.

P.Ya que ha mencionado Sonorama. El año pasado, mientras actuaban allí, la gente del público gritaba: "Escenario principal", no sé si lo recuerda. ¿Qué sensación tuvieron?

R.Sí, lo recordamos. De hecho, fue uno de los mejores conciertos de Tu Otra Bonita. Además, tocábamos súper tarde y dijimos: Madre mía, a ver quién viene a vernos. Encima nos pusieron el escenario tres, por así decirlo. Pero la verdad es que estaba llenísimo y si la gente canta algo así, esa sensación, pues te hace ver que estás haciendo las cosas bien y te da energía para el futuro. Este año seguramente no vayamos, porque no repiten las bandas de un año a otro, pero el año que viene, si estamos en Sonorama, igual damos un pasito más.

P.Me comentaba antes que están yendo un poquito más hacia el norte, que antes les vinculaban con el sur. Quizá sea también por los ritmos más flamencos que han fusionado en otros momentos de su carrera. ¿En este nuevo EP encontraremos algo de eso?

R.Creo que tiene que ver directamente con que la banda ha cambiado un poco su estilo musical y ahora, en este EP de cuatro canciones en el que también nos acompaña la de El color de mi vida - que es una canción que hicimos para el equipo de fútbol de mi ciudad, el Unionistas - hacemos una apuesta directa de la banda por el indie, aunque obviamente es mi voz, es reconocible aunque cante swing (risas). Hemos dado un giro y teníamos mucho miedo porque no sabíamos cómo lo iba a acoger la gente pero la realidad es que nos estamos sintiendo respaldados y creo que la línea de la banda va a seguir por aquí.

P.Con respecto al título del EP: Asno, ¿qué puede decirnos?

R.En él hay una referencia clara: La miel no se hizo para la boca del asno. Al crearlo, pensamos que estos temas eran miel y que había que entenderlos. Jugamos un poco con la ambigüedad de la frase y el nombre va por ahí.

P.En el tema de Cabeza de cartel veo algo de crítica. Quizá al panorama actual, con un toque de ironía, algo con lo que también juegan mucho. ¿Cree que también hay algo de autocrítica en ese tema?

R.Realmente no la hice como un dardo a nadie. Cuando me puse a componer esa canción no era mi idea, y tampoco quise hacer autocrítica. Simplemente me parece que hay muchas veces en que a las bandas nos genera mucha angustia el hecho de querer llegar cada vez más arriba y a ser cabezas de cartel y creo que al final entras en una espiral de querer demostrar que llenas todos los conciertos, que tienes muchas reproducciones... Ser cabeza de cartel se convierte en una obsesión, pero no solo para la banda sino para todo el entorno. Desde el mánager a tu compañero discográfico.

P. Hay una relación clara entre esta canción y un riff de guitarra conocido para muchos. ¿Le vino de ahí la inspiración?

R.Me inspiró mucho la canción de Franz Ferdinand de Take me out, de hecho, el tema es un guiño a esa banda. Es nuestro grupo de cabezas de cartel de referencia.

P.¿Hay mucho de experiencia personal en los temas que compone?

R.Hay cosas que son de mi vida, pero a lo mejor son palabras o frases sueltas de las canciones. Y hay otras que son de gente que conozco, de historias que me han contado o cosas que me vienen a la cabeza, no todo es personal. De hecho, ya le digo que hay veces que en la canción hay una palabra personal o una frase que digo, Joder, esto es lo que lo hace mío. Luego hay otras canciones que son totalmente mi vida, pero en ocasiones contadas.

P.¿Qué es ser un vuelo Ryanair?

R.Un vuelo Ryanair es una relación low cost. Cuando tú te montas en un vuelo Ryanair sabes a lo que te expones. A que vaya tarde, que vayas incómodo... En la canción de Ryanair hablo de los celos. Sabes que eso puede convertir la relación en algo tóxico. Los celos, a veces, son incontrolables y te llevan a imaginarte cosas que no existen.

P.¿Han descartado alguna canción que hayan dicho: podría haber sido un buen tema?

R.Sí. Si llegaría a ser un temazo, no se sabe, porque hay veces que una canción que a ti no te gusta tanto resulta que es la que más le gusta a la gente. Sin embargo, en esta ocasión ha habido sintonía. En este EP de Asno, siempre pensamos que la canción de Nadie destacaba sobre el resto y así está siendo. Creo que está llamada a ser una de las canciones de la banda. Pero sí, hemos descartado temas. De hecho recuerdo uno que compuse estando en Galicia, una noche con toda la banda, se lo enseñé y todos estábamos flipando con él. Al final ese tema nunca verá la luz, nunca saldrá.

P.¿No lo piensa recuperar más adelante?¿No le da cierto remordimiento dejarlo en el cajón?

R.Hombre, te da pena, porque es como, joder, quién soy yo para decir qué canción es la buena o la mala. Pero hay veces que se quedan en el camino. Las canciones las son muy temporales, es decir, si hago una canción ahora, no concibo que salga dentro de dos años. Por mi parte es imposible, las canciones tienen su momento y una vez pasado, no veo haya lugar para que salgan.

P.Han hecho muchas colaboraciones, pero si pudiera hacer alguna con cualquier artista de cualquier época ¿con quién sería?

R.¡Qué buena esta! Me encantaría con Foo Fighters. Ahora mismo, en la línea que está la banda, me encantaría. Y si le dijera una banda actual, me gustaría muchísimo hacerla con Carolina Durante.

P.¿Con qué tres palabras me podría describir las canciones de este EP y el último año de la banda?

R.Pues creo que hay rabia en estas canciones, esperanza y le diría que un poco juventud, fíjese.

P.Sí, ese aire fresco del que hablábamos antes. ¿Cierto?

R.Sí. Creo que la música - lo llevo diciendo en este último medio año - ha dado otra oportunidad a Tu Otra Bonita y tengo la sensación de que es casi una banda nueva.

P.Me habla mucho del giro que han dado. De ese salto arriesgándose a pesar de todo, sin saber cómo iba a reaccionar su público. ¿Qué le gustaría transmitir a a las personas que les escuchan?

R.Simplemente quiero decir que estamos muy agradecidos a la gente que nos viene a ver, que sigan así, que estamos agotando las entradas por donde pasamos, que eso es una gran señal y que ojalá los sevillanos nos puedan ir a ver al concierto, sería maravilloso.